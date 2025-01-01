문서화섹션
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体オブジェクト定数オブジェクト型OBJ_FIBOARC 

OBJ_FIBOARC

피보나치 아크.

ObjFiboArc

참조

"피보나치 아크"의 경우 전체 타원의 표시 모드를 지정할 수 없습니다. 고정점의 스케일 및 좌표를 변경하여 곡률 반지름을 지정할 수 있습니다.

선 레벨 숫자, 선 수준 값 및 색상을 지정할 수도 있습니다.

다음 스크립트는 차트에서 피보나치 아크를 만들고 이동합니다. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

 

//--- 설명
#property description "스크립트는 \"피보나치 아크\" 그래픽 개체를 그립니다."
#property description "고정점 좌표는 백분율로 설정됩니다"
#property description "차트 창 크기."
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string          InpName="FiboArc";         // 개체 이름
input int             InpDate1=25;               // 첫 번째 점 날짜(%)
input int             InpPrice1=25;              // 첫 번째 점 가격(%)
input int             InpDate2=35;               // 두 번째 점 날짜(%)
input int             InpPrice2=55;              // 두 번째 점 가격(%)
input double          InpScale=3.0;              // 스케일
input bool            InpFullEllipse=true;       // 호의 형태
input color           InpColor=clrRed;           // 선 색상
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// 선 스타일
input int             InpWidth=2;                // 선 너비
input bool            InpBack=false;             // 배경에
input bool            InpSelection=true;         // 이동하려면 강조 표시
input bool            InpHidden=true;            // 개체 목록에 숨겨짐
input long            InpZOrder=0;               // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 주어진 좌표를 기준으로 피보나치 아크 생성                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcCreate(const long            chart_ID=0,         // 차트의 ID
                   const string          name="FiboArc",     // 개체 이름
                   const int             sub_window=0,       // 하위 창 인덱스 
                   datetime              time1=0,            // 첫 번째 점 시간
                   double                price1=0,           // 첫 번째 점 가격
                   datetime              time2=0,            // 두 번째 점 시간
                   double                price2=0,           // 두 번째 점 가격
                   const double          scale=1.0,          // 스케일
                   const bool            full_ellipse=false// 호의 형태
                   const color           clr=clrRed,         // 선 색상
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,  // 선 스타일
                   const int             width=1,            // 선 너비
                   const bool            back=false,         // 배경에
                   const bool            selection=true,     // 이동하려면 강조 표시
                   const bool            hidden=true,        // 개체 목록에 숨겨짐
                   const long            z_order=0)          // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 고정점이 설정되지 않은 경우 고정점의 좌표 설정
   ChangeFiboArcEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 주어진 좌표를 기준으로 피보나치 아크 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOARC,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"피보나치 아크\" 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 스케일 설정
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- 호 표시를 전체 타원(true) 또는 절반(false)으로 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ELLIPSE,full_ellipse);
//--- 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 선 스타일 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 선 굵기 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 이동할 호 강조 표시 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)
//--- ObjectCreate 함수를 사용하여 그래픽 개체를 만드는 경우 개체는
//--- 기본적으로 강조 표시되고 이동됩니다. 이 메서드 내에서 선택 매개변수
//--- 기본적으로 true이므로 개체를 강조 표시하고 이동할 수 있습니다.
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 레벨 숫자 및 레벨 매개변수 설정                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcLevelsSet(int             levels,         레벨 선 숫자
                      double          &values[],      // 레벨 선 값
                      color           &colors[],      // 레벨 선 색상
                      ENUM_LINE_STYLE &styles[],      // 레벨 선 스타일
                      int             &widths[],      // 레벨 선 너비
                      const long      chart_ID=0,     // 차트의 ID
                      const string    name="FiboArc"// 개체 이름
  {
//--- 배열 크기 확인
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": 오류! 배열 길이가 레벨 숫자와 일치하지 않습니다.");
      return(false);
     }
//--- 레벨 숫자 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- 루프에서 레벨 속성 설정
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- 레벨 값
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- 레벨 색상
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- 레벨 스타일
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- 레벨 너비
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- 레벨 설명
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 피보나치 아크 고정점 이동                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcPointChange(const long   chart_ID=0,     // 차트의 ID
                        const string name="FiboArc"// 개체 이름
                        const int    point_index=0,  // 고정점 인덱스
                        datetime     time=0,         // 고정점 시간 좌표
                        double       price=0)        // 고정점 가격 좌표
  {
//--- 포인트 위치가 설정되지 않은 겨우 입찰 가격이 있는 현재 막대로 이동합니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 고정점 이동
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 고정점 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 피보나치 아크 삭제                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcDelete(const long   chart_ID=0,     // 차트의 ID
                   const string name="FiboArc"// 개체 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 개체 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"피보나치 아크\" 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 피보나치 아그 고정점 값 확인 및 기본값 설정 |
//| 빈 곳의 값                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboArcEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                              datetime &time2,double &price2)
  {
//--- 두 번재 점의 시간이 설정되지 않은 경우 현재 막대에 표시됩니다
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- 두 번째 점의 가격이 설정되지 않은 경우 입찰 값이 지정됩니다
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 첫 번째 점의 시간이 설정되지 않은 경우 두 번째 점에 남은 9 막대가 위치합니다
   if(!time1)
     {
      //--- 마지막 10개 막대가 열린 시간을 수신하기 위한 배열
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- 두 번째 막대에서 남은 9개 막대에 첫 번째 점을 설정
      time1=temp[0];
     }
//--- 첫 번째 점의 가격이 설정되지 않은 경우 두 번째 점보다 300 포인트 아래로 이동합니다
   if(!price1)
      price1=price2-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 입력 매개변수의 정확성 확인
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("오류! 입력 매개변수의 잘못된 값!");
      return;
     }
//--- 차트 창에 표시되는 막대 수
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 가격 배열 크기
   int accuracy=1000;
//--- 사용할 날짜 및 가격 값을 저장하기 위한 배열
//--- 피보나치 아크 고정점 좌표 설정 및 변경
   datetime date[];
   double   price[];
//--- 메모리 할당
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- 날짜 배열 채우기
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("시간 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 가격 배열 채우기
//--- 차트의 최고값과 최저값을 찾기
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 가격의 변경 단계를 정의 하고 배열 채우기
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- 피보나치 아크를 그리기 위한 점 지정
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- 개체 생성
   if(!FiboArcCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpScale,
      InpFullEllipse,InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 차트를 다시 그리고 1초 동안 대기
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 이제 고정점을 이동합니다
//--- 루프 카운터
   int v_steps=accuracy/5;
//--- 첫 번째 고정점 이동
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값 사용
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      //--- 점 이동
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 루프 카운터
   int h_steps=bars/5;
//--- 두 번째 고정점 이동
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값 사용
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- 점 이동
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
      // 0.05초 지연
      Sleep(50);
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 차트에서 개체 삭제
   FiboArcDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//---
  }