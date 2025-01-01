지시선

일부 기술적 지표에는 차트에 여러 버퍼가 그려져 있습니다. 지표 버퍼 번호 지정은 0으로 시작합니다. CopyBuffer() 함수를 사용하여 지표 값을 이중 유형의 배열로 복사할 때 일부 지표의 경우 번호 대신 복사된 버퍼의 식별자를 나타낼 수 있습니다.

Identifiers of indicator lines permissible when copying values of iMACD(), iRVI() 및 iStochastic() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.

정수 값 설명 MAIN_LINE 0 본선 SIGNAL_LINE 1 신호선

ADX() 및 ADXW() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.

정수 값 설명 MAIN_LINE 0 본선 PLUSDI_LINE 1 선 +DI MINUSDI_LINE 2 선 –DI

iBands() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.

정수 값 설명 BASE_LINE 0 본선 UPPER_BAND 1 상한 LOWER_BAND 2 하한

iEnvelopes() 및 iFractals() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.

정수 값 설명 UPPER_LINE 0 상부선 LOWER_LINE 1 하부선

iGator() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자

정수 값 설명 UPPER_HISTOGRAM 0 상부 히스토그램 LOWER_HISTOGRAM 2 하단 히스토그램

iAlligator() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.

정수 값 설명 GATORJAW_LINE 0 턱 선 GATORTEETH_LINE 1 톱니 선 GATORLIPS_LINE 2 입술 선

iIchimoku() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.