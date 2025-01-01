지시선
일부 기술적 지표에는 차트에 여러 버퍼가 그려져 있습니다. 지표 버퍼 번호 지정은 0으로 시작합니다. CopyBuffer() 함수를 사용하여 지표 값을 이중 유형의 배열로 복사할 때 일부 지표의 경우 번호 대신 복사된 버퍼의 식별자를 나타낼 수 있습니다.
Identifiers of indicator lines permissible when copying values of iMACD(), iRVI() 및 iStochastic() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.
|
정수
|
값
|
설명
|
MAIN_LINE
|
0
|
본선
|
SIGNAL_LINE
|
1
|
신호선
ADX() 및 ADXW() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.
|
정수
|
값
|
설명
|
MAIN_LINE
|
0
|
본선
|
PLUSDI_LINE
|
1
|
선 +DI
|
MINUSDI_LINE
|
2
|
선 –DI
iBands() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.
|
정수
|
값
|
설명
|
BASE_LINE
|
0
|
본선
|
UPPER_BAND
|
1
|
상한
|
LOWER_BAND
|
2
|
하한
iEnvelopes() 및 iFractals() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.
|
정수
|
값
|
설명
|
UPPER_LINE
|
0
|
상부선
|
LOWER_LINE
|
1
|
하부선
iGator() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자
|
정수
|
값
|
설명
|
UPPER_HISTOGRAM
|
0
|
상부 히스토그램
|
LOWER_HISTOGRAM
|
2
|
하단 히스토그램
iAlligator() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.
|
정수
|
값
|
설명
|
GATORJAW_LINE
|
0
|
턱 선
|
GATORTEETH_LINE
|
1
|
톱니 선
|
GATORLIPS_LINE
|
2
|
입술 선
iIchimoku() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.
|
정수
|
값
|
설명
|
TENKANSEN_LINE
|
0
|
전환선
|
KIJUNSEN_LINE
|
1
|
기준선
|
SENKOUSPANA_LINE
|
2
|
선행 스팬 A 선
|
SENKOUSPANB_LINE
|
3
|
선행 스팬 B 선
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
4
|
후행 스팬 선