일부 기술적 지표에는 차트에 여러 버퍼가 그려져 있습니다. 지표 버퍼 번호 지정은 0으로 시작합니다. CopyBuffer() 함수를 사용하여 지표 값을 이중 유형의 배열로 복사할 때 일부 지표의 경우 번호 대신 복사된 버퍼의 식별자를 나타낼 수 있습니다.

 

Identifiers of indicator lines permissible when copying values of iMACD(), iRVI()iStochastic() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.

정수

설명

MAIN_LINE

0

본선

SIGNAL_LINE

1

신호선

ADX()ADXW() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.

정수

설명

MAIN_LINE

0

본선

PLUSDI_LINE

1

선 +DI

MINUSDI_LINE

2

선 –DI

iBands() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.

정수

설명

BASE_LINE

0

본선

UPPER_BAND

1

상한

LOWER_BAND

2

하한

iEnvelopes()iFractals() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.

정수

설명

UPPER_LINE

0

상부선

LOWER_LINE

1

하부선

iGator() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자

정수

설명

UPPER_HISTOGRAM

0

상부 히스토그램

LOWER_HISTOGRAM

2

하단 히스토그램

iAlligator() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.

정수

설명

GATORJAW_LINE

0

턱 선

GATORTEETH_LINE

1

톱니 선

GATORLIPS_LINE

2

입술 선

iIchimoku() 값을 복사할 때 허용되는 지시선 식별자.

정수

설명

TENKANSEN_LINE

0

전환선

KIJUNSEN_LINE

1

기준선

SENKOUSPANA_LINE

2

선행 스팬 A 선

SENKOUSPANB_LINE

3

선행 스팬 B 선

CHIKOUSPAN_LINE

4

후행 스팬 선