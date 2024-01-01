문서화섹션
DRAW_LINE은 지표 버퍼 값을 기준으로 지정된 색상의 선을 그립니다. 선의 폭, 스타일 및 색상은 컴파일러 지시문PlotIndexSetInteger() 기능을 사용하여 동적으로 설정할 수 있습니다. 플롯 특성이 동적으로 변경되면 "활기 넣기"가 가능하므로 현재 상황에 따라 지표의 모양이 변경됩니다.

DRAW_LINE을 플로팅하는 데 필요한 버퍼 수는 1개입니다.

막대의 종가를 사용하여 선을 그리는 지표의 예. N=5 틱마다 선 색상, 너비 및 스타일이 임의로 변경됩니다.

DRAW_LINE의 예

처음에는 DRAW_LINE의 plot1의 경우 컴파일러 지시문 #property를 사용하여 속성을 설정한 다음, OnCalculate() 기능에서 이 세 속성을 임의로 설정합니다. N 매개변수는 수동 구성 가능성을 위해 지표의 외부 매개변수에서 설정됩니다 (지표의 속성 창에 있는 매개변수 탭).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    DRAW_LINE.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "DRAW_LINE을 시연하기 위한 지표"
#property description "종가에서 지정된 색상의 선을 그립니다"
#property description "선의 색상, 너비 및 스타일이 임의로 변경됩니다"
#property description "모든 N 틱 후"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- 선 속성은 컴파일러 지시문을 사용하여 설정합니다
#property indicator_label1  "Line"      // 데이터 창의의 플롯 이름
#property indicator_type1   DRAW_LINE   // 플로팅 유형은 선입니다
#property indicator_color1  clrRed      // 선 색상
#property indicator_style1  STYLE_SOLID // 선 스타일
#property indicator_width1  1           // 선 너비
//--- 매개변수 입력
input int      N=5;         // 변경할 틱의 수 
//--- 플롯에 대한 지표 버퍼
double         LineBuffer[];
//--- 색상을 저장할 배열
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- 선 스타일을 저장할 배열
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 사용자 지정 지표 초기화 함수                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 지표 버퍼 및 배열 바인딩
   SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- 모조 난수 생성기 초기화
   MathSrand(GetTickCount());
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 사용자 지정 지표 반복 함수                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- 틱을 계산하여 선의 스타일, 색상 및 너비 변경
   ticks++;
//--- 틱의 임계 수가 누적된 경우
   if(ticks>=N)
     {
      //--- 선 속성 변경
      ChangeLineAppearance();
      //--- 틱 카운터를 0으로 재설정
      ticks=0;
     }
 
//--- 지표 값 계산을 위한 블록
   for(int i=0;i<rates_total;i++)
     {
      LineBuffer[i]=close[i];
     }
 
//--- 함수의 다음 호출에 대해 prev_calculated 값을 반환
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 지표에 그려진 선 모양을 변경        |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- 라인 속성에 대한 정보를 구성하기 위한 문자열
   string comm="";
//--- 선의 색상을 변경하기 위한 블록
//--- 난수 가져오기
   int number=MathRand();
//--- 제수는 colors[] 배열의 크기와 같습니다
   int size=ArraySize(colors);
//--- 정수 나눗셈의 나머지의 새로운 색상을 선택할 인덱스를 가져오기
   int color_index=number%size;
//--- 색상을 PLOT_LINE_COLOR 속성으로 설정
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- 선 색상 쓰기
   comm=comm+(string)colors[color_index];
 
//--- 선 너비 변경 블록
   number=MathRand();
//--- 정수 나눗셈의 나머지 너비 가져오기
   int width=number%5; // 너비는 0 ~ 4로 설정됩니다
//--- 색상을 PLOT_LINE_WIDTH 속성으로 설정
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- 선 너비 쓰기
   comm=comm+", Width="+IntegerToString(width);
 
//--- 선의 스타일을 변경하기 위한 블록
   number=MathRand();
//--- 제수는 스타일 배열의 크기와 같습니다
   size=ArraySize(styles);
//--- 정수 나눗셈의 나머지 항목으로 새 스타일을 선택할 인덱스를 가져오기
   int style_index=number%size;
//--- 색상을 PLOT_LINE_COLOR 속성으로 설정
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- 선 스타일 쓰기
   comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- 설명을 사용하여 차트에 정보 표시
   Comment(comm);
  }

 