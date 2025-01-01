매매 거래의 구조 (MqlTradeTransaction)
거래 계좌에 대해 몇 가지 명확한 작업을 수행하면 상태가 변경됩니다. 이러한 작업에는 다음이 포함됩니다:
- OrderSend 및 OrderSendAsync 기능과 추가 실행을 사용하여 클라이언트 터미널의 MQL5 응용 프로그램에서 거래 요청 전송;
- 터미널 그래픽 인터페이스 및 추가 실행을 통해 거래 요청 전송;
- 서버에서 주문 보류 및 주문 활성화 중지;
- 거래 서버측에서 작업 수행.
이러한 조치의 결과로 다음과 같은 매매 거래가 수행됩니다:
- 거래 요청 처리;
- 공개 주문 변경;
- 주문 내역 변경;
- 거래 내역 변경;
- 포지션 변경.
예를 들어, 시장 매수 주문을 보낼 때 처리되고, 계정에 대한 적절한 매수 주문이 생성되며, 주문이 실행되어 열린 주문 목록에서 삭제되고, 주문 기록에 추가되고, 적절한 거래가 내역에 추가되고 새로운 포지션이 생성됩니다. 이 모든 행위는 매매 거래입니다.
특수 OnTradeTransaction() 핸들러는 계정에 적용되는 매매 거래를 가져오기 위해 제공됩니다. 처리기의 첫 번째 매개 변수는 MqlTradeTransaction 구조를 가져와 매매 거래를 설명합니다.
|
struct MqlTradeTransaction
필드 설명
|
필드
|
설명
|
딜
|
거래 티켓.
|
주문
|
주문 티켓.
|
심볼
|
트랜잭션이 수행되는 트레이딩 기호 이름.
|
유형
|
매매 거래 유형. 값은 ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE 열거 값 중 하나일 수 있습니다.
|
order_type
|
거래 주문 유형. 값은 ENUM_ORDER_TYPE 열거 값 중 하나일 수 있습니다.
|
order_state
|
거래 주문 상태. 값은 ENUM_ORDER_STATE 열거 값 중 하나일 수 있습니다.
|
deal_type
|
거래 유형. 값은 ENUM_DEAL_TYPE 열거 값 중 하나일 수 있습니다.
|
type_time
|
만료 시 주문 유형. 값은 ENUM_ORDER_TYPE_TIME 값 중 하나일 수 있습니다.
|
time_expiration
|
주문 만료 기간 보류 중 (ORDER_TIME_SPECIFIED 및 ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY 유형 주문의 경우).
|
가격
|
가격. 매매 거래 유형에 따라 주문, 거래 또는 포지션의 가격이 될 수 있습니다.
|
price_trigger
|
주문 중지 (활성화) 가격 한도 중지 (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT).
|
price_sl
|
손실 중지 가격. 매매 거래 유형에 따라 주문, 거래 또는 포지션과 관련될 수 있습니다.
|
price_tp
|
이익 취득 가격. 매매 거래 유형에 따라 주문, 거래 또는 포지션과 관련될 수 있습니다.
|
볼륨
|
볼륨(로트). 매매 거래 유형에 따라 주문, 거래 또는 포지션의 현재 수량을 나타낼 수 있습니다.
|
포지션
|
트랜잭션의 영향을 받는 포지션의 티켓.
|
position_by
|
반대편 포지션의 티켓. 반대 방향, 즉 반대 방향으로 열린 동일한 기호 포지션에 의해 포지션을 닫을 때 사용됩니다.
수신된 트랜잭션 분석을 위한 필수 매개변수는 유형 필드에 지정된 유형입니다. 예를 들어, 트랜잭션이 TRADE_TRANSACTION_REQUEST 유형(서버에서 거래 요청을 처리한 결과)인 경우 구조에는 완전히 채워진 필드 하나인 유형만 있습니다. 다른 필드는 분석되지 않습니다. 이 경우, 아래와 같이 OnTradeTransaction() 핸들러에 제출된 두가지 추가 요청 및 결과 매개변수를 분석할 수 있습니다.
거래 작업 유형에 대한 데이터가 있으면 거래 계정의 주문, 포지션 및 거래 현황 분석을 결정할 수 있습니다. 터미널에서 서버로 전송된 거래 요청 하나로 여러 개의 새 트랜잭션이 생성될 수 있습니다. 터미널에 도착하는 우선순위는 보장되지 않습니다.
MqlTradeTransaction 구조는 매매 거래 유형 (ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE)에 따라 다양한 방식으로 채워집니다:
TRADE_TRANSACTION_ORDER_* 및 TRADE_TRANSACTION_HISTORY_*
MqlTradeTransaction 구조의 다음 필드는 보류 중인 주문 처리(TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD, TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE and TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE) 및 주문 내역(TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD, TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE, TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE)과 관련된 매매 거래에 대해 채워집니다:
- order - 주문 티켓;
- symbol - 주문 기호 이름;
- type - 매매 거래 유형;
- order_type - 주문 유형;
- orders_state - 주문 현재 상태;
- time_type - 주문 만료 유형;
- time_expiration - 주문 만료 시간 (ORDER_TIME_SPECIFIED 및 ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY 만료 유형이 있는 주문의 경우);
- price - 클라이언트가 지정한 주문 가격;
- price_trigger - 중제 제한 주문 중지 가격 (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT인 경우에만);
- price_sl - 손실 중지 주문 가격 (주문에서 지정된 경우 채워짐);
- price_tp - 이익 취득 주문 가격 (주문에서 지정된 경우 채워짐);
- volume - 주문 현재 볼륨(채워지지 않음). 초기 주문량은 HistoryOrders* 기능을 사용하여 주문 내역에서 확인할 수 있습니다.
- position - 주문 실행의 결과로 열렸거나, 수정되었거나, 닫혔던 위치의 티켓입니다. 시장 주문에 대해서만 작성되며 TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD에는 작성되지 않습니다.
- position_by - 반대 포지션의 티켓. 명령에 의해서만 채워집니다(반대 포지션에 의해 닫힘).
TRADE_TRANSACTION_DEAL_*
MqlTradeTransaction 구조의 다음 필드는 거래 처리(TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD, TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE 및 TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE)와 관련된 매매 거래에 대해 채워집니다:
- deal - 거래 티켓;
- order - 거래가 성사된 티켓 주문;
- symbol - 거래 기호 이름;
- type - 매매 거래 유형;
- deal_type - 거래 유형;
- price - 거래 가격;
- price_sl - 손실 중지 가격 (주문에 지정된 경우, 거래가 수행된 기준으로 작성됨);
- price_tp - 이익 취득 가져오기 (주문에 지정된 경우 수행된 기준으로 작성됨);
- volume - 거래 볼륨(로트).
- position - 거래 실행의 결과로 개설, 수정 또는 마감된 포지션의 티켓.
- position_by - 반대 포지션의 티켓. 거래에 의해서만 아웃이 채워집니다(상대방의 포지션을 닫음).
TRADE_TRANSACTION_POSITION
MqlTradeTransaction 구조의 다음 필드는 거래 실행과 연결되지 않은 위치 변경과 관련된 매매 거래에 대해 채워집니다(TRADE_TRANSACTION_POSITION):
- symbol - 포지션 기호 이름;
- type - 매매 거래 유형;
- deal_type - 포지션 유형 (DEAL_TYPE_BUY 또는 DEAL_TYPE_SELL);
- price - 가중 평균 포지션 공개 가격;
- price_sl - 손실 중지 가격;
- price_tp - 이익 취득 가격;
- volume - 볼륨이 변경된 경우 볼륨(로트) 포지션.
|
거래 실행으로 인한 위치 변경(추가, 변경 또는 마감)으로 인해 TRADE_TRANSACTION_POSITION 트랜잭션이 발생하지 않습니다.
TRADE_TRANSACTION_REQUEST
거래 요청이 서버에서 처리되어 처리 결과가 수신되었음을 설명하는 매매 거래에 대해 MqlTradeTransaction 구조이 필드 하나만 채워집니다(TRADE_TRANSACTION_REQUEST):
- type - 매매 거래 유형;
|
해당 트랜잭션에 대해 유형 필드(매매 거래 유형)만 분석해야 합니다. 추가 데이터에 대해 OnTradeTransaction 함수의 두 번째 및 세 번째 매개변수(요청 및 결과)를 분석해야 합니다.
예:
|
input int MagicNumber=1234567;
