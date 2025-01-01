문서화섹션
OBJ_EDIT

개체 편집.

ObjEdit

참조

고정점 좌표는 픽셀 단위로 설정됩니다. 고정 모서리를 ENUM_BASE_CORNER 열거에서 편집할 수 있습니다.

또한 ENUM_ALIGN_MODE 열거에서 텍스트 정렬 유형 내부 편집 중 하나를 선택할 수도 있습니다.

다음 스크립트는 차트에서 편집 개체를 만들고 이동합니다. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

//--- 설명
#property description "스크립트는 \"편집\" 개체를 생성합니다."
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string           InpName="Edit";              // 개체 이름
input string           InpText="Text";              // 개체 텍스트
input string           InpFont="Arial";             // 글꼴
input int              InpFontSize=14;              // 글꼴 크기
input ENUM_ALIGN_MODE  InpAlign=ALIGN_CENTER;       // 텍스트 정렬 유형
input bool             InpReadOnly=false;           // 편집 허용=
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER// 고정하기 위한 차트 모서리
input color            InpColor=clrBlack;           // 텍스트 색상
input color            InpBackColor=clrWhite;       // 배경 색상
input color            InpBorderColor=clrBlack;     // 테두리 색상
input bool             InpBack=false;               // 배경 개체
input bool             InpSelection=false;          // 이동하려면 강조 표시
input bool             InpHidden=true;              // 개체 목록에 숨겨짐
input long             InpZOrder=0;                 // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 편집 개체 생성                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditCreate(const long             chart_ID=0,               // 차트의 ID
                const string           name="Edit",              // 개체 이름
                const int              sub_window=0,             // 하위 창 인덱스
                const int              x=0,                      // X 좌표
                const int              y=0,                      // Y 좌표
                const int              width=50,                 // 너비
                const int              height=18,                // 높이
                const string           text="Text",              // 텍스트
                const string           font="Arial",             // 글꼴
                const int              font_size=10,             // 글꼴 크기
                const ENUM_ALIGN_MODE  align=ALIGN_CENTER,       // 정렬 유형
                const bool             read_only=false,          // 편집 능력
                const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER// 고정을 위한 차트 모서리
                const color            clr=clrBlack,             // 텍스트 색상
                const color            back_clr=clrWhite,        // background color
                const color            border_clr=clrNONE,       // 테두리 색상
                const bool             back=false,               // 배경에
                const bool             selection=false,          // 이동하려면 강조 표시
                const bool             hidden=true,              // 개체 목록에 숨겨짐
                const long             z_order=0)                // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 편집 필드 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EDIT,sub_window,0,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"편집\" 개체 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 개체 좌표 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- 개체 크기 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- 텍스트 설정
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- 텍스트 글꼴 설정
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- 글꼴 크기 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- 개체의 텍스트 정렬 유형 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,align);
//--- 읽기 전용 모드의 활성화(true) 또는 비활성화(false) read-only mode
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_READONLY,read_only);
//--- 지정된 개체 좌표를 기준으로 차트의 모서리 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- 텍스트 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 배경 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
//--- 테두리 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 마우스를 사용하여 레이블 이동 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 편집 개체 이동                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditMove(const long   chart_ID=0,  // 차트의 ID
              const string name="Edit"// 개체 이름
              const int    x=0,         // X 좌표
              const int    y=0)         // Y 좌표
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 개체 이동
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 개체의 X 좌표 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 개체의 Y 좌표 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 편집 개체 크기 조정                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditChangeSize(const long   chart_ID=0,  // 차트의 ID
                    const string name="Edit"// 개체 이름
                    const int    width=0,     // 너비
                    const int    height=0)    // 높이
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 개체 크기 변경
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 개체 너비 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 개체 높이 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 편집 개체의 텍스트 변경                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditTextChange(const long   chart_ID=0,  // 차트의 ID
                    const string name="Edit"// 개체 이름
                    const string text="Text"// 텍스트
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 개체 텍스트 변경
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 텍스트 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 편집 개체 텍스트 반환                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditTextGet(string      &text,        // 텍스트
                 const long   chart_ID=0,  // 차트의 ID
                 const string name="Edit"// 개체 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 개체 텍스트 가져오기
   if(!ObjectGetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,0,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 텍스트 가져오기 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 편집 개체 삭제                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditDelete(const long   chart_ID=0,  // 차트의 ID
                const string name="Edit"// 개체 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 레이블 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"편집\" 개체 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 차트 창 크기
   long x_distance;
   long y_distance;
//--- 창 크기 설정
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
     {
      Print("차트 너비 가져오기 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
     {
      Print("차트 높이 가져오기 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 편집 필드 변경 단계 지정
   int x_step=(int)x_distance/64;
//--- 편집 필드 좌표 및 해당 크기 설정
   int x=(int)x_distance/8;
   int y=(int)y_distance/2;
   int x_size=(int)x_distance/8;
   int y_size=InpFontSize*2;
//--- 텍스트를 로컬 변수에 저장
   string text=InpText;
//--- 편집 필드 생성
   if(!EditCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpText,InpFont,InpFontSize,InpAlign,InpReadOnly,
      InpCorner,InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 차트를 다시 그리고 1초 동안 대기
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 편집 필드를 늘이기
   while(x_size-x<x_distance*5/8)
     {
      //--- 편집 필드의 너비 증가
      x_size+=x_step;
      if(!EditChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트를 다시 그리고 0.05 초 대기
      ChartRedraw();
      Sleep(50);
     }
//--- 0.5초 지연
   Sleep(500);
//--- 텍스트 변경
   for(int i=0;i<20;i++)
     {
      //--- 시작과 끝에 "+"를 추가
      text="+"+text+"+";
      if(!EditTextChange(0,InpName,text))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트를 다시 그리고 0.1초 대기
      ChartRedraw();
      Sleep(100);
     }
//--- 0.5초 지연
   Sleep(500);
//--- 편집 필드 삭제
   EditDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1초 동안 대기
   Sleep(1000);
//---
  }