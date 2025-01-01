문서화섹션
표준 편차 채널.

ObjStdDevChannel

참조

표준 편차 채널의 경우 우측 및/또는 좌측으로 디스플레이 연속 모드 (OBJPROP_RAY_RIGHTOBJPROP_RAY_LEFT 속성)를 지정할 수 있습니다. 채널 색상 채우기 모드도 설정할 수 있습니다.

OBJPROP_DEVIATION 속성은 채널 편차 값을 변경하는 데 사용됩니다.

다음 스크립트는 차트에서 표준 편차 채널을 만들고 이동합니다. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

 

//--- 설명
#property description "스크립트는 \"표준 편차 채널\" 그래픽 개체를 그립니다."
#property description "고정점 좌표는 다음 크기의 백분율로 설정됩니다"
#property description "차트 창."
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string          InpName="StdDevChannel";   // 채널 이름
input int             InpDate1=10;               // 첫 번째 점 날짜(%)
input int             InpDate2=40;               // 두 번째 점 날짜(%)
input double          InpDeviation=1.0;          // 편차
input color           InpColor=clrRed;           // 채널 색상
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// 채널 선 스타일
input int             InpWidth=2;                // 채널 선 너비
input bool            InpFill=false;             // 채널 색상 채우기
input bool            InpBack=false;             // 배경 채널
input bool            InpSelection=true;         // 이동하려면 강조 표시
input bool            InpRayLeft=false;          // 채널 좌측으로 연장
input bool            InpRayRight=false;         // 채널 우측으로 연장
input bool            InpHidden=true;            // 개체 목록에 숨겨짐
input long            InpZOrder=0;               // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 주어진 좌표를 기준으로 표준 편차 채널 생성       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelCreate(const long            chart_ID=0,        // 차트의 ID
                         const string          name="Channel",    // 채널 이름
                         const int             sub_window=0,      // 하위 창 인덱스 
                         datetime              time1=0,           // 첫 번째 점 시간
                         datetime              time2=0,           // 두 번째 점 시간
                         const double          deviation=1.0,     // 편차 
                         const color           clr=clrRed,        // 채널 색상
                         const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// 채널 선 스타일
                         const int             width=1,           // 채널 선 너비
                         const bool            fill=false,        // 채널 색상 채우기
                         const bool            back=false,        // 배경에
                         const bool            selection=true,    // 이동하려면 강조 표시
                         const bool            ray_left=false,    // 좌측으로 채널 연속
                         const bool            ray_right=false,   // 우측으로 채널 연속
                         const bool            hidden=true,       // 개체 목록에 숨겨짐
                         const long            z_order=0)         // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 고정점이 설정되지 않은 경우 고정점의 좌표 설정
   ChangeChannelEmptyPoints(time1,time2);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 주어진 좌표로 채널 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_STDDEVCHANNEL,sub_window,time1,0,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 표준 편차 채널 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 채널 너비에 영향을 미치는 편차 값 설정
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation);
//--- 채널 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 채널 선 스타일 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 채널 선 너비 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 채널 채우기 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 이동할 채널을 강조 표시하는 모드를 활성화(true) 또는 비활성화(false)
//--- ObjectCreate 함수를 사용하여 그래픽 개체를 만드는 경우 개체는
//--- 기본적으로 강조 표시되고 이동됩니다. 이 메서드 내에서 선택 매개변수
//--- 기본적으로 true이므로 개체를 강조 표시하고 이동할 수 있습니다.
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 채널 디스플레이의 좌측 연속 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- 채널 디스플레이 우측 연속 모드를 활성화(true) 또는 비활성화(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 채널의 고정점 이동                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelPointChange(const long   chart_ID=0,     // 차트의 ID
                              const string name="Channel"// 채널 이름
                              const int    point_index=0,  // 고정점 인덱스
                              datetime     time=0)         // 고정점 시간 좌표
  {
//--- 점 시간이 설정되지 않은 경우 점을 현재 막대로 이동합니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 고정점 이동
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 고정점 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 채널 편차 변경                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelDeviationChange(const long   chart_ID=0,     // 차트의 ID
                                  const string name="Channel"// 채널 이름
                                  const double deviation=1.0)  // 편차
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 추세 선 경사각 변경
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 채널 편차 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 채널 삭제                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelDelete(const long   chart_ID=0,     // 차트의 ID
                         const string name="Channel"// 채널 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 채널 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 채널 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+-------------------------------------------------------------------------+
//| 채널의 고정점 값을 확인하고 기본값을 설정  |
//| 빈 곳의 경우                                                          |
//+-------------------------------------------------------------------------+
void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)
  {
//--- 두 번재 점의 시간이 설정되지 않은 경우 현재 막대에 표시됩니다
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- 첫 번째 점의 시간이 설정되지 않은 경우 두 번째 점에 남은 9 막대가 위치합니다
   if(!time1)
     {
      //--- 마지막 10개 막대가 열린 시간을 수신하기 위한 배열
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- 두 번째 막대에서 남은 9개 막대에 첫 번째 점을 설정
      time1=temp[0];
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 입력 매개변수의 정확성 확인
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("오류! 입력 매개변수의 잘못된 값!");
      return;
     }
//--- 차트 창에 표시되는 막대 수
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 가격 배열 크기
   int accuracy=1000;
//--- 사용할 날짜 및 가격 값을 저장하기 위한 배열
//--- 채널 고정점 좌표 설정 및 변경
   datetime date[];
   double   price[];
//--- 메모리 할당
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- 날짜 배열 채우기
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("시간 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 가격 배열 채우기
//--- 차트의 최고값과 최저값을 찾기
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 가격의 변경 단계를 정의 하고 배열 채우기
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- 채널을 그리기 위한 점 정의
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
//--- 표준 편차 채널 생성
   if(!StdDevChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpDeviation,InpColor,InpStyle,
      InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 차트를 다시 그리고 1초 동안 대기
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 이제 채널을 우측 수평방향으로 이동하여 확장합니다
//--- 루프 카운터
   int h_steps=bars/2;
//--- 채널 이동
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값을 사용
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- 고정점 이동
      if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1]))
         return;
      if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
      // 0.05초 지연
      Sleep(50);
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 루프 카운터
   double v_steps=InpDeviation*2;
//--- 채널 확장
   for(double i=InpDeviation;i<v_steps;i+=10.0/accuracy)
     {
      if(!StdDevChannelDeviationChange(0,InpName,i))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 차트에서 채널을 삭제
   StdDevChannelDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//---
  }