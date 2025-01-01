문서화섹션
OBJ_ELLIOTWAVE5

엘리엇 동인 파동.

ObjElliotWave5

참조

"엘리엇 동인 파동"의 경우 선으로 점을 연결하는 모드(OBJPROP_DRAWLINES 속성)를 활성화/비활성화 할 수 있을 뿐만 아니라 파동 포지션 지정 수준(ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE 열거에서)을 설정할 수 있습니다.

다음 스크립트는 차트에서 엘리엇 동인 파동을 만들고 이동합니다. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

 

//--- 설명
#property description "스크립트는 \"엘리엇 동인 파동\"을 그립니다."
#property description "고정점 좌표는 다음 크기의 백분율로 설정됩니다"
#property description "차트 창."
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string                  InpName="ElliotWave5";   // 개체 이름
input int                     InpDate1=10;             // 첫 번째 점 날자(%)
input int                     InpPrice1=90;            // 첫 번째 점 가격(%)
input int                     InpDate2=20;             // 두 번째 점의 날짜(%)
input int                     InpPrice2=40;            // 두 번째 점의 가격(%)
input int                     InpDate3=30;             // 세 번째 점의 날짜(%)
input int                     InpPrice3=60;            // 세 번째 점의 가격(%)
input int                     InpDate4=40;             // 네 번째 점의 날짜(%)
input int                     InpPrice4=10;            // 네 번째 점의 가격(%)
input int                     InpDate5=60;             // 다섯 번째 점의 날짜(%)
input int                     InpPrice5=40;            // 다섯 번째 점의 가격(%)
input ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE InpDegree=ELLIOTT_MINOR// 수준
input bool                    InpDrawLines=true;       // 선 표시
input color                   InpColor=clrRed;         // 선의 색상
input ENUM_LINE_STYLE         InpStyle=STYLE_DASH;     // 선의 스타일
input int                     InpWidth=2;              // 선의 너비
input bool                    InpBack=false;           // 배경 개체
input bool                    InpSelection=true;       // 이동하려면 강조 표시
input bool                    InpHidden=true;          // 개체 목록에 숨겨짐
input long                    InpZOrder=0;             // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 주어진 좌표를 기준으로 "엘리엇 동인 파동" 생성            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave5Create(const long                    chart_ID=0,              // 차트의 ID
                       const string                  name="ElliotWave5",      // 파동 이름
                       const int                     sub_window=0,            // 하위 창 인덱스 
                       datetime                      time1=0,                 // 첫 번째 점 시간
                       double                        price1=0,                // 첫 번째 점 가격
                       datetime                      time2=0,                 // 두 번째 점 시간
                       double                        price2=0,                // 두 번째 점 가격
                       datetime                      time3=0,                 // 세 번� 점 시간
                       double                        price3=0,                // 세 번째 점 가격
                       datetime                      time4=0,                 // 네 번째 점 시간
                       double                        price4=0,                // 네 번� 점 가격
                       datetime                      time5=0,                 // 다섯 번째 점 시간
                       double                        price5=0,                // 다섯 번째 점 가격
                       const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree=ELLIOTT_MINUETTE// 도
                       const bool                    draw_lines=true,         // 선 표시
                       const color                   clr=clrRed,              // 개체 색상
                       const ENUM_LINE_STYLE         style=STYLE_SOLID,       // 선 스타일
                       const int                     width=1,                 // 선의 너비
                       const bool                    back=false,              // 배경에
                       const bool                    selection=true,          // 이동하려면 강조 표시
                       const bool                    hidden=true,             // 개체 목록에 숨겨짐
                       const long                    z_order=0)               // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 고정점이 설정되지 않은 경우 고정점의 좌표 설정
   ChangeElliotWave5EmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3,time4,price4,time5,price5);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 주어진 좌표를 기준으로 "엘리엇 동인 파동" 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIOTWAVE5,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,
      price3,time4,price4,time5,price5))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"엘리엇 동인 파동\" 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 도 설정(파동 크기)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DEGREE,degree);
//--- 선 표시 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DRAWLINES,draw_lines);
//--- 개체 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 선 스타일 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 선의 너비 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 이동할 채널을 강조 표시하는 모드를 활성화(true) 또는 비활성화(false)
//--- ObjectCreate 함수를 사용하여 그래픽 개체를 만드는 경우 개체는
//--- 기본적으로 강조 표시되고 이동됩니다. 이 메서드 내에서 선택 매개변수
//--- 기본적으로 true이므로 개체를 강조 표시하고 이동할 수 있습니다.
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 엘리엇 동인 파동 고정점 이동                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave5PointChange(const long   chart_ID=0,         // 차트의 ID
                            const string name="ElliotWave5"// object name
                            const int    point_index=0,      // 고정점 인덱스
                            datetime     time=0,             // 고정점 시간 좌표
                            double       price=0)            // 고정점 가격 좌표
  {
//--- 포인트 위치가 설정되지 않은 겨우 입찰 가격이 있는 현재 막대로 이동합니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 고정점 이동
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 고정점 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 엘리엇 동인 파동 삭제                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave5Delete(const long   chart_ID=0,         // 차트의 ID
                       const string name="ElliotWave5"// 개체 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 개체 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"엘리엇 동인 파동\" 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 엘리엇 동인 파동의 고정점 값을 확인 및      |
//| 빈 값에 기본값을 설정                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeElliotWave5EmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                                  datetime &time2,double &price2,
                                  datetime &time3,double &price3,
                                  datetime &time4,double &price4,
                                  datetime &time5,double &price5)
  {
//--- 마지막 10개 막대의 열린 시간을 수신하기 위한 배열
   datetime temp[];
   ArrayResize(temp,10);
//--- 데이터 수신
   CopyTime(Symbol(),Period(),TimeCurrent(),10,temp);
//--- 현재 차트에서 한 점 값을 수신
   double point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- 첫 번째 점의 시간이 설정되지 않은 경우 마지막 막대에서 9 막대가 남습니다
   if(!time1)
      time1=temp[0];
//--- 첫 번째 점의 가격이 설정되지 않은 경우 입찰 값을 갖습니다
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 두 번째 점의 시간이 설정되지 않은 경우 마지막 막대에서 마지막 7 막대가 남습니다.
   if(!time2)
      time2=temp[2];
//--- 두 번째 점의 가격이 설정되지 않은 경우 첫 번째 점보다 300 포인트 낮게 이동합니다
   if(!price2)
      price2=price1-300*point;
//--- 세 번째 점의 시간이 설정되지 않은 경우 마지막 막대에서 5 막대가 남습니다.
   if(!time3)
      time3=temp[4];
//--- 세 번째 점의 가격이 설정되지 않은 경우 첫 번째 점보다 250 포인트 낮게 이동합니다
   if(!price3)
      price3=price1-250*point;
//--- 네 번째 점의 시간이 설정되지 않은 경우 마지막 막대에서 3 막대가 남습니다
   if(!time4)
      time4=temp[6];
//--- 네 번째 점의 가격이 설정되지 않은 경우 첫 번째 점보다 550 포인트 낮게 이동합니다
   if(!price4)
      price4=price1-550*point;
//--- 다섯 번째 점의 시간이 설정되지 않은 경우 마지막 막대에 표시됩니다
   if(!time5)
      time5=temp[9];
//--- 다섯 번째 점의 가격이 정해지지 않은 경우 첫 번째 포인트보다 450 포인트 낮게 이동합니다
   if(!price5)
      price5=price1-450*point;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 입력 매개변수의 정확성 확인
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100 || 
      InpDate4<0 || InpDate4>100 || InpPrice4<0 || InpPrice4>100 || 
      InpDate5<0 || InpDate5>100 || InpPrice5<0 || InpPrice5>100)
     {
      Print("오류! 입력 매개변수의 잘못된 값!");
      return;
     }
//--- 차트 창에 표시되는 막대 수
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 가격 배열 크기
   int accuracy=1000;
//--- 사용할 날짜 및 가격 값을 저장하기 위한 배열
//--- 개체 고정점의 좌표 설정 및 변경
   datetime date[];
   double   price[];
//--- 메모리 할당
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- 날짜 배열 채우기
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("시간 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 가격 배열 채우기
//--- 차트의 최고값과 최저값을 찾기
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 가격의 변경 단계를 정의 하고 배열 채우기
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- 엘리엇 동인 파동을 그리기 위한 점 지정
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int d4=InpDate4*(bars-1)/100;
   int d5=InpDate5*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
   int p4=InpPrice4*(accuracy-1)/100;
   int p5=InpPrice5*(accuracy-1)/100;
//--- 엘리엇 동인 파동 생성
   if(!ElliotWave5Create(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      date[d4],price[p4],date[d5],price[p5],InpDegree,InpDrawLines,InpColor,InpStyle,InpWidth,
      InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 차트를 다시 그리고 1초 동안 대기
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 이제 고정점을 이동합니다
//--- 루프 카운터
   int v_steps=accuracy/5;
//--- 다섯 번째 고정점 이동
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값 사용
      if(p5<accuracy-1)
         p5+=1;
      //--- 점 이동
      if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,4,date[d5],price[p5]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 루프 카운터
   v_steps=accuracy/5;
//--- 두 번째 및 세 번째 고정점 이동
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값을 사용
      if(p2<accuracy-1)
         p2+=1;
      if(p3>1)
         p3-=1;
      //--- 점 변경
      if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 루프 카운터
   v_steps=accuracy*4/5;
//--- 첫 번째 및 네 번째 고정점 이동
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값을 사용
      if(p1>1)
         p1-=1;
      if(p4<accuracy-1)
         p4+=1;
      //--- 점 변경
      if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,3,date[d4],price[p4]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 차트에서 개체 삭제
   ElliotWave5Delete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//---
  }