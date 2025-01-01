차트 속성

ENUM_CHART_PROPERTY 열거형 식별자는 차트로 작업하기 위한 함수의 매개 변수로 사용됩니다. "속성 유형" 칼럼의 r/o 약어는 이 속성이 읽기 전용이며 변경할 수 없음을 의미합니다./ "속성 유형" 칼럼의 w/o 약어는 이 속성이 쓰기 전용이며 수신할 수 없음을 의미합니다. 특정 속성에 액세스할 때는 차트 하위 창의 수를 나타내는 추가 매개 변수 수정자(한정자)를 지정해야 합니다. 0은 메인 창을 의미합니다

차트 속성을 정의하는 함수는 실제로 차트에 변경 명령을 보내는 데 사용됩니다. 이러한 함수가 성공적으로 실행되면 명령이 차트 이벤트의 공통 대기열에 포함됩니다. 차트 이벤트의 대기열을 처리할 때 변경 사항이 차트에 구현됩니다.

따라서 이러한 기능을 호출한 후 차트의 즉각적인 시각적 업데이트를 기대하지 마십시오. 일반적으로 차트는 새 견적 도착, 차트 창 크기 조정 등 변경 이벤트 이후에 터미널에 의해 자동으로 업데이트됩니다. ChartRedraw() 함수를 사용하여 차트를 강제로 업데이트합니다.

다음 함수의 경우: ChartSetInteger() 및 ChartGetInteger()

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

ID 설명 속성 유형 CHART_SHOW 가격 차트 그리기. 거짓이면 가격 차트 속성을 그릴 수 없고 시간 및 가격 척도, 빠른 탐색 막대, 달력 이벤트 레이블, 지표 및 막대 도구 설명, 지표 하위 창, 볼륨 히스토그램 등 모든 차트 테두리 렌더가 제거됩니다. 도면을 비활성화하면 그래픽 리소스를 사용하여 사용자 정의 프로그램 인터페이스를 만들 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 그래픽 객체 는 CHART_SHOW 특성 값에 관계없이 항상 그려집니다. bool CHART_IS_OBJECT "차트"(OBJ_CHART) 개체 식별 – 그래픽 개체에 대해 true를 반환합니다. 실제 차트에 대해 false를 반환합니다 bool 읽기전용 CHART_BRING_TO_TOP 다른 차트 맨 위에 차트 표시 bool CHART_CONTEXT_MENU 마우스 오른쪽 버튼을 사용하여 상황에 맞는 메뉴에 대한 액세스 사용/사용 안 함. CHART_CONTEXT_MENU=false 면, 차트의 상황에 맞는 메뉴만 비활성화됩니다. 차트에 있는 개체의 상황에 맞는 메뉴를 사용할 수 있습니다. bool (디폴트는 true) CHART_CROSSHAIR_TOOL 가운데 클릭을 사용하여 십자형 도구에 대한 액세스를 활성화/비활성화합니다. bool (디폴트는 true) CHART_MOUSE_SCROLL 마우스 왼쪽 버튼을 사용하여 차트를 수평으로 스크롤합니다. 또한 수직 스크롤은 다음 속성 값이 참으로 설정된 경우에도 사용할 수 있습니다: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 또는 CHART_SCALE_PT_PER_BAR CHART_MOUSE_SCROLL=false 면, 마우스 휠을 사용한 차트 스크롤을 사용할 수 없습니다 bool CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL 차트의 모든 mql5 프로그램에 마우스 휠 이벤트(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)에 대한 메시지 보내기 bool (디폴트는 true) CHART_EVENT_MOUSE_MOVE 차트의 모든 mql5 프로그램에 마우스 이동 및 마우스 클릭 이벤트(CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)에 대한 알림 보내기 bool CHART_EVENT_OBJECT_CREATE 차트의 모든 mql5-프로그램에 새 개체 생성(CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) 이벤트 알림 보내기 bool CHART_EVENT_OBJECT_DELETE 차트의 모든 mql5-프로그램에 개체 삭제 이벤트(CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)에 대한 알림 bool CHART_MODE 차트 유형(캔들스틱, 막대 또는 선) enum ENUM_CHART_MODE CHART_FOREGROUND 전경의 가격 차트 bool CHART_SHIFT 오른쪽 테두리에서 들여쓰는 가격 차트 모드 bool CHART_AUTOSCROLL 차트의 오른쪽 테두리로 자동 이동 모드 bool CHART_KEYBOARD_CONTROL 키보드("홈", "끝", "페이지업", "+", "-", "위쪽 화살표" 등)를 사용하여 차트를 관리할 수 있습니다. CHART_KEYBOARD_CONTROL를 false로 설정하면 차트 스크롤 및 스케일링이 비활성화되며 OnChartEvent()에서 이벤트를 누르는 키를 수신할 수 있습니다. bool CHART_QUICK_NAVIGATION 차트가 Space를 가로채고 Enter 키를 눌러 빠른 탐색 막대를 활성화합니다. 마우스를 두 번 클릭하거나 Space/Enter를 누르면 차트 하단에 빠른 탐색 막대가 자동으로 나타납니다. 이를 통해 기호, 시간 범위 및 처음 표시되는 막대 날짜를 빠르게 변경할 수 있습니다. bool CHART_SCALE 스케일 int 0에서부터 5까지 CHART_SCALEFIX 고정 스케일 모드 bool CHART_SCALEFIX_11 스케일 1:1 모드 bool CHART_SCALE_PT_PER_BAR 막대당 포인트로 지정할 축척도 bool CHART_SHOW_TICKER 왼쪽 상단 모서리에 기호 스티커를 표시합니다. CHART_SHOW_TICKER 를 'false'로 설정하면 CHART_SHOW_OHLC도 'false'로 설정되고 OHLC가 비활성화됩니다 bool CHART_SHOW_OHLC 왼쪽 상단에 OHLC 값을 표시합니다. CHART_SHOW_OHLC 를 'true'로 설정하면 CHART_SHOW_TICKER도 'true'로 설정되고 티커가 활성화됩니다 bool CHART_SHOW_BID_LINE 차트에서 입찰 값을 수평선으로 표시 bool CHART_SHOW_ASK_LINE 차트에서 묻기 값을 수평선으로 표시 bool CHART_SHOW_LAST_LINE 차트에서 마지막 값을 수평선으로 표시 bool CHART_SHOW_PERIOD_SEP 인접 기간 사이의 수직 구분 기호 표시 bool CHART_SHOW_GRID 차트에 그리드 표시 bool CHART_SHOW_VOLUMES 차트에 볼륨 표시 enum ENUM_CHART_VOLUME_MODE CHART_SHOW_OBJECT_DESCR 객체에 대한 텍스트 설명 표시(일부 객체에 사용할 수 없음) bool CHART_SHOW_TRADE_HISTORY 거래 내역의 거래를 진입/청산의 화살표로 차트에 표시합니다. 플랫폼 설정의 옵션 설명에서 거래 내역 보기""를 참조하십시오. bool CHART_VISIBLE_BARS 차트에서 표시할 수 있는 막대 수 int 읽기전용 CHART_WINDOWS_TOTAL 지표 하위 창을 포함한 총 차트 창 수 int 읽기전용 CHART_WINDOW_IS_VISIBLE 하위 창의 가시성 bool 읽기전용 한정자 - 하위 창 번호 CHART_WINDOW_HANDLE 차트 창 핸들 (HWND) int 읽기전용 CHART_WINDOW_YDISTANCE 세로 Y축을 따라 표시기 하위 창의 위쪽 프레임과 기본 차트 창의 위쪽 프레임 사이의 거리(픽셀). 마우스 이벤트의 경우, 커서 좌표는 기본 차트 창의 좌표로 전달되며, 지표 하위 창의 그래픽 객체의 좌표는 하위 창의 왼쪽 상단 모서리를 기준으로 설정됩니다. 이 값은 그래픽 객체에 대한 올바른 작업을 위해 기본 차트의 절대 좌표를 하위 창의 로컬 좌표로 변환하는 데 필요합니다. 그래픽 객체의 좌표는 하위 창 프레임의 왼쪽 상단 모서리에 상대적으로 설정됩니다. int 읽기전용 한정자 - 하위 창 번호 CHART_FIRST_VISIBLE_BAR 차트에서 첫 번째로 표시되는 막대의 수. 막대의 인덱싱이 시계열의 인덱싱과 동일합니다. int 읽기전용 CHART_WIDTH_IN_BARS 막대의 차트 너비 int 읽기전용 CHART_WIDTH_IN_PIXELS 차트 너비(픽셀) int 읽기전용 CHART_HEIGHT_IN_PIXELS 차트 높이(픽셀) int 한정자 - 하위 창 번호 CHART_COLOR_BACKGROUND 차트 배경색 색상 CHART_COLOR_FOREGROUND 축, 스케일, OHLC 선 색상 색상 CHART_COLOR_GRID 그리드 색상 색상 CHART_COLOR_VOLUME 볼륨 및 포지션 레벨의 색상 색상 CHART_COLOR_CHART_UP 강세 촛대의 위쪽 막대, 그림자 및 차체 테두리에 대한 색상 색상 CHART_COLOR_CHART_DOWN 강세 촛대의 아래쪽 막대, 그림자 및 차체 테두리에 대한 색상 색상 CHART_COLOR_CHART_LINE 도지 일본 캔들스틱의 선 차트 색상 및 색상 색상 CHART_COLOR_CANDLE_BULL 강세 캔들스틱의 본체 색상 색상 CHART_COLOR_CANDLE_BEAR 약세 캔들스틱의 본체 색상 색상 CHART_COLOR_BID 입찰가 수준 색상 색상 CHART_COLOR_ASK 요청가 수준 색상 색상 CHART_COLOR_LAST 마지막으로 실행된 거래 가격(종가)의 라인 색상 색상 CHART_COLOR_STOP_LEVEL 스탑 오더 레벨 색상(스탑 로스 및 이익 실현) 색상 CHART_SHOW_TRADE_LEVELS 차트에 거래 수준 표시(공개 포지션 수준, 스탑 로스, 이익 실현 및 보류 중인 주문) bool CHART_DRAG_TRADE_LEVELS 마우스로 차트의 거래 수준을 끌 수 있는 권한입니다. 드래그 모드는 기본적으로 활성화되어 있습니다(참값). bool CHART_SHOW_DATE_SCALE 차트에 시간 척도 표시 bool CHART_SHOW_PRICE_SCALE 차트에 가격 척도 표시 bool CHART_SHOW_ONE_CLICK 표시: "원클릭 트레이딩"차트의 패널 bool CHART_IS_MAXIMIZED 차트 창이 최대화됩니다 bool r/o CHART_IS_MINIMIZED 차트 창이 최소화됩니다 bool r/o CHART_IS_DOCKED 차트 창이 도킹되었습니다. false로 설정하면 차트를 터미널 영역 외부로 끌 수 있습니다 bool CHART_FLOAT_LEFT 가상 화면을 기준으로 도킹 해제된 차트 창의 왼쪽 좌표 int CHART_FLOAT_TOP 가상 화면에 상대적인 도킹 해제된 차트 창의 위쪽 좌표 int CHART_FLOAT_RIGHT 가상 화면에 상대적인 도킹 해제된 차트 창의 오른쪽 좌표 int CHART_FLOAT_BOTTOM 가상 화면에 상대적인 도킹 해제된 차트 창의 아래쪽 좌표 int

다음 함수의 경우: ChartSetDouble() 및 ChartGetDouble()

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

ID 설명 속성 유형 CHART_SHIFT_SIZE 오른쪽 테두리에서 들여쓰는 0 막대 크기(%) 2배(10 ~ 50%) CHART_FIXED_POSITION 왼쪽 테두리부터 고정된 위치를 백분율 값으로 차트화합니다. 차트 고정 위치는 수평 시간 축에 작은 회색 삼각형으로 표시됩니다. 들어오는 틱에서 오른쪽으로 스크롤하는 자동 차트가 비활성화된 경우에만 표시됩니다(CHART_AUTOSCROLL 속성 참조). 확대 및 축소할 때 고정 위치의 막대가 동일한 위치에 유지됩니다. double CHART_FIXED_MAX 차트 최대화 고정 double CHART_FIXED_MIN 차트 최소화 고정 double CHART_POINTS_PER_BAR 막대 당 포인트 척도 double CHART_PRICE_MIN 차트 최소화 double 읽기전용 한정자 - 하위 창 번호 CHART_PRICE_MAX 차트 최대화 double 읽기전용 한정자 - 하위 창 번호

다음 함수용: ChartSetString() 및 ChartGetString()

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

ID 설명 속성 유형 CHART_COMMENT 차트의 주석 텍스트 string CHART_EXPERT_NAME 지정된 chart_id로 차트에서 실행 중인 Expert Advisor의 이름 string 읽기전용 CHART_SCRIPT_NAME 차트에서 지정된 chart_id로 실행 중인 스크립트의 이름 string 읽기전용

예제:

int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);

switch(chartMode)

{

case(CHART_BARS): Print("CHART_BARS"); break;

case(CHART_CANDLES): Print("CHART_CANDLES");break;

default:Print("CHART_LINE");

}

bool shifted=ChartGetInteger(0,CHART_SHIFT);

if(shifted) Print("CHART_SHIFT = true");

else Print("CHART_SHIFT = false");

bool autoscroll=ChartGetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL);

if(autoscroll) Print("CHART_AUTOSCROLL = true");

else Print("CHART_AUTOSCROLL = false");

int chartHandle=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOW_HANDLE);

Print("CHART_WINDOW_HANDLE = ",chartHandle);

int windows=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

Print("CHART_WINDOWS_TOTAL = ",windows);

if(windows>1)

{

for(int i=0;i<windows;i++)

{

int height=ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,i);

double priceMin=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,i);

double priceMax=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,i);

Print(i+": CHART_HEIGHT_IN_PIXELS = ",height," pixels");

Print(i+": CHART_PRICE_MIN = ",priceMin);

Print(i+": CHART_PRICE_MAX = ",priceMax);

}

}

