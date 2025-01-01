- チャートイベントの種類
차트 속성
ENUM_CHART_PROPERTY 열거형 식별자는 차트로 작업하기 위한 함수의 매개 변수로 사용됩니다. "속성 유형" 칼럼의 r/o 약어는 이 속성이 읽기 전용이며 변경할 수 없음을 의미합니다./ "속성 유형" 칼럼의 w/o 약어는 이 속성이 쓰기 전용이며 수신할 수 없음을 의미합니다. 특정 속성에 액세스할 때는 차트 하위 창의 수를 나타내는 추가 매개 변수 수정자(한정자)를 지정해야 합니다. 0은 메인 창을 의미합니다
차트 속성을 정의하는 함수는 실제로 차트에 변경 명령을 보내는 데 사용됩니다. 이러한 함수가 성공적으로 실행되면 명령이 차트 이벤트의 공통 대기열에 포함됩니다. 차트 이벤트의 대기열을 처리할 때 변경 사항이 차트에 구현됩니다.
따라서 이러한 기능을 호출한 후 차트의 즉각적인 시각적 업데이트를 기대하지 마십시오. 일반적으로 차트는 새 견적 도착, 차트 창 크기 조정 등 변경 이벤트 이후에 터미널에 의해 자동으로 업데이트됩니다. ChartRedraw() 함수를 사용하여 차트를 강제로 업데이트합니다.
다음 함수의 경우: ChartSetInteger() 및 ChartGetInteger()
|
ID
|
설명
|
속성 유형
|
CHART_SHOW
|
가격 차트 그리기. 거짓이면 가격 차트 속성을 그릴 수 없고 시간 및 가격 척도, 빠른 탐색 막대, 달력 이벤트 레이블, 지표 및 막대 도구 설명, 지표 하위 창, 볼륨 히스토그램 등 모든 차트 테두리 렌더가 제거됩니다.
도면을 비활성화하면 그래픽 리소스를 사용하여 사용자 정의 프로그램 인터페이스를 만들 수 있는 완벽한 솔루션입니다.
그래픽 객체 는 CHART_SHOW 특성 값에 관계없이 항상 그려집니다.
|
bool
|
"차트"(OBJ_CHART) 개체 식별 – 그래픽 개체에 대해 true를 반환합니다. 실제 차트에 대해 false를 반환합니다
|
bool 읽기전용
|
다른 차트 맨 위에 차트 표시
|
bool
|
CHART_CONTEXT_MENU
|
마우스 오른쪽 버튼을 사용하여 상황에 맞는 메뉴에 대한 액세스 사용/사용 안 함.
CHART_CONTEXT_MENU=false 면, 차트의 상황에 맞는 메뉴만 비활성화됩니다. 차트에 있는 개체의 상황에 맞는 메뉴를 사용할 수 있습니다.
|
bool (디폴트는 true)
|
CHART_CROSSHAIR_TOOL
|
가운데 클릭을 사용하여 십자형 도구에 대한 액세스를 활성화/비활성화합니다.
|
bool (디폴트는 true)
|
마우스 왼쪽 버튼을 사용하여 차트를 수평으로 스크롤합니다. 또한 수직 스크롤은 다음 속성 값이 참으로 설정된 경우에도 사용할 수 있습니다: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 또는 CHART_SCALE_PT_PER_BAR
CHART_MOUSE_SCROLL=false 면, 마우스 휠을 사용한 차트 스크롤을 사용할 수 없습니다
|
bool
|
CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL
|
차트의 모든 mql5 프로그램에 마우스 휠 이벤트(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)에 대한 메시지 보내기
|
bool (디폴트는 true)
|
차트의 모든 mql5 프로그램에 마우스 이동 및 마우스 클릭 이벤트(CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)에 대한 알림 보내기
|
bool
|
차트의 모든 mql5-프로그램에 새 개체 생성(CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) 이벤트 알림 보내기
|
bool
|
차트의 모든 mql5-프로그램에 개체 삭제 이벤트(CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)에 대한 알림
|
bool
|
차트 유형(캔들스틱, 막대 또는 선)
|
enum ENUM_CHART_MODE
|
전경의 가격 차트
|
bool
|
오른쪽 테두리에서 들여쓰는 가격 차트 모드
|
bool
|
차트의 오른쪽 테두리로 자동 이동 모드
|
bool
|
CHART_KEYBOARD_CONTROL
|
키보드("홈", "끝", "페이지업", "+", "-", "위쪽 화살표" 등)를 사용하여 차트를 관리할 수 있습니다. CHART_KEYBOARD_CONTROL를 false로 설정하면 차트 스크롤 및 스케일링이 비활성화되며 OnChartEvent()에서 이벤트를 누르는 키를 수신할 수 있습니다.
|
bool
|
CHART_QUICK_NAVIGATION
|
차트가 Space를 가로채고 Enter 키를 눌러 빠른 탐색 막대를 활성화합니다. 마우스를 두 번 클릭하거나 Space/Enter를 누르면 차트 하단에 빠른 탐색 막대가 자동으로 나타납니다. 이를 통해 기호, 시간 범위 및 처음 표시되는 막대 날짜를 빠르게 변경할 수 있습니다.
|
bool
|
스케일
|
int 0에서부터 5까지
|
고정 스케일 모드
|
bool
|
스케일 1:1 모드
|
bool
|
막대당 포인트로 지정할 축척도
|
bool
|
CHART_SHOW_TICKER
|
왼쪽 상단 모서리에 기호 스티커를 표시합니다. CHART_SHOW_TICKER 를 'false'로 설정하면 CHART_SHOW_OHLC도 'false'로 설정되고 OHLC가 비활성화됩니다
|
bool
|
왼쪽 상단에 OHLC 값을 표시합니다. CHART_SHOW_OHLC 를 'true'로 설정하면 CHART_SHOW_TICKER도 'true'로 설정되고 티커가 활성화됩니다
|
bool
|
차트에서 입찰 값을 수평선으로 표시
|
bool
|
차트에서 묻기 값을 수평선으로 표시
|
bool
|
차트에서 마지막 값을 수평선으로 표시
|
bool
|
인접 기간 사이의 수직 구분 기호 표시
|
bool
|
차트에 그리드 표시
|
bool
|
차트에 볼륨 표시
|
객체에 대한 텍스트 설명 표시(일부 객체에 사용할 수 없음)
|
bool
|
CHART_SHOW_TRADE_HISTORY
|
거래 내역의 거래를 진입/청산의 화살표로 차트에 표시합니다. 플랫폼 설정의 옵션 설명에서 거래 내역 보기""를 참조하십시오.
|
bool
|
차트에서 표시할 수 있는 막대 수
|
int 읽기전용
|
지표 하위 창을 포함한 총 차트 창 수
|
int 읽기전용
|
하위 창의 가시성
|
bool 읽기전용 한정자 - 하위 창 번호
|
차트 창 핸들 (HWND)
|
int 읽기전용
|
세로 Y축을 따라 표시기 하위 창의 위쪽 프레임과 기본 차트 창의 위쪽 프레임 사이의 거리(픽셀). 마우스 이벤트의 경우, 커서 좌표는 기본 차트 창의 좌표로 전달되며, 지표 하위 창의 그래픽 객체의 좌표는 하위 창의 왼쪽 상단 모서리를 기준으로 설정됩니다.
이 값은 그래픽 객체에 대한 올바른 작업을 위해 기본 차트의 절대 좌표를 하위 창의 로컬 좌표로 변환하는 데 필요합니다. 그래픽 객체의 좌표는 하위 창 프레임의 왼쪽 상단 모서리에 상대적으로 설정됩니다.
|
int 읽기전용 한정자 - 하위 창 번호
|
차트에서 첫 번째로 표시되는 막대의 수. 막대의 인덱싱이 시계열의 인덱싱과 동일합니다.
|
int 읽기전용
|
막대의 차트 너비
|
int 읽기전용
|
차트 너비(픽셀)
|
int 읽기전용
|
차트 높이(픽셀)
|
int 한정자 - 하위 창 번호
|
차트 배경색
|
색상
|
축, 스케일, OHLC 선 색상
|
색상
|
그리드 색상
|
색상
|
볼륨 및 포지션 레벨의 색상
|
색상
|
강세 촛대의 위쪽 막대, 그림자 및 차체 테두리에 대한 색상
|
색상
|
강세 촛대의 아래쪽 막대, 그림자 및 차체 테두리에 대한 색상
|
색상
|
도지 일본 캔들스틱의 선 차트 색상 및 색상
|
색상
|
강세 캔들스틱의 본체 색상
|
색상
|
약세 캔들스틱의 본체 색상
|
색상
|
입찰가 수준 색상
|
색상
|
요청가 수준 색상
|
색상
|
마지막으로 실행된 거래 가격(종가)의 라인 색상
|
색상
|
스탑 오더 레벨 색상(스탑 로스 및 이익 실현)
|
색상
|
차트에 거래 수준 표시(공개 포지션 수준, 스탑 로스, 이익 실현 및 보류 중인 주문)
|
bool
|
마우스로 차트의 거래 수준을 끌 수 있는 권한입니다. 드래그 모드는 기본적으로 활성화되어 있습니다(참값).
|
bool
|
차트에 시간 척도 표시
|
bool
|
차트에 가격 척도 표시
|
bool
|
표시: "원클릭 트레이딩"차트의 패널
|
bool
|
차트 창이 최대화됩니다
|
bool r/o
|
차트 창이 최소화됩니다
|
bool r/o
|
CHART_IS_DOCKED
|
차트 창이 도킹되었습니다. false로 설정하면 차트를 터미널 영역 외부로 끌 수 있습니다
|
bool
|
CHART_FLOAT_LEFT
|
가상 화면을 기준으로 도킹 해제된 차트 창의 왼쪽 좌표
|
int
|
CHART_FLOAT_TOP
|
가상 화면에 상대적인 도킹 해제된 차트 창의 위쪽 좌표
|
int
|
CHART_FLOAT_RIGHT
|
가상 화면에 상대적인 도킹 해제된 차트 창의 오른쪽 좌표
|
int
|
CHART_FLOAT_BOTTOM
|
가상 화면에 상대적인 도킹 해제된 차트 창의 아래쪽 좌표
|
int
다음 함수의 경우: ChartSetDouble() 및 ChartGetDouble()
|
ID
|
설명
|
속성 유형
|
오른쪽 테두리에서 들여쓰는 0 막대 크기(%)
|
2배(10 ~ 50%)
|
왼쪽 테두리부터 고정된 위치를 백분율 값으로 차트화합니다. 차트 고정 위치는 수평 시간 축에 작은 회색 삼각형으로 표시됩니다. 들어오는 틱에서 오른쪽으로 스크롤하는 자동 차트가 비활성화된 경우에만 표시됩니다(CHART_AUTOSCROLL 속성 참조). 확대 및 축소할 때 고정 위치의 막대가 동일한 위치에 유지됩니다.
|
double
|
차트 최대화 고정
|
double
|
차트 최소화 고정
|
double
|
막대 당 포인트 척도
|
double
|
차트 최소화
|
double 읽기전용 한정자 - 하위 창 번호
|
차트 최대화
|
double 읽기전용 한정자 - 하위 창 번호
다음 함수용: ChartSetString() 및 ChartGetString()
|
ID
|
설명
|
속성 유형
|
차트의 주석 텍스트
|
string
|
CHART_EXPERT_NAME
|
지정된 chart_id로 차트에서 실행 중인 Expert Advisor의 이름
|
string 읽기전용
|
CHART_SCRIPT_NAME
|
차트에서 지정된 chart_id로 실행 중인 스크립트의 이름
|
string 읽기전용
예제:
|
int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);
