OBJ_ARROW_CHECK

체크 기호.

ObjArrowCheck

기호에 상대적인 부착점 위치는 ENUM_ARROW_ANCHOR 열거에서 선택할 수 있습니다.

큰 기호(5개 이상)는 MetaEditor에서 코드를 작성할 때 적절한 OBJPROP_WIDTH 속성 값을 설정해야 생성할 수 있습니다.

다음 스크립트는 차트에서 체크 기호를 만들고 이동. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

 

//--- 설명
#property description "스크립트가 \"체크\" 기호를 그립니다."
#property description "고정점 좌표가 설정됨"
#property description "차트 창 크기의 백분율"
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string            InpName="ArrowCheck"// 신호 이름
input int               InpDate=10;           // 고정점 날짜(%)
input int               InpPrice=50;          // 고정점 가격(%)
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP// 앵커 유형
input color             InpColor=clrRed;      // 신호 색상
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_DOT;   // 테두리 선 스타일
input int               InpWidth=5;           //신호 크기
input bool              InpBack=false;        // 배경 기호
input bool              InpSelection=false;   // 이동하려면 강조 표시
input bool              InpHidden=true;       // 개체 목록에 숨겨짐
input long              InpZOrder=0;          // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 체크 기호 생성                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckCreate(const long              chart_ID=0,           // 차트의 ID
                      const string            name="ArrowCheck",    // 기호 이름
                      const int               sub_window=0,         // 하위 창 인덱스
                      datetime                time=0,               // 고정점 시간
                      double                  price=0,              // 고정점 가격
                      const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM// 앵커 유형
                      const color             clr=clrRed,           // 기호 색상
                      const ENUM_LINE_STYLE   style=STYLE_SOLID,    // 테두리 선 스타일
                      const int               width=3,              // 기호 크기
                      const bool              back=false,           // 배경에
                      const bool              selection=true,       // 이동하려면 강조 표시
                      const bool              hidden=true,          // 개체 목록에 숨겨짐
                      const long              z_order=0)            // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 고정점 좌표를 설정하지 않은 경우
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 기호 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_CHECK,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"체크\" 기호 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 앵커 유형 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- 기호 설정 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 테두리 선 스타일 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 기호 크기 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 마우스를 사용하여 기호를 이동하는 모드를 활성화(true) 또는 비활성화(false)
//--- ObjectCreate 함수를 사용하여 그래픽 개체를 만드는 경우 개체는
//--- 기본적으로 강조 표시되고 이동됩니다. 이 메서드 내에서 선택 매개변수
//--- 기본적으로 true이므로 개체를 강조 표시하고 이동할 수 있습니다.
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 고정점 이동                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckMove(const long   chart_ID=0,        // 차트의 ID
                    const string name="ArrowCheck"// 개체 이름
                    datetime     time=0,            // 고정점 시간 좌표
                    double       price=0)           // 고정점 가격 좌표
  {
//--- 포인트 위치가 설정되지 않은 겨우 입찰 가격이 있는 현재 막대로 이동합니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 고정점 이동
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 고정점 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 체크 앵커 유형 변경                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckAnchorChange(const long              chart_ID=0,        // 차트의 ID
                            const string            name="ArrowCheck"// 개체 이름
                            const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP// 앵커 유형
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 앵커 유형 변경
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 앵커 유형 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 체크 기호 삭제                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckDelete(const long   chart_ID=0,        // 차트의 ID
                      const string name="ArrowCheck"// 기호 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 기호 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"체크\" 기호 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 고정점 값 확인 및 기본값 설정                 |
//| 빈 곳의 경우                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- 점의 시간이 설정되지 않은 경우 현재 막대에 표시됩니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- 포인트 가격이 설정되지 않은 경우 입찰 값을 갖습니다
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 입력 매개변수의 정확성 확인
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("오류! 입력 매개변수의 잘못된 값!");
      return;
     }
//--- 차트 창에 표시되는 막대 수
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 가격 배열 크기
   int accuracy=1000;
//--- 사용할 날짜 및 가격 값을 저장하기 위한 배열
//--- 부호 고정점 좌표 설정 및 변경용
   datetime date[];
   double   price[];
//--- 메모리 할당
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- 날짜 배열 채우기
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("시간 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 가격 배열 채우기
//--- 차트의 최고값과 최저값을 찾기
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 가격의 변경 단계를 정의 하고 배열 채우기
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- 기호를 그리기 위한 점을 지정
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- 차트에 체크 기호 생성
   if(!ArrowCheckCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 차트를 다시 그리고 1초 동안 대기
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 이제 고정점을 이동하고 부호를 기준으로 위치를 변경
//--- 루프 카운터
   int h_steps=bars*2/5;
//--- 고정점 이동
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값 사용
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- 점 이동
      if(!ArrowCheckMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
      // 0.025초 지연
      Sleep(25);
     }
//--- 기호에 상대적인 고정점 위치 변경
   ArrowCheckAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_BOTTOM);
//--- 차트 다시 그리기
   ChartRedraw();
//--- 루프 카운터
   h_steps=bars*2/5;
//--- 고정점 이동
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값 사용
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- 점 이동
      if(!ArrowCheckMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
      // 0.025초 지연
      Sleep(25);
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 도표에서 부호 삭제
   ArrowCheckDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//---
  }