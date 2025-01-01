차트 이벤트 유형

사전 정의된 함수 OnChartEvent()를 사용하여 처리할 수 있는 이벤트 유형은 11가지 입니다. 커스텀 이벤트의 경우 65535 식별자가 CHARTEVENT_CUSTOM 에서 CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 사이의 범위에서 제공됩니다. 커스텀 이벤트를 생성하려면 EventChartCustom() 함수를 사용해야 합니다.

ENUM_CHART_EVENT

ID 설명 CHARTEVENT_KEYDOWN 키 입력 CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 마우스 이동, 마우스 클릭 (CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true 로 차트에 설정된 경우) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL 마우스 휠을 누르거나 스크롤 (차트에 대해 CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=True 인 경우) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE 그래픽 객체 생성됨 (차트에 대해 CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 가 설정된 경우) CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE 그래픽 객체 속성이 특성 대화상자를 통해 변경되었습니다 CHARTEVENT_OBJECT_DELETE 그래픽 객체 삭제됨 (CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true 가 차트에 대해 설정된 경우) CHARTEVENT_CLICK 차트에 클릭 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK 다음에 대해 클릭: 그래픽 객체 CHARTEVENT_OBJECT_DRAG 드래그 및 드롭: 그래픽 객체 CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT 그래픽 객체 편집의 텍스트 편집 끝 CHARTEVENT_CHART_CHANGE 특성 대화상자를 통한 차트 크기 변경 또는 차트 속성 수정 CHARTEVENT_CUSTOM 커스텀 이벤트 범위의 초기 이벤트 수 CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 커스텀 이벤트 범위에서 이벤트의 최종 번호

각 이벤트 유형에 대해 OnChartEvent() 함수의 입력 매개 변수에는 이 이벤트 처리에 필요한 한정된 값이 있습니다. 이 매개 변수를 통과하는 이벤트 및 값은 아래 표에 나열되어 있습니다.

Event id 매개 변수 값 lparam 매개변수 값 dparam 매개변수 값 sparam 매개변수 값 키 입력 이벤트 CHARTEVENT_KEYDOWN 누른 키의 코드 반복 횟수(사용자가 키를 누른 결과로 키 입력이 반복되는 횟수) 키보드 버튼의 상태를 설명하는 비트 마스크의 문자열 값 마우스 이벤트 (차트에 대해 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true 가 설정된 경우) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE X 좌표 Y 좌표 마우스 버튼의 상태를 설명하는 비트 마스크의 문자열 값 마우스 휠 이벤트 (차트에 대해 CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true 인 경우) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL 마우스 포인터의 X 및 Y 좌표와 키 및 마우스 버튼의 상태 플래그. 다음을 참조하십시오: 아래 예제 마우스 휠 스크롤의 델타 값 — 그래픽 객체 생성 이벤트 (차트에 대해 CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 로 설정된 경우) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — — 생성된 그래픽 개체의 이름 속성 대화상자를 통한 객체 속성 변경 이벤트 CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — — 수정된 그래픽 개체의 이름 그래픽 객체 삭제 이벤트 (CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true 가 차트에 대해 설정된 경우) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — — 삭제된 그래픽 개체의 이름 차트를 마우스로 클릭하는 이벤트 CHARTEVENT_CLICK X 좌표 Y 좌표 — 차트에 속한 그래픽 개체를 마우스로 클릭하는 이벤트 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK X 좌표 Y 좌표 이벤트가 발생한 그래픽 개체의 이름 마우스를 사용하여 그래픽 개체를 드래그하는 이벤트 CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — — 이동된 그래픽 개체의 이름 레이블 편집 그래픽 객체의 입력 상자에서 완료된 텍스트 편집 이벤트 CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — — 다음의 이름: 텍스트 편집이 완료된 LabelEdit 그래픽 객체 변경 이벤트 - 특성 대화상자를 통한 차트 크기 또는 차트 속성 수정에 대한 CHARTEVENT_CHART_CHANGE — — — N 넘버 이하의 유저 이벤트 ID CHARTEVENT_CUSTOM+N EventChartCustom() 함수에 의해 설정된 값 EventChartCustom() 함수에 의해 설정된 값 EventChartCustom() 함수에 의해 설정된 값

예제:

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

Print("이름이 ",MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME)," 인 expert가 실행 중입니다");

//--- 객체 생성 이벤트 활성화

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- 객체 삭제 이벤트 활성화

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- 차트 속성의 강제 업데이트로 이벤트 처리 준비 상태 보장

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // 이벤트 식별자

const long& lparam, // long 형식의 이벤트 매개 변수

const double& dparam, // double 형식의 이벤트 매개 변수

const string& sparam // string 형식의 이벤트 매개 변수

)

{

//--- 차트에서 마우스 왼쪽 버튼을 눌렀습니다

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

Print("차트에서 마우스 클릭의 좌표는 다음과 같습니다: x = ",lparam," y = ",dparam);

}

//--- 그래픽 객체를 마우스로 클릭했습니다

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("다음 이름의 객체를 마우스로 클릭했습니다 '"+sparam+"'");

}

//--- 키 눌림

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch(lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("KEY_NUMLOCK_LEFT 이(가) 눌렸습니다"); break;

case KEY_LEFT: Print("KEY_LEFT 이(가) 눌렸습니다"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("KEY_NUMLOCK_UP 이(가) 눌렸습니다"); break;

case KEY_UP: Print("KEY_UP 이(가) 눌렸습니다"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("KEY_NUMLOCK_RIGHT 이(가) 눌렸습니다"); break;

case KEY_RIGHT: Print("KEY_RIGHT 이(가) 눌렸습니다"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("KEY_NUMLOCK_DOWN 이(가) 눌렸습니다"); break;

case KEY_DOWN: Print("KEY_DOWN 이(가) 눌렸습니다"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("KEY_NUMPAD_5 이(가) 눌렸습니다"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("KEY_NUMLOCK_5 이(가) 눌렸습니다"); break;

default: Print("목록에 없는 일부 키가 눌렸습니다");

}

ChartRedraw();

}

//--- 개체가 삭제되었습니다

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

{

Print(" ",sparam," 의 이름의 객체가 삭제되었습니다");

}

//--- 객체가 생성되었습니다

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

{

Print(" ",sparam," 의 이름의 객체가 생성되었습니다");

}

//--- 객체가 이동되었거나 고정점 좌표가 변경되었습니다

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

{

Print("이름이 ",sparam," 인 객체의 고정점 좌표가 변경되었습니다");

}

//--- 개체 편집의 텍스트가 변경되었습니다

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

{

Print("이름이 ",sparam," 인 객체의 편집 필드에 있는 텍스트가 변경되었습니다");

}

}

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 이벤트의 경우 sparam 문자열 매개변수는 키보드 및 마우스 버튼의 상태에 대한 정보를 포함합니다:

Bit 설명 1 마우스 좌측 버튼 상태 2 마우스 우측 버튼 상태 3 SHIFT 버튼 상태 4 CTRL 버튼 상태 5 마우스 중간 버튼 상태 6 마우스 첫 여분 버튼 상태 7 마우스 둘째 여분 버튼 상태

예제:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- CHART_EVENT_MOUSE_MOVE 메시지 활성화

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,1);

//--- 차트의 상황에 맞는 메뉴 사용 안 함(오른쪽)

ChartSetInteger(0,CHART_CONTEXT_MENU,0);

//--- 십자선 비활성화(가운데 버튼 사용)

ChartSetInteger(0,CHART_CROSSHAIR_TOOL,0);

//--- 차트 속성의 강제 업데이트로 이벤트 처리 준비 상태 보장

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // mouse left

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // mouse right

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // mouse middle

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // mouse first X key

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // mouse second X key

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // shift key

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control key

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

}

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL 이벤트의 경우 파라미터 lparam 및 dparam 에는 마우스 버튼, 커서 좌표 및 마우스 휠 스크롤 값의 Ctrl 및 Shift 키 상태에 대한 정보가 포함됩니다.더 알아보고 싶으시다면 차트에서 이 Expert Advisor를 실행하고 마우스 휠을 스크롤한 상태에서 다른 버튼을 누르고 코드에 설명된 키를 누르십시오.

예제 - CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL 이벤트 처리:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

init OnInit()

{

//--- 마우스 휠 스크롤 메시지 사용

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- 차트 속성의 강제 업데이트를 통해 이벤트 처리 준비 상태 보장

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- 이 이벤트에 대해 마우스 버튼 및 휠의 상태를 고려하십시오

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // Ctrl 및 Shift 키의 상태 플래그 및 마우스 버튼

int x_cursor = (int)(short)lparam; // 마우스 휠 이벤트가 발생한 X 좌표

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // 마우스 휠 이벤트가 발생한 Y 좌표

int delta = (int)dparam; // 마우스 스크롤의 총 값, +120 또는 -120에 도달하면 트리거됩니다

//--- flag 처리

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0) str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0) str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0) str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0) str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0) str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0) str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0) str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1) + "'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+ /*

결과 예제

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Ctrl pressed: X=193, Y=445, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Shift pressed: X=186, Y=446, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=178, Y=447, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: MiddleButton pressed: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: LeftButton pressed: X=279, Y=320, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: RightButton pressed: X=253, Y=330, delta=120 */

