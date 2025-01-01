차트 이벤트 유형
사전 정의된 함수 OnChartEvent()를 사용하여 처리할 수 있는 이벤트 유형은 11가지 입니다. 커스텀 이벤트의 경우 65535 식별자가 CHARTEVENT_CUSTOM 에서 CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 사이의 범위에서 제공됩니다. 커스텀 이벤트를 생성하려면 EventChartCustom() 함수를 사용해야 합니다.
ENUM_CHART_EVENT
|
ID
|
설명
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
키 입력
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
마우스 이동, 마우스 클릭 (CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true 로 차트에 설정된 경우)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
마우스 휠을 누르거나 스크롤 (차트에 대해 CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=True 인 경우)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
그래픽 객체 생성됨 (차트에 대해 CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 가 설정된 경우)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
그래픽 객체 속성이 특성 대화상자를 통해 변경되었습니다
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
그래픽 객체 삭제됨 (CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true 가 차트에 대해 설정된 경우)
|
CHARTEVENT_CLICK
|
차트에 클릭
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
다음에 대해 클릭: 그래픽 객체
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
드래그 및 드롭: 그래픽 객체
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
그래픽 객체 편집의 텍스트 편집 끝
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
특성 대화상자를 통한 차트 크기 변경 또는 차트 속성 수정
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
커스텀 이벤트 범위의 초기 이벤트 수
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
커스텀 이벤트 범위에서 이벤트의 최종 번호
각 이벤트 유형에 대해 OnChartEvent() 함수의 입력 매개 변수에는 이 이벤트 처리에 필요한 한정된 값이 있습니다. 이 매개 변수를 통과하는 이벤트 및 값은 아래 표에 나열되어 있습니다.
|
Event
|
id 매개 변수 값
|
lparam 매개변수 값
|
dparam 매개변수 값
|
sparam 매개변수 값
|
키 입력 이벤트
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
누른 키의 코드
|
반복 횟수(사용자가 키를 누른 결과로 키 입력이 반복되는 횟수)
|
키보드 버튼의 상태를 설명하는 비트 마스크의 문자열 값
|
마우스 이벤트 (차트에 대해 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true 가 설정된 경우)
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
X 좌표
|
Y 좌표
|
마우스 버튼의 상태를 설명하는 비트 마스크의 문자열 값
|
마우스 휠 이벤트 (차트에 대해 CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true 인 경우)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
마우스 포인터의 X 및 Y 좌표와 키 및 마우스 버튼의 상태 플래그. 다음을 참조하십시오: 아래 예제
|
마우스 휠 스크롤의 델타 값
|
—
|
그래픽 객체 생성 이벤트 (차트에 대해 CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 로 설정된 경우)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
—
|
—
|
생성된 그래픽 개체의 이름
|
속성 대화상자를 통한 객체 속성 변경 이벤트
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
—
|
—
|
수정된 그래픽 개체의 이름
|
그래픽 객체 삭제 이벤트 (CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true 가 차트에 대해 설정된 경우)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
—
|
—
|
삭제된 그래픽 개체의 이름
|
차트를 마우스로 클릭하는 이벤트
|
CHARTEVENT_CLICK
|
X 좌표
|
Y 좌표
|
—
|
차트에 속한 그래픽 개체를 마우스로 클릭하는 이벤트
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
X 좌표
|
Y 좌표
|
이벤트가 발생한 그래픽 개체의 이름
|
마우스를 사용하여 그래픽 개체를 드래그하는 이벤트
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
—
|
—
|
이동된 그래픽 개체의 이름
|
레이블 편집 그래픽 객체의 입력 상자에서 완료된 텍스트 편집 이벤트
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
—
|
—
|
다음의 이름: 텍스트 편집이 완료된 LabelEdit 그래픽 객체
|
변경 이벤트 - 특성 대화상자를 통한 차트 크기 또는 차트 속성 수정에 대한
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
—
|
—
|
—
|
N 넘버 이하의 유저 이벤트 ID
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
EventChartCustom() 함수에 의해 설정된 값
|
EventChartCustom() 함수에 의해 설정된 값
|
EventChartCustom() 함수에 의해 설정된 값
예제:
|
#define KEY_NUMPAD_5 12
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 이벤트의 경우 sparam 문자열 매개변수는 키보드 및 마우스 버튼의 상태에 대한 정보를 포함합니다:
|
Bit
|
설명
|
1
|
마우스 좌측 버튼 상태
|
2
|
마우스 우측 버튼 상태
|
3
|
SHIFT 버튼 상태
|
4
|
CTRL 버튼 상태
|
5
|
마우스 중간 버튼 상태
|
6
|
마우스 첫 여분 버튼 상태
|
7
|
마우스 둘째 여분 버튼 상태
예제:
|
//+------------------------------------------------------------------+
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL 이벤트의 경우 파라미터 lparam 및 dparam 에는 마우스 버튼, 커서 좌표 및 마우스 휠 스크롤 값의 Ctrl 및 Shift 키 상태에 대한 정보가 포함됩니다.더 알아보고 싶으시다면 차트에서 이 Expert Advisor를 실행하고 마우스 휠을 스크롤한 상태에서 다른 버튼을 누르고 코드에 설명된 키를 누르십시오.
예제 - CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL 이벤트 처리:
|
//+------------------------------------------------------------------+
