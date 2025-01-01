|
//--- 설명
#property description "스크립트가 \"이벤트\" 그래픽 개체를 그립니다."
#property description "고정점 날짜는 백분율로 설정됩니다."
#property description "차트 창 너비(막대 단위)."
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string InpName="Event"; // 이벤트 이름
input int InpDate=25; // 이벤트 날짜(%)
input string InpText="Text"; // 이벤트 텍스트
input color InpColor=clrRed; // 이벤트 색상
input int InpWidth=1; // 강조 표시된 경우 점 크기
input bool InpBack=false; // 배경 이벤트
input bool InpSelection=false; // 이동하려면 강조 표시
input bool InpHidden=true; // 개체 목록에 숨겨짐
input long InpZOrder=0; // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 차트에 이벤트 개체 생성 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long chart_ID=0, // 차트의 ID
const string name="Event", // 이벤트 이름
const int sub_window=0, // 하위 창 인덱스
const string text="Text", // 이벤트 텍스트
datetime time=0, // 시간
const color clr=clrRed, // 색상
const int width=1, // 강조 표시된 경우 점 너비
const bool back=false, // 배경에
const bool selection=false, // 이동하려면 강조 표시
const bool hidden=true, // 개체 목록에 숨겨짐
const long z_order=0) // 마우스 클릭 우선 순위
{
//--- 시간이 설정되지 않은 경우, 마지막 막대에 개체를 생성
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- 오류 값 재설정
ResetLastError();
//--- 이벤트 개체 생성
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"이벤트\" 개체 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 이벤트 텍스트 설정
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- 색상 설정
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 개체가 강조 표시된 경우 고정점 너비 설정
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 마우스를 사용하여 이벤트 이동 모드를 활성화(true) 또는 비활성화(false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 이벤트 개체 텍스트 변경 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // 차트의 ID
const string name="Event", // 이벤트 이름
const string text="Text") // 텍스트
{
//--- 오류 값 재설정
ResetLastError();
//--- 개체 텍스트 변경
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": 텍스트 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 실행 성공
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 이벤트 개체 이동 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long chart_ID=0, // 차트의 ID
const string name="Event", // 이벤트 이름
datetime time=0) // 시간
{
//--- 시간이 설정되지 않은 경우 이벤트를 마지막 막대로 이동
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- 오류 값 재설정
ResetLastError();
//--- 개체 이동
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"이벤트\" 개체 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 실행 성공
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 이벤트 개체 삭제 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long chart_ID=0, // 차트의 ID
const string name="Event") // 이벤트 이름
{
//--- 오류 값 재설정
ResetLastError();
//--- 개체 삭제
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"이벤트\" 개체 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 실행 성공
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 입력 매개변수의 정확성 확인
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("오류! 입력 매개변수의 잘못된 값!");
return;
}
//--- 차트 창에 표시되는 막대 수
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 사용할 날짜 값을 저장하기 위한 배열
//--- 이벤트 개체 고정점 좌표 설정 및 변경
datetime date[];
//--- 메모리 할당
ArrayResize(date,bars);
//--- 날짜 배열 채우기
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("시간 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- 개체를 작성할 점 정의
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- 이벤트 개체 생성
if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- 차트를 다시 그리고 1초 동안 대기
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 이제 개체를 이동합니다
//--- 루프 카운터
int h_steps=bars/2;
//--- 개체 이동
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- 다음의 값 사용
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- 점 이동
if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
if(IsStopped())
return;
//--- 차트 다시 그리기
ChartRedraw();
// 0.05초 지연
Sleep(50);
}
//--- 1초 지연
Sleep(1000);
//--- 차트에서 채널을 삭제
EventDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1초 지연
Sleep(1000);
//---
}