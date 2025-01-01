그리기 스타일

사용자 지정 지표를 만들 때 기본 차트 창 또는 차트 하위 창에 표시되는 18가지 그래핑 플로팅 유형 중 하나를 지정할 수 있습니다. ENUM_DRAW_TYPE 열거에 지정됩니다.

하나의 사용자 지정 지표에서 모든지표 빌딩/도면 유형을 사용할 수 있습니다. 각 구성 유형에는 그리기에 필요한 데이터를 저장하기 위한 1~5 개의 글로벌 배열 사양이 필요합니다. 이러한 데이터 배열은 SetIndexBuffer() 함수를 사용하여 지표 버퍼로 바인딩되어야 합니다. 각 버퍼에 대해 ENUM_INDEXBUFFER_TYPE의 데이터 유형을 지정해야 합니다.

그리기 스타일에 따라 1~4개의 값 버퍼 (INDICATOR_DATA로 표시됨)가 필요할 수 있습니다. 스타일에 동적 색상 교체를 허용하는 경우(모든 COLOR가 포함됨), 하나의 색상 버퍼가 더 필요합니다(표시돈 유형 INDICATOR_COLOR_INDEX). 색상 버퍼는 항상 스타일에 해당하는 값 버퍼 뒤에 바인딩됩니다.

ENUM_DRAW_TYPE

ID 설명 Data buffers Color buffers DRAW_NONE Not drawn 1 0 DRAW_LINE 선 1 0 DRAW_SECTION 섹션 1 0 DRAW_HISTOGRAM 0선으로부터의 히스토그램 1 0 DRAW_HISTOGRAM2 두 지표 버퍼의 히스토그램 2 0 DRAW_ARROW 화살표 그리기 1 0 DRAW_ZIGZAG 스타일 지그재그로 막대에서 수직 단면 허용 2 0 DRAW_FILLING 두 수준 사이의 색상 채우기 2 0 DRAW_BARS 일련의 막대로 표시 4 0 DRAW_CANDLES 일련의 촛대로 표시 4 0 DRAW_COLOR_LINE 다중 색상 선 1 1 DRAW_COLOR_SECTION 다중 색상 섹션 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM 0선의 다중 색상 히스토그램 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 두 지표 버퍼의 다중 색상 히스토그램 2 1 DRAW_COLOR_ARROW 다중 색상 화살표 그리기 1 1 DRAW_COLOR_ZIGZAG 다중 색상 지그재그 2 1 DRAW_COLOR_BARS 다중 색상 막대 4 1 DRAW_COLOR_CANDLES 다중 색상 캔들스틱 4 1

ENUM_PLOT_PROPERTY에 나열된 선택한 그리기 유형 식별자의 화면표시를 세분화하기 위해 사용됩니다.

다음 함수의 경우: PlotIndexSetInteger() 및 PlotIndexGetInteger()

ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER

ID 설명 속성 유형 PLOT_ARROW 스타일 DRAW_ARROW에 대한 화살표 uchar PLOT_ARROW_SHIFT 스타일 DRAW_ARROW에 대한 화살표의 수직 이동 int PLOT_DRAW_BEGIN DataWindow에서 그려지지 않은 초기 막대 수 및 값 int PLOT_DRAW_TYPE 그래픽 구성 유형 ENUM_DRAW_TYPE PLOT_SHOW_DATA DataWindow에 구성 값 표시 기호 bool PLOT_SHIFT 막대의 시간 축을 따라 표시된 지표 이동 int PLOT_LINE_STYLE 선 그리기 스타일 ENUM_LINE_STYLE PLOT_LINE_WIDTH 그리기 선 굵기 int PLOT_COLOR_INDEXES 색상의 숫자 int PLOT_LINE_COLOR 그리기 색상을 포함하는 버퍼의 인덱스 color 제어자 = 색상 인덱스 수

다음 함수의 경우: PlotIndexSetDouble()

ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE

ID 설명 속성 유형 PLOT_EMPTY_VALUE 그리기가 없는 빈 플롯 값 double

다음 함수의 경우: PlotIndexSetString()

ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING

ID 설명 속성 유형 PLOT_LABEL DataWindow에 표시할 지표 그래픽 시리즈의 이름. 표시할 여러 지표 버퍼가 필요한 복잡한 그래픽 스타일로 작업할 경우 ","를 구분 기호로 사용하여 각 버퍼의 이름을 지정할 수 있습니다. 샘플코드가 DRAW_CANDLES에 표시됩니다 string

사용자 지정 지표에서 선을 그리는 데 5가지 스타일을 사용할 수 있습니다. 선 굵기 0 또는 1에 대해서만 유효합니다.

ENUM_LINE_STYLE

ID 설명 STYLE_SOLID 실선 STYLE_DASH 파선 STYLE_DOT 점선 STYLE_DASHDOT 일점 쇄선 STYLE_DASHDOTDOT 이점 쇄선

선 그리기 스타일 및 도면 유형을 설정하려면 PlotIndexSetInteger() 함수를 사용합니다. 피보나치 확장의 경우 ObjectSetInteger() 함수를 사용하여 레벨의 두께 및 그리기 스타일을 표시할 수 있습니다.

