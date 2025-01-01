문서화섹션
비트맴 개체.

비트맵 개체의 경우 이미지의 가시성 범위를 선택할 수 있습니다.

다음 스크립트는 차트에서 여러 비트맵을 생성합니다. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

 

//--- 설명
#property description "스크립트는 차트 창에 비트맵을 생성합니다."
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string          InpFile="\\Images\\dollar.bmp"// 비트맵 파일 이름
input int             InpWidth=24;                    // 가시 범위 X 좌표
input int             InpHeight=24;                   // 가시 범위 Y 좌표
input int             InpXOffset=4;                   // X축 가시 범위 변경
input int             InpYOffset=4;                   // Y 축 가시 범위 변경
input color           InpColor=clrRed;                // 강조 표시된 경우 테두리 색상
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID;           // 강조 표시된 경우 선 스타일
input int             InpPointWidth=1;                // 이동하려는 점 크기
input bool            InpBack=false;                  // 배경 개체
input bool            InpSelection=false;             // 이동하려면 강조 표시
input bool            InpHidden=true;                 // 개체 목록에 숨겨짐
input long            InpZOrder=0;                    // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 차트 창에 비트맵 생성                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapCreate(const long            chart_ID=0,        // 차트의 ID
                  const string          name="Bitmap",     // 비트맵 이름
                  const int             sub_window=0,      // 하위 창 인덱스
                  datetime              time=0,            // 고정점 시간
                  double                price=0,           // 고정점 가격
                  const string          file="",           // 비트맵 파일 이름
                  const int             width=10,          // X 좌표 가시 범위
                  const int             height=10,         // Y 좌표 가시 범위
                  const int             x_offset=0,        // X 축 가시 범위 변경
                  const int             y_offset=0,        // Y 축 가시 범위 변경
                  const color           clr=clrRed,        // 강조 표시된 경우 테두리 색상
                  const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// 강조 표시된 경우 선 스타일
                  const int             point_width=1,     // 점 크기 이동
                  const bool            back=false,        // 배경에
                  const bool            selection=false,   // 이동하려면 강조 표시
                  const bool            hidden=true,       // 개체 목록에 숨겨짐
                  const long            z_order=0)         // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 고정점 좌표를 설정하지 않은 경우
   ChangeBitmapEmptyPoint(time,price);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 비트맵 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 차트에 비트맵 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 이미지 파일 경로 설정
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 이미지 불러오기 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 너비 또는 높이 값인 경우, 이미지에 대한 가시 범위 설정
//--- 원본 이미지의 너비와 높이가 (각각) 초과합니다,
//--- 반대의 경우, 그려지는 것이 아닙니다,
//--- 이 값에 해당하는 부분만 그려집니다
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- 가시 범위 내에 표시할 이미지 부분을 설정
//--- 기본 부분은 이미지 좌측 상단 영역이며, 값이 허용됩니다
//--- 이 영역에서 이동 수행 이미지의 다른 부분 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);
//--- 개체 강조 모드가 활성화된 경우 테두리 색 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 개체 강조 모드가 활성화된 경우 테두리 스타일 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 개체를 이동할 고정점 크기를 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 마우스를 사용하여 레이블 이동 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 비트맵의 새 이미지 설정                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapSetImage(const long   chart_ID=0,    // 차트의 ID
                    const string name="Bitmap"// 비트맵 이름
                    const string file="")       // 파일 경로
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 이미지 파일 경로 설정
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 이미지 불러오기 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 차트 창에 비트맵 이동                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapMove(const long   chart_ID=0,    // 차트의 ID
                const string name="Bitmap"// bitmap name
                datetime     time=0,        // 고정점 시간
                double       price=0)       // 고정점 가격
  {
//--- 포인트 위치가 설정되지 않은 겨우 입찰 가격이 있는 현재 막대로 이동합니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 고정점 이동
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 고정점 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 가시 범위(비트맵) 크기 설정                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapChangeSize(const long   chart_ID=0,    // 차트의 ID
                      const string name="Bitmap"// 비트맵 이름
                      const int    width=0,       // 비트맵 너비
                      const int    height=0)      // 비트맵 높이
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 비트맵 크기 변경
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 비트맵 너비 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 비트맵 높이 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------+
//| 가시 범위 좌측 상단 모서리 좌표 변경 |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool BitmapMoveVisibleArea(const long   chart_ID=0,    // 차트의 ID
                           const string name="Bitmap"// 비트맵 이름
                           const int    x_offset=0,    // X 좌표 가시 범위
                           const int    y_offset=0)    // Y 좌표 가시 범위
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 비트맵의 가시성 범위 좌표 변경
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 가시 범위의 X 좌표 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 가시 범위의 Y 좌표 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 비트맵 삭제                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapDelete(const long   chart_ID=0,    // 차트의 ID
                  const string name="Bitmap"// 비트맵 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 레이블 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 비트맵 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 고정점 값 확인 및 기본값 설정                 |
//| 빈 곳의 경우                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeBitmapEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- 점의 시간이 설정되지 않은 경우 현재 막대에 표시됩니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- 포인트 가격이 설정되지 않은 경우 입찰 값을 갖습니다
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date[];  // 표시된 막대의 날짜를 저장하기 위한 배열
   double   close[]; // 종가 가격을 저장하기 위한 배열
//--- 비트맵 파일 이름
   string   file="\\Images\\dollar.bmp";
//--- 차트 창에 표시되는 막대 수
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 메모리 할당
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(close,bars);
//--- 날짜 배열 채우기
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("시간 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 종가 가격 배열 채우기
   if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,bars,close)==-1)
     {
      Print("종가 가격 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 이미지 표시 빈도 지정
   int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- 단계 지정
   int step=1;
   switch(scale)
     {
      case 0:
         step=27;
         break;
      case 1:
         step=14;
         break;
      case 2:
         step=7;
         break;
      case 3:
         step=4;
         break;
      case 4:
         step=2;
         break;
     }
//--- 고가 및 저가 막대의 값(간격 포함)에 대한 비트맵 생성
   for(int i=0;i<bars;i+=step)
     {
      //--- 비트맵 생성
      if(!BitmapCreate(0,"Bitmap_"+(string)i,0,date[i],close[i],InpFile,InpWidth,InpHeight,InpXOffset,
         InpYOffset,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
        {
         return;
        }
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
      // 0.05초 지연
      Sleep(50);
     }
//--- 0.5초 지연
   Sleep(500);
//--- 매도 기호 삭제
   for(int i=0;i<bars;i+=step)
     {
      if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))
         return;
      if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
      // 0.05초 지연
      Sleep(50);
     }
//---
  }