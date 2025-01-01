문서화섹션
OBJ_HLINE 

OBJ_HLINE

수평선.

ObjHLine

다음 스크립트는 차트에서 수평선을 만들고 이동합니다. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

 

//--- 설명
#property description "스크립트는 \"수평선\" 그래픽 개체를 그립니다."
#property description "고정점 가격은 다음 높이의 백분율로 설정됩니다"
#property description "차트 창."
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string          InpName="HLine";     // 선 이름
input int             InpPrice=25;         // 선 가격(%)
input color           InpColor=clrRed;     // 선 색상
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// 선 스타일
input int             InpWidth=3;          // 선 너비
input bool            InpBack=false;       // 배경 선
input bool            InpSelection=true;   // 이동하려면 강조 표시
input bool            InpHidden=true;      // 개체 목록에 숨겨짐
input long            InpZOrder=0;         // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 수평선 생성                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineCreate(const long            chart_ID=0,        // 차트의 ID
                 const string          name="HLine",      // 선 이름
                 const int             sub_window=0,      // 하위 창 인덱스
                 double                price=0,           // 선 가격
                 const color           clr=clrRed,        // 선 색상
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// 선 스타일
                 const int             width=1,           // 선 너비
                 const bool            back=false,        // 배경에
                 const bool            selection=true,    // 이동하려면 강조 표시
                 const bool            hidden=true,       // 개체 목록에 숨겨짐
                 const long            z_order=0)         // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 가격이 설정되지 않은 경우 현재 입찰 가격 수준으로 설정합니다
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 수평선 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 수평선 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 선 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 선 표시 스타일 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 선 굵기 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 마우스를 사용하여 선을 이동하는 모드를 활성화(true) 또는 비활성화(false)
//--- ObjectCreate 함수를 사용하여 그래픽 개체를 만드는 경우 개체는
//--- 기본적으로 강조 표시되고 이동됩니다. 이 메서드 내에서 선택 매개변수
//--- 기본적으로 true이므로 개체를 강조 표시하고 이동할 수 있습니다.
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 수평선 이동                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineMove(const long   chart_ID=0,   // 차트의 ID
               const string name="HLine"// 선 이름
               double       price=0)      // 선 가격
  {
//--- 선 가격이 설정되지 않은 경우 현재 입찰 가격 수준으로 이동합니다
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 수평선 이동
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 수평선 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 수평선 삭제                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineDelete(const long   chart_ID=0,   // 차트의 ID
                 const string name="HLine"// 선 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 수평선 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 수평선 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 입력 매개변수의 정확성 확인
   if(InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("오류! 입력 매개변수의 잘못된 값!");
      return;
     }
//--- 가격 배열 크기
   int accuracy=1000;
//--- 사용할 가격 값을 저장하기 위한 배열
//--- 선 고정점 좌표 설정 및 변경
   double price[];
//--- 메모리 할당
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- 가격 배열 채우기
//--- 차트의 최고값과 최저값을 찾기
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 가격의 변경 단계를 정의 하고 배열 채우기
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- 선을 그리기 위한 점 지정
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- 수평선 생성
   if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
      InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 차트를 다시 그리고 1초 동안 대기
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 이제 선을 이동합니다
//--- 루프 카운터
   int v_steps=accuracy/2;
//--- 선 이동
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값 사용
      if(p<accuracy-1)
         p+=1;
      //--- 점 이동
      if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 차트에서 삭제
   HLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//---
  }