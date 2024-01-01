문서화섹션
MQL5 リファレンスカスタム指標指標スタイルの例DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 스타일은 두 지표 버퍼 값을 사용하여 지정된 색상(두 지표 버퍼 값을 사용하는 수직 세그먼트)의 히스토그램을 그립니다. 그러나 단색 DRAW_HISTOGRAM2와는 달리 이 스타일에서는 히스토그램의 각 열이 사전 정의된 세트에서 고유한 색상을 가질 수 있습니다. 모든 세그먼트의 값은 지표 버퍼에서 가져옵니다.

히스토그램의 너비, 스타일 및 색상은 DRAW_HISTOGRAM2 스타일과 마찬가지로 컴파일러 지시문을 사용하거나 PlotIndexSetInteger() 기능을 사용하여 동적으로 지정할 수 있습니다. 플롯 속성을 동적으로 변경하여 현재 상황에 따라 히스토그램의 모양을 변경할 수 있습니다.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 스타일은 차트의 별도의 하위 창과 기본 창에서 사용할 수 있습니다. 빈 값은 아무것도 그려지지 않으므로 지표 버퍼의 모든 값을 명시적으로 설정해야 합니다. 버퍼는 빈 값으로 초기화되지 않습니다.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2를 플로팅하는 데 필요한 버퍼의 수는 3개입니다:

  • 각 막대에 수직 세그먼트 상단과 하단을 저장하는 버퍼 2개;
  • 세그먼트를 그리는 데 사용되는 색상 인데스를 저장하는 버퍼 1개(비어 있지 않은 값만 설정하는 것이 타당함).

고가 및 저가 사이에 지정된 색상의 히스토그램을 그리는 지표의 예. 각 요일에 대해 히스토그램 선의 색상이 다릅니다. 히스토그램의 날짜, 너비 및 스타일이 각 N 틱으로 임의 변경됩니다.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 스타일의 예

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 스타일의 plot1의 경우 컴파일러 지시문 #property를 사용하여 5가지 색상을 설정한 다음, OnCalculate() 기능에서 colors[] 배열에 저장된 14가지 색상 중에서 임의로 색상을 선택합니다.

N 매개변수는 수동 구성 가능성을 위해 지표의 외부 매개변수에 설정됩니다(지표의 속성 창에 있는 매개변수 탭).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "DRAW_COLOR_HISTOGRAM2를 시연하기 위한 지표"
#property description "각 막대의 시가 및 종가 사이에 세그먼트를 그립니다"
#property description "색상, 너비 및 스타일이 임의로 변경됩니다"
#property description "모든 N 틱 후"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   1
//--- ColorHistogram_2 플롯
#property indicator_label1  "ColorHistogram_2"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
//--- 요일을 기준으로 히스토그램 컬러링을 위한 5가지 색상 정의(특수 배열에 저장됨)
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
 
//--- 매개변수 입력
input int      N=5;              // 히스토그램을 변경할 틱 
int            color_sections;
//--- 값 버퍼
double         ColorHistogram_2Buffer1[];
double         ColorHistogram_2Buffer2[];
//--- 색상 인덱스의 버퍼
double         ColorHistogram_2Colors[];
//--- 색상을 저장하는 배열에는 14개의 요소가 포함됩니다
color colors[]=
  {
   clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
   clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
  };
//--- 선 스타일을 저장할 배열
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 사용자 지정 지표 초기화 함수                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 지표 버퍼 맵핑
   SetIndexBuffer(0,ColorHistogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ColorHistogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,ColorHistogram_2Colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- 빈 값 설정
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---- 사인파를 채색할 색상의 수
   color_sections=8;   //  See a comment to #property indicator_color1      
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 사용자 지정 지표 반복 함수                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- 틱을 계산하여 선의 스타일, 색상 및 너비 변경
   ticks++;
//--- 틱의 임계 수가 누적된 경우
   if(ticks>=N)
     {
      //--- 선 속성 변경
      ChangeLineAppearance();
      //--- 히스토그램을 그리는 데 사용되는 색상을 변경
      ChangeColors(colors,color_sections);      
      //--- 틱 카운터를 0으로 재설정
      ticks=0;
     }
 
//--- 지표 값 계산
   int start=0;
//--- 각 막대의 시가별 요일을 가져오기 위해
   MqlDateTime dt;
//--- 이전 OnCalculate 시작 중에 이미 계산된 경우
   if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // 계산의 시작을 단 하나의 막대로 설정
//--- 지표 버퍼에 값을 입력
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      TimeToStruct(time[i],dt);
      //--- 값
      ColorHistogram_2Buffer1[i]=high[i];
      ColorHistogram_2Buffer2[i]=low[i];
      //--- 요일에 따라 색상 인덱스를 설정
      int day=dt.day_of_week;
      ColorHistogram_2Colors[i]=day;
     }
//--- 함수의 다음 호출에 대해 prev_calculated 값을 반환
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 선 세그먼트의 색상을 변경                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void  ChangeColors(color  &cols[],int plot_colors)
  {
//--- 색상의 수
   int size=ArraySize(cols);
//--- 
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
 
//--- 각 색상 인덱스에 대해 임의로 새 색상 정의
   for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
     {
      //--- 임의 값 가져오기
      int number=MathRand();
      //--- col[] 배열의 인덱스를 정수 나눗셈의 나머지 항목으로 가져오기
      int i=number%size;
      //--- 각 인덱스의 색상을 PLOT_LINE_COLOR 속성으로 설정
      PlotIndexSetInteger(0,                    //  그래픽 스타일의 수
                          PLOT_LINE_COLOR,      //  속성 식별자
                          plot_color_ind,       //  색의 인덱스, 색상을 쓰는 곳
                          cols[i]);             //  새 색상
      //--- 색상 쓰기
      comm=comm+StringFormat("HistogramColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
      ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 지표에 표시된 선의 모양을 변경      |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- 라인 속성에 대한 정보를 구성하기 위한 문자열
   string comm="";
//--- 선 너비 변경 블록
   int number=MathRand();
//--- 정수 나눗셈의 나머지 너비 가져오기
   int width=number%5; // 너비는 0 ~ 4로 설정됩니다
//--- 색상을 PLOT_LINE_WIDTH 속성으로 설정
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- 선 너비 쓰기
   comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
 
//--- 선의 스타일을 변경하기 위한 블록
   number=MathRand();
//--- 제수는 스타일 배열의 크기와 같습니다
   int size=ArraySize(styles);
//--- 정수 나눗셈의 나머지 항목으로 새 스타일을 선택할 인덱스를 가져오기
   int style_index=number%size;
//--- 색상을 PLOT_LINE_COLOR 속성으로 설정
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- 선 스타일 쓰기
   comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- 설명을 사용하여 차트에 정보 표시
   Comment(comm);
  }