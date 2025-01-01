MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体入出力定数コードページの利用
문자열 변환 작업에서 코드페이지 사용
When converting string variables into arrays of char type and back, the encoding that by default corresponds to the current ANSI of Windows operating system (CP_ACP) is used in MQL5. 다른 인코딩 유형을 지정하려면 CharArrayToString(), StringToCharArray() 및 FileOpen() 함수에 대한 추가 매개변수로 설정할 수 있습니다.
다음 표에는 가장 인기 있는 코드페이지의 기본 제공 상수가 나열되어 있습니다. 언급되지 않은 코드페이지는 페이지에 해당하는 코드로 지정할 수 있습니다.
코드페이지의 기본 상수 제공
|
정수
|
값
|
설명
|
CP_ACP
|
0
|
현재 Windows ANSI 코드 페이지.
|
CP_OEMCP
|
1
|
현재 시스템 OEM 코드 페이지.
|
CP_MACCP
|
2
|
현재 시스템 Macintosh 코드 페이지.
참고: 이 값은 이전에 만든 프로그램 코드에서 주로 사용되며, 현재 Macintosh 컴퓨터는 인코딩에 유니코드를 사용하기 때문에 아무 소용이 없습니다.
|
CP_THREAD_ACP
|
3
|
현재 수레드의 Windows ANSI 코드 페이지.
|
CP_SYMBOL
|
42
|
기호 코드 페이지
|
CP_UTF7
|
65000
|
UTF-7 코드 페이지.
|
CP_UTF8
|
65001
|
UTF-8 코드 페이지.
추가 참조