//--- 설명

#property description "스크립트가 차트 장에 \"Buy\" 기호를 그립니다."

//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창

#property script_show_inputs

//--- 스크립트의 입력 매개변수

input color InpColor=C'3,95,172'; // 기호 색상

//+------------------------------------------------------------------+

//| 매수 기호 생성 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyCreate(const long chart_ID=0, // 차트의 ID

const string name="ArrowBuy", // 신호 이름

const int sub_window=0, // 하위 창 인덱스

datetime time=0, // 고정점 시간

double price=0, // 고정점 가격

const color clr=C'3,95,172', // 기호 색상

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // 선 스타일(강조 표시된 경우)

const int width=1, // 선 크기 (강조 표시된 경우)

const bool back=false, // 배경에

const bool selection=false, // 이동하려면 강조 표시

const bool hidden=true, // 개체 목록에 숨겨짐

const long z_order=0) // 마우스 클릭 우선 순위

{

//--- 고정점 좌표를 설정하지 않은 경우

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- 오류 값 재설정

ResetLastError();

//--- 기호 생성

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_BUY,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Buy\" 기호 생성 실패! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 기호 설정 설정

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- 선 스타일 설정 (강조 표시된 경우)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- 선 크기 설정 (강조 표시된 경우)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- 마우스를 사용하여 기호를 이동하는 모드를 활성화(true) 또는 비활성화(false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- 실행 성공

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 고정점 이동 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyMove(const long chart_ID=0, // 차트의 ID

const string name="ArrowBuy", // 개체 이름

datetime time=0, // 고정점 시간 좌표

double price=0) // 고정점 가격 좌표

{

//--- 포인트 위치가 설정되지 않은 겨우 입찰 가격이 있는 현재 막대로 이동합니다

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- 오류 값 재설정

ResetLastError();

//--- 고정점 이동

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": 고정점 이동 실패! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 실행 성공

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 매수 기호 삭제 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyDelete(const long chart_ID=0, // 차트의 ID

const string name="ArrowBuy") // 기호 이름

{

//--- 오류 값 재설정

ResetLastError();

//--- 기호 삭제

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Buy\" 기호 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 실행 성공

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 고정점 값 확인 및 기본값 설정 |

//| 빈 곳의 경우 |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- 점의 시간이 설정되지 않은 경우 현재 막대에 표시됩니다

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- 포인트 가격이 설정되지 않은 경우 입찰 값을 갖습니다

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // 표시된 막대의 날짜를 저장하기 위한 배열

double low[]; // 표시된 막대의 저가 가격을 저장하기 위한 배열

double high[]; // 표시된 막대의 고가 가격을 저장하기 위한 배열

//--- 차트 창에 표시되는 막대 수

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- 메모리 할당

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- 날짜 배열 채우기

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("시간 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 저가 가격의 배열 채우기

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("저가 가격의 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 고가 가격의 배열 채우기

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("고가 가격 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 표시된 각 막대에 대해 저가 지점에 매수 기호 생성

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyCreate(0,"ArrowBuy_"+(string)i,0,date[i],low[i],InpColor))

return;

//--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인

if(IsStopped())

return;

//--- 차트 다시 그리기

ChartRedraw();

// 0.05초 지연

Sleep(50);

}

//--- 표시된 각 막대에 대해 고가 지점으로 매수 기호 이동

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyMove(0,"ArrowBuy_"+(string)i,date[i],high[i]))

return;

//--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인

if(IsStopped())

return;

//--- 차트 다시 그리기

ChartRedraw();

// 0.05초 지연

Sleep(50);

}

//--- 매수 기호 삭제

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyDelete(0,"ArrowBuy_"+(string)i))

return;

//--- 차트 다시 그리기

ChartRedraw();

// 0.05초 지연

Sleep(50);

}

//---

}