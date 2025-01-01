딜 속성
거래는 거래 작업 실행 사실을 거래 요청이 포함된 주문에 근거하여 반영한 것입니다. 각 거래는 정보를 얻을 수 있는 자산에 의해 설명됩니다. 속성 값을 읽기 위해 해당 열거에서 값을 반환하는 HistoryDealGet...() 유형 함수가 사용됩니다.
다음 함수의 경우: HistoryDealGetInteger()
|
식별자
|
설명
|
유형
|
DEAL_TICKET
|
거래 티켓. 각 거레에 할당된 고유 번호
|
long
|
DEAL_ORDER
|
거래 주문 수
|
long
|
DEAL_TIME
|
거래 시간
|
datetime
|
DEAL_TIME_MSC
|
1970년 1월 1일 이후 거래 실행 시간(밀리초)
|
long
|
DEAL_TYPE
|
거래 유형
|
DEAL_ENTRY
|
Deal entry - entry in, entry out, reverse
|
DEAL_MAGIC
|
딜 매직 넘버 (ORDER_MAGIC참조)
|
long
|
DEAL_REASON
|
거래 실행 근거 또는 출처
|
DEAL_POSITION_ID
|
다음 위치에 대한 식별자 : 해당 거래가 체결된 시작, 수정 또는 마감의 위치. 각 위치에는 해당 위치의 전체 수명 동안 기호에 대해 실행된 모든 거래에 할당되는 고유한 식별자가 있습니다.
|
long
다음 함수의 경우: HistoryDealGetDouble()
|
식별자
|
설명
|
유형
|
DEAL_VOLUME
|
딜 볼륨
|
double
|
DEAL_PRICE
|
딜 가격
|
double
|
DEAL_COMMISSION
|
딜 커미션
|
double
|
DEAL_SWAP
|
마감 시 누적 스왑
|
double
|
DEAL_PROFIT
|
딜 수익
|
double
|
DEAL_FEE
|
거래 수행 후 즉시 청구되는 거래 수수료
|
double
|
DEAL_SL
|
Stop Loss level
|
double
|
DEAL_TP
|
Take Profit level
|
double
다음 함수의 경우: HistoryDealGetString()
|
식별자
|
설명
|
유형
|
DEAL_SYMBOL
|
딜 기호
|
string
|
DEAL_COMMENT
|
딜 코멘트
|
string
|
DEAL_EXTERNAL_ID
|
외부 거래 시스템(거래소)의 거래 식별자
|
string
각 거래의 특성은 유형으로, 허용되는 값은 ENUM_DEAL_TYPE에 열거됩니다. 거래 유형에 대한 정보를 얻으려면 HistoryDealGetInteger() 함수를 DEAL_TYPE 수정자와 함께 사용하십시오.
|
식별자
|
설명
|
DEAL_TYPE_BUY
|
매수
|
DEAL_TYPE_SELL
|
매도
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
잔고
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
신용
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
추가 과금
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
보정
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
보너스
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
추가 커미션
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
일별 커미션
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
월별 커미션
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
일별 에이전트 커미션
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
월별 에이전트 커미션
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
이자율
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
매수 거래 취소. 이전에 진행한 매수 거래가 취소되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 이전에 실행된 거래 유형(DEAL_TYPE_BUY)이 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED로 변경되었으며 손익/손실이 0이 됩니다. 별도 잔액 작업을 사용하여 존속 이익/손실이 청구/인출됩니다
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
매도 거래 취소. 이전에 실행된 판매 거래가 취소되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 이전에 실행된 거래 유형(DEAL_TYPE_SELL)이DEAL_TYPE_SELL_CANCELED로 변경되었으며 손익/손실이 0이 됩니다. 별도 잔액 작업을 사용하여 존속 이익/손실이 청구/인출됩니다
|
DEAL_DIVIDEND
|
배당 사업
|
DEAL_DIVIDEND_FRANKED
|
프랭크(비과세) 배당 사업
|
DEAL_TAX
|
세금 부과
거래는 ENUM_DEAL_TYPE에 설정된 유형뿐만 아니라 위치 변경 방식에도 차이가 있습니다. 이는 간단한 위치 개방 또는 이전에 열린 위치 누적(시장 진입), 해당 볼륨(시장 이탈)의 반대 딜에 의해 포지션 폐쇄 또는 반대 방향 딜이 이전에 열린 포지션의 볼륨을 커버하는 경우 포지션 후진일 수 있습니다.
이러한 모든 상황은 ENUM_DEAL_ENTRY 열거값으로 설명됩니다. 거래에 대한 이 정보를 받으려면 HistoryDealGetInteger() 함수를 DEAL_ENTRY 수정자와 함께 사용하십시오.
|
식별자
|
설명
|
DEAL_ENTRY_IN
|
엔트리 인
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
엔트리 아웃
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
역방향
|
DEAL_ENTRY_OUT_BY
|
반대 포지션으로 포지션 닫기
딜 실행 근거는 DEAL_REASON 속성에 포함되어 있습니다. 거래는 모바일 애플리케이션 또는 MQL5 프로그램에서 배치된 주문의 트리거링 및 StopOut 이벤트, 변동 마진 계산 등의 결과로 실행될 수 있습니다. 가능한 DEAL_REASON 값은 ENUM_DEAL_REASON 열거에 설명되어 있습니다. 잔고, 신용, 수수료 및 기타 영업에서 발생하는 비거래 딜의 경우 DEAL_REASON_CLIENT가 그 근거로 표시됩니다.
|
식별자
|
설명
|
DEAL_REASON_CLIENT
|
데스크탑 터미널에서 주문이 활성화된 결과 거래가 실행되었습니다
|
DEAL_REASON_MOBILE
|
모바일 애플리케이션에서 주문이 활성화된 결과 거래가 실행되었습니다
|
DEAL_REASON_WEB
|
웹 플랫폼에서 작성된 주문이 활성화되어 거래가 실행되었습니다
|
DEAL_REASON_EXPERT
|
MQL5 프로그램(엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트)에서 주문이 활성화된 결과 거래가 실행되었습니다
|
DEAL_REASON_SL
|
Stop Loss 활성화의 결과로 거래가 실행되었습니다
|
DEAL_REASON_TP
|
Take Profit 활성화의 결과로 거래가 실행되었습니다
|
DEAL_REASON_SO
|
Stop Out 이벤트의 결과로 거래가 실행되었습니다
|
DEAL_REASON_ROLLOVER
|
롤오버로 인해 거래가 실행되었습니다
|
DEAL_REASON_VMARGIN
|
변동 마진을 청구한 후 거래가 실행되었습니다
|
DEAL_REASON_SPLIT
|
분할 발표 시 개방형 포지션이었던 금융상품의 분할(가격 인하) 이후 거래가 실행되었습니다
|
DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION
|
해당 거래는 증권 병합 또는 증권의 이름 변경, 고객을 다른 계좌로 이전 하는 등 기업 경영 활동의 결과로 실행되었습니다