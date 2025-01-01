딜 속성

거래는 거래 작업 실행 사실을 거래 요청이 포함된 주문에 근거하여 반영한 것입니다. 각 거래는 정보를 얻을 수 있는 자산에 의해 설명됩니다. 속성 값을 읽기 위해 해당 열거에서 값을 반환하는 HistoryDealGet...() 유형 함수가 사용됩니다.

다음 함수의 경우: HistoryDealGetInteger()

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

식별자 설명 유형 DEAL_TICKET 거래 티켓. 각 거레에 할당된 고유 번호 long DEAL_ORDER 거래 주문 수 long DEAL_TIME 거래 시간 datetime DEAL_TIME_MSC 1970년 1월 1일 이후 거래 실행 시간(밀리초) long DEAL_TYPE 거래 유형 ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY Deal entry - entry in, entry out, reverse ENUM_DEAL_ENTRY DEAL_MAGIC 딜 매직 넘버 (ORDER_MAGIC참조) long DEAL_REASON 거래 실행 근거 또는 출처 ENUM_DEAL_REASON DEAL_POSITION_ID 다음 위치에 대한 식별자 : 해당 거래가 체결된 시작, 수정 또는 마감의 위치. 각 위치에는 해당 위치의 전체 수명 동안 기호에 대해 실행된 모든 거래에 할당되는 고유한 식별자가 있습니다. long

다음 함수의 경우: HistoryDealGetDouble()

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

식별자 설명 유형 DEAL_VOLUME 딜 볼륨 double DEAL_PRICE 딜 가격 double DEAL_COMMISSION 딜 커미션 double DEAL_SWAP 마감 시 누적 스왑 double DEAL_PROFIT 딜 수익 double DEAL_FEE 거래 수행 후 즉시 청구되는 거래 수수료 double DEAL_SL Stop Loss level 진입 및 청산후 반대 방향 진입 거래는 포지션이 진입하거나 반대로 진입한 원래 주문의 스탑로스 값을 사용합니다.

청산 거래는 포지션 청산 시와 같은 스탑로스를 사용합니다. double DEAL_TP Take Profit level 진입 및 청산 후 반대 방향 진입 거래는 포지션이 열리거나 취소된 원래 주문의 값 의 익절 값을 사용합니다

청산 거래는 포지션 청산 시점의 포지션 가치 의 익절값을 사용합니다. double

다음 함수의 경우: HistoryDealGetString()

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

식별자 설명 유형 DEAL_SYMBOL 딜 기호 string DEAL_COMMENT 딜 코멘트 string DEAL_EXTERNAL_ID 외부 거래 시스템(거래소)의 거래 식별자 string

각 거래의 특성은 유형으로, 허용되는 값은 ENUM_DEAL_TYPE에 열거됩니다. 거래 유형에 대한 정보를 얻으려면 HistoryDealGetInteger() 함수를 DEAL_TYPE 수정자와 함께 사용하십시오.

ENUM_DEAL_TYPE

식별자 설명 DEAL_TYPE_BUY 매수 DEAL_TYPE_SELL 매도 DEAL_TYPE_BALANCE 잔고 DEAL_TYPE_CREDIT 신용 DEAL_TYPE_CHARGE 추가 과금 DEAL_TYPE_CORRECTION 보정 DEAL_TYPE_BONUS 보너스 DEAL_TYPE_COMMISSION 추가 커미션 DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY 일별 커미션 DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY 월별 커미션 DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY 일별 에이전트 커미션 DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY 월별 에이전트 커미션 DEAL_TYPE_INTEREST 이자율 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED 매수 거래 취소. 이전에 진행한 매수 거래가 취소되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 이전에 실행된 거래 유형(DEAL_TYPE_BUY)이 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED로 변경되었으며 손익/손실이 0이 됩니다. 별도 잔액 작업을 사용하여 존속 이익/손실이 청구/인출됩니다 DEAL_TYPE_SELL_CANCELED 매도 거래 취소. 이전에 실행된 판매 거래가 취소되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 이전에 실행된 거래 유형(DEAL_TYPE_SELL)이DEAL_TYPE_SELL_CANCELED로 변경되었으며 손익/손실이 0이 됩니다. 별도 잔액 작업을 사용하여 존속 이익/손실이 청구/인출됩니다 DEAL_DIVIDEND 배당 사업 DEAL_DIVIDEND_FRANKED 프랭크(비과세) 배당 사업 DEAL_TAX 세금 부과

거래는 ENUM_DEAL_TYPE에 설정된 유형뿐만 아니라 위치 변경 방식에도 차이가 있습니다. 이는 간단한 위치 개방 또는 이전에 열린 위치 누적(시장 진입), 해당 볼륨(시장 이탈)의 반대 딜에 의해 포지션 폐쇄 또는 반대 방향 딜이 이전에 열린 포지션의 볼륨을 커버하는 경우 포지션 후진일 수 있습니다.

이러한 모든 상황은 ENUM_DEAL_ENTRY 열거값으로 설명됩니다. 거래에 대한 이 정보를 받으려면 HistoryDealGetInteger() 함수를 DEAL_ENTRY 수정자와 함께 사용하십시오.

ENUM_DEAL_ENTRY

식별자 설명 DEAL_ENTRY_IN 엔트리 인 DEAL_ENTRY_OUT 엔트리 아웃 DEAL_ENTRY_INOUT 역방향 DEAL_ENTRY_OUT_BY 반대 포지션으로 포지션 닫기

딜 실행 근거는 DEAL_REASON 속성에 포함되어 있습니다. 거래는 모바일 애플리케이션 또는 MQL5 프로그램에서 배치된 주문의 트리거링 및 StopOut 이벤트, 변동 마진 계산 등의 결과로 실행될 수 있습니다. 가능한 DEAL_REASON 값은 ENUM_DEAL_REASON 열거에 설명되어 있습니다. 잔고, 신용, 수수료 및 기타 영업에서 발생하는 비거래 딜의 경우 DEAL_REASON_CLIENT가 그 근거로 표시됩니다.

ENUM_DEAL_REASON