문서화섹션
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体取引定数 約定プロパティ 

딜 속성

거래는 거래 작업 실행 사실을 거래 요청이 포함된 주문에 근거하여 반영한 것입니다. 각 거래는 정보를 얻을 수 있는 자산에 의해 설명됩니다. 속성 값을 읽기 위해 해당 열거에서 값을 반환하는 HistoryDealGet...() 유형 함수가 사용됩니다.

다음 함수의 경우: HistoryDealGetInteger()

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

식별자

설명

유형

DEAL_TICKET

거래 티켓. 각 거레에 할당된 고유 번호

long

DEAL_ORDER

거래 주문 수

long

DEAL_TIME

거래 시간

datetime

DEAL_TIME_MSC

1970년 1월 1일 이후 거래 실행 시간(밀리초)

long

DEAL_TYPE

거래 유형

ENUM_DEAL_TYPE

DEAL_ENTRY

Deal entry - entry in, entry out, reverse

ENUM_DEAL_ENTRY

DEAL_MAGIC

딜 매직 넘버 (ORDER_MAGIC참조)

long

DEAL_REASON

거래 실행 근거 또는 출처

ENUM_DEAL_REASON

DEAL_POSITION_ID

다음 위치에 대한 식별자 : 해당 거래가 체결된 시작, 수정 또는 마감의 위치. 각 위치에는 해당 위치의 전체 수명 동안 기호에 대해 실행된 모든 거래에 할당되는 고유한 식별자가 있습니다.

long

다음 함수의 경우: HistoryDealGetDouble()

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

식별자

설명

유형

DEAL_VOLUME

딜 볼륨

double

DEAL_PRICE

딜 가격

double

DEAL_COMMISSION

딜 커미션

double

DEAL_SWAP

마감 시 누적 스왑

double

DEAL_PROFIT

딜 수익

double

DEAL_FEE

거래 수행 후 즉시 청구되는 거래 수수료

double

DEAL_SL

Stop Loss level

  • 진입 및 청산후 반대 방향 진입 거래는 포지션이 진입하거나 반대로 진입한 원래 주문의 스탑로스 값을 사용합니다.
  • 청산 거래는 포지션 청산 시와 같은 스탑로스를 사용합니다.

double

DEAL_TP

Take Profit level

  • 진입 및 청산 후 반대 방향 진입 거래는 포지션이 열리거나 취소된 원래 주문의 값의 익절 값을 사용합니다
  • 청산 거래는 포지션 청산 시점의 포지션 가치의 익절값을 사용합니다.

double

다음 함수의 경우: HistoryDealGetString()

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

식별자

설명

유형

DEAL_SYMBOL

딜 기호

string

DEAL_COMMENT

딜 코멘트

string

DEAL_EXTERNAL_ID

외부 거래 시스템(거래소)의 거래 식별자

string

 

각 거래의 특성은 유형으로, 허용되는 값은 ENUM_DEAL_TYPE에 열거됩니다. 거래 유형에 대한 정보를 얻으려면 HistoryDealGetInteger() 함수를 DEAL_TYPE 수정자와 함께 사용하십시오.

ENUM_DEAL_TYPE

식별자

설명

DEAL_TYPE_BUY

매수

DEAL_TYPE_SELL

매도

DEAL_TYPE_BALANCE

잔고

DEAL_TYPE_CREDIT

신용

DEAL_TYPE_CHARGE

추가 과금

DEAL_TYPE_CORRECTION

보정

DEAL_TYPE_BONUS

보너스

DEAL_TYPE_COMMISSION

추가 커미션

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

일별 커미션

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

월별 커미션

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

일별 에이전트 커미션

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

월별 에이전트 커미션

DEAL_TYPE_INTEREST

이자율

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

매수 거래 취소. 이전에 진행한 매수 거래가 취소되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 이전에 실행된 거래 유형(DEAL_TYPE_BUY)이 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED로 변경되었으며 손익/손실이 0이 됩니다. 별도 잔액 작업을 사용하여 존속 이익/손실이 청구/인출됩니다

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

매도 거래 취소. 이전에 실행된 판매 거래가 취소되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우 이전에 실행된 거래 유형(DEAL_TYPE_SELL)DEAL_TYPE_SELL_CANCELED로 변경되었으며 손익/손실이 0이 됩니다. 별도 잔액 작업을 사용하여 존속 이익/손실이 청구/인출됩니다

DEAL_DIVIDEND

배당 사업

DEAL_DIVIDEND_FRANKED

프랭크(비과세) 배당 사업

DEAL_TAX

세금 부과

 

거래는 ENUM_DEAL_TYPE에 설정된 유형뿐만 아니라 위치 변경 방식에도 차이가 있습니다. 이는 간단한 위치 개방 또는 이전에 열린 위치 누적(시장 진입), 해당 볼륨(시장 이탈)의 반대 딜에 의해 포지션 폐쇄 또는 반대 방향 딜이 이전에 열린 포지션의 볼륨을 커버하는 경우 포지션 후진일 수 있습니다.

이러한 모든 상황은 ENUM_DEAL_ENTRY 열거값으로 설명됩니다. 거래에 대한 이 정보를 받으려면 HistoryDealGetInteger() 함수를 DEAL_ENTRY 수정자와 함께 사용하십시오.

ENUM_DEAL_ENTRY

식별자

설명

DEAL_ENTRY_IN

엔트리 인

DEAL_ENTRY_OUT

엔트리 아웃

DEAL_ENTRY_INOUT

역방향

DEAL_ENTRY_OUT_BY

반대 포지션으로 포지션 닫기

 

딜 실행 근거는 DEAL_REASON 속성에 포함되어 있습니다. 거래는 모바일 애플리케이션 또는 MQL5 프로그램에서 배치된 주문의 트리거링 및 StopOut 이벤트, 변동 마진 계산 등의 결과로 실행될 수 있습니다. 가능한 DEAL_REASON 값은 ENUM_DEAL_REASON 열거에 설명되어 있습니다. 잔고, 신용, 수수료 및 기타 영업에서 발생하는 비거래 딜의 경우 DEAL_REASON_CLIENT가 그 근거로 표시됩니다.

ENUM_DEAL_REASON

식별자

설명

DEAL_REASON_CLIENT

데스크탑 터미널에서 주문이 활성화된 결과 거래가 실행되었습니다

DEAL_REASON_MOBILE

모바일 애플리케이션에서 주문이 활성화된 결과 거래가 실행되었습니다

DEAL_REASON_WEB

웹 플랫폼에서 작성된 주문이 활성화되어 거래가 실행되었습니다

DEAL_REASON_EXPERT

MQL5 프로그램(엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트)에서 주문이 활성화된 결과 거래가 실행되었습니다

DEAL_REASON_SL

Stop Loss 활성화의 결과로 거래가 실행되었습니다

DEAL_REASON_TP

Take Profit 활성화의 결과로 거래가 실행되었습니다

DEAL_REASON_SO

Stop Out 이벤트의 결과로 거래가 실행되었습니다

DEAL_REASON_ROLLOVER

롤오버로 인해 거래가 실행되었습니다

DEAL_REASON_VMARGIN

변동 마진을 청구한 후 거래가 실행되었습니다

DEAL_REASON_SPLIT

분할 발표 시 개방형 포지션이었던 금융상품의 분할(가격 인하) 이후 거래가 실행되었습니다

DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION

해당 거래는 증권 병합 또는 증권의 이름 변경, 고객을 다른 계좌로 이전 하는 등 기업 경영 활동의 결과로 실행되었습니다

 