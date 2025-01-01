//--- 설명

#property description "스크립트가 차트에 버튼을 생성합니다."

//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창

#property script_show_inputs

//--- 스크립트의 입력 매개변수

input string InpName="Button"; // 버튼 이름

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // 고정하기 위한 차트 모서리

input string InpFont="Arial"; // 글꼴

input int InpFontSize=14; // 글꼴 크기

input color InpColor=clrBlack; // 텍스트 색상

input color InpBackColor=C'236,233,216'; // 배경 색상

input color InpBorderColor=clrNONE; // 테두리 색상

input bool InpState=false; // 누름/해제

input bool InpBack=false; // 배경 개체

input bool InpSelection=false; // 이동하려면 강조 표시

input bool InpHidden=true; // 개체 목록에 숨겨짐

input long InpZOrder=0; // 마우스 클릭 우선 순위

//+------------------------------------------------------------------+

//| 버튼 생성 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonCreate(const long chart_ID=0, // 차트의 ID

const string name="Button", // 버튼 이름

const int sub_window=0, // 하위 창 인덱스

const int x=0, // X 좌표

const int y=0, // Y 좌표

const int width=50, // 버튼 너비

const int height=18, // 버튼 높이

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // 고정하기 위한 차트 모서리

const string text="Button", // 텍스트

const string font="Arial", // 글꼴

const int font_size=10, // 글꼴 크기

const color clr=clrBlack, // 텍스트 색상

const color back_clr=C'236,233,216', // 배경 색상

const color border_clr=clrNONE, // 테두리 색상

const bool state=false, // 누름/해제

const bool back=false, // 배경에

const bool selection=false, // 이동하려면 강조 표시

const bool hidden=true, // 개체 목록에 숨겨짐

const long z_order=0) // 마우스 클릭 우선 순위

{

//--- 오류 값 재설정

ResetLastError();

//--- 버튼 생성

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": 버튼 생성 실패! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 버튼 좌표 설정

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- 버튼 크기 설정

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- 지정된 점 좌표를 기준으로 차트 모서리 설정

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- 텍스트 설정

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- 텍스트 글꼴 설정

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- 글꼴 크기 설정

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- 텍스트 색상 설정

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- 배경 색상 설정

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- 테두리 색상 설정

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);

//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- 버튼 상태 설정

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);

//--- 마우스로 버튼 이동 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- 실행 성공

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 버튼 이동 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonMove(const long chart_ID=0, // 차트의 ID

const string name="Button", // 버튼 이름

const int x=0, // X 좌표

const int y=0) // Y 좌표

{

//--- 오류 값 재설정

ResetLastError();

//--- 버튼 이동

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": 버튼의 X 좌표 이동 실패! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": 버튼의 Y 좌표 이동 실패! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 실행 성공

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Change button size |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonChangeSize(const long chart_ID=0, // 차트의 ID

const string name="Button", // 버튼 이름

const int width=50, // 버튼 너비

const int height=18) // 버튼 높이

{

//--- 오류 값 재설정

ResetLastError();

//--- 버튼 크기 변경

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": 버튼 너비 변경 실패! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": 버튼 높이 변경 실패! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 실행 성공

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 버튼 바인딩에 대한 차트의 모서리 변경 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonChangeCorner(const long chart_ID=0, // 차트의 ID

const string name="Button", // 버튼 이름

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // 고정을 위한 차트의 모서리

{

//--- 오류 값 재설정

ResetLastError();

//--- 고정 모서리 변경

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))

{

Print(__FUNCTION__,

": 고정 모서리 변경 실패! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 실행 성공

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 버튼 텍스트 변경 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonTextChange(const long chart_ID=0, // 차트의 ID

const string name="Button", // 버튼 이름

const string text="Text") // 텍스트

{

//--- 오류 값 재설정

ResetLastError();

//--- 개체 텍스트 변경

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": 텍스트 변경 실패! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 실행 성공

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 버튼 삭제 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonDelete(const long chart_ID=0, // 차트의 ID

const string name="Button") // 버튼 이름

{

//--- 오류 값 재설정

ResetLastError();

//--- 버튼 삭제

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": 버튼 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 실행 성공

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 차트 창 크기

long x_distance;

long y_distance;

//--- 창 크기 설정

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("차트 너비 가져오기 실패! Error code = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("차트 높이 가져오기 실패! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 버튼 크기 변경 단계 지정

int x_step=(int)x_distance/32;

int y_step=(int)y_distance/32;

//--- 버튼 좌표 및 크기 설정

int x=(int)x_distance/32;

int y=(int)y_distance/32;

int x_size=(int)x_distance*15/16;

int y_size=(int)y_distance*15/16;

//--- 버튼 생성

if(!ButtonCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpCorner,"Press",InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpState,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- 차트 다시 그리기

ChartRedraw();

//--- 루프의 버튼 줄이기

int i=0;

while(i<13)

{

//--- 0.5 초 지연

Sleep(500);

//--- 버튼을 누름 상태로 전환

ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,true);

//--- 차트를 다시 그리고 0.2초 동안 대기

ChartRedraw();

Sleep(200);

//--- 좌표 및 버튼 크기 재지정

x+=x_step;

y+=y_step;

x_size-=x_step*2;

y_size-=y_step*2;

//--- 버튼 줄이기

ButtonMove(0,InpName,x,y);

ButtonChangeSize(0,InpName,x_size,y_size);

//--- 버튼을 해제된 상태로 되돌림

ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,false);

//--- 차트 다시 그리기

ChartRedraw();

//--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인

if(IsStopped())

return;

//--- 루프 카운터를 증가

i++;

}

//--- 0.5초 지연

Sleep(500);

//--- 버튼 삭제

ButtonDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1초 동안 대기

Sleep(1000);

//---

}