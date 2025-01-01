문서화섹션
버튼 개체.

ObjButton

참조

고정점 좌표는 픽셀 단위로 설정됩니다. 버튼 고정 모서리를 ENUM_BASE_CORNER에서 선택할 수 있습니다.

다음 스크립트는 차트에서 버튼 개체를 만들고 이동합니다. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

//--- 설명
#property description "스크립트가 차트에 버튼을 생성합니다."
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string           InpName="Button";            // 버튼 이름
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER// 고정하기 위한 차트 모서리
input string           InpFont="Arial";             // 글꼴
input int              InpFontSize=14;              // 글꼴 크기
input color            InpColor=clrBlack;           // 텍스트 색상
input color            InpBackColor=C'236,233,216'// 배경 색상
input color            InpBorderColor=clrNONE;      // 테두리 색상
input bool             InpState=false;              // 누름/해제
input bool             InpBack=false;               // 배경 개체
input bool             InpSelection=false;          // 이동하려면 강조 표시
input bool             InpHidden=true;              // 개체 목록에 숨겨짐
input long             InpZOrder=0;                 // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 버튼 생성                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonCreate(const long              chart_ID=0,               // 차트의 ID
                  const string            name="Button",            // 버튼 이름
                  const int               sub_window=0,             // 하위 창 인덱스
                  const int               x=0,                      // X 좌표
                  const int               y=0,                      // Y 좌표
                  const int               width=50,                 // 버튼 너비
                  const int               height=18,                // 버튼 높이
                  const ENUM_BASE_CORNER  corner=CORNER_LEFT_UPPER// 고정하기 위한 차트 모서리
                  const string            text="Button",            // 텍스트
                  const string            font="Arial",             // 글꼴
                  const int               font_size=10,             // 글꼴 크기
                  const color             clr=clrBlack,             // 텍스트 색상
                  const color             back_clr=C'236,233,216',  // 배경 색상
                  const color             border_clr=clrNONE,       // 테두리 색상
                  const bool              state=false,              // 누름/해제
                  const bool              back=false,               // 배경에
                  const bool              selection=false,          // 이동하려면 강조 표시
                  const bool              hidden=true,              // 개체 목록에 숨겨짐
                  const long              z_order=0)                // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 버튼 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 버튼 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 버튼 좌표 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- 버튼 크기 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- 지정된 점 좌표를 기준으로 차트 모서리 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- 텍스트 설정
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- 텍스트 글꼴 설정
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- 글꼴 크기 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- 텍스트 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 배경 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
//--- 테두리 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 버튼 상태 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);
//--- 마우스로 버튼 이동 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 버튼 이동                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonMove(const long   chart_ID=0,    // 차트의 ID
                const string name="Button"// 버튼 이름
                const int    x=0,           // X 좌표
                const int    y=0)           // Y 좌표
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 버튼 이동
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 버튼의 X 좌표 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 버튼의 Y 좌표 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Change button size                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonChangeSize(const long   chart_ID=0,    // 차트의 ID
                      const string name="Button"// 버튼 이름
                      const int    width=50,      // 버튼 너비
                      const int    height=18)     // 버튼 높이
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 버튼 크기 변경
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 버튼 너비 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 버튼 높이 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 버튼 바인딩에 대한 차트의 모서리 변경                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonChangeCorner(const long             chart_ID=0,               // 차트의 ID
                        const string           name="Button",            // 버튼 이름
                        const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER// 고정을 위한 차트의 모서리
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 고정 모서리 변경
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 고정 모서리 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 버튼 텍스트 변경                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonTextChange(const long   chart_ID=0,    // 차트의 ID
                      const string name="Button"// 버튼 이름
                      const string text="Text")   // 텍스트
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 개체 텍스트 변경
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 텍스트 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 버튼 삭제                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonDelete(const long   chart_ID=0,    // 차트의 ID
                  const string name="Button"// 버튼 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 버튼 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 버튼 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 차트 창 크기
   long x_distance;
   long y_distance;
//--- 창 크기 설정
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
     {
      Print("차트 너비 가져오기 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
     {
      Print("차트 높이 가져오기 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 버튼 크기 변경 단계 지정
   int x_step=(int)x_distance/32;
   int y_step=(int)y_distance/32;
//--- 버튼 좌표 및 크기 설정
   int x=(int)x_distance/32;
   int y=(int)y_distance/32;
   int x_size=(int)x_distance*15/16;
   int y_size=(int)y_distance*15/16;
//--- 버튼 생성
   if(!ButtonCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpCorner,"Press",InpFont,InpFontSize,
      InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpState,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 차트 다시 그리기
   ChartRedraw();
//--- 루프의 버튼 줄이기
   int i=0;
   while(i<13)
     {
      //--- 0.5 초 지연
      Sleep(500);
      //--- 버튼을 누름 상태로 전환
      ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,true);
      //--- 차트를 다시 그리고 0.2초 동안 대기
      ChartRedraw();
      Sleep(200);
      //--- 좌표 및 버튼 크기 재지정
      x+=x_step;
      y+=y_step;
      x_size-=x_step*2;
      y_size-=y_step*2;
      //--- 버튼 줄이기
      ButtonMove(0,InpName,x,y);
      ButtonChangeSize(0,InpName,x_size,y_size);
      //--- 버튼을 해제된 상태로 되돌림
      ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,false);
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 루프 카운터를 증가
      i++;
     }
//--- 0.5초 지연
   Sleep(500);
//--- 버튼 삭제
   ButtonDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1초 동안 대기
   Sleep(1000);
//---
  }