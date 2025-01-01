数学定数
特別な定数屠蘇の値は、数学的な表現のために予約されていますこれらの定数は数学関数を使用して値を計算する代わりにプログラムで使用することが出来ます。
定数
説明
値
M_E
e
2.71828182845904523536
M_LOG2E
log2(e)
1.44269504088896340736
M_LOG10E
log10(e)
0.434294481903251827651
M_LN2
ln(2)
0.693147180559945309417
M_LN10
ln(10)
2.30258509299404568402
M_PI
pi
3.14159265358979323846
M_PI_2
pi/2
1.57079632679489661923
M_PI_4
pi/4
0.785398163397448309616
M_1_PI
1/pi
0.318309886183790671538
M_2_PI
2/pi
0.636619772367581343076
M_2_SQRTPI
2/sqrt(pi)
1.12837916709551257390
M_SQRT2
sqrt(2)
1.41421356237309504880
M_SQRT1_2
1/sqrt(2)
0.707106781186547524401
例:
//+------------------------------------------------------------------+