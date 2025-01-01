描画スタイル

カスタム指標の作成時には、ENUM_DRAW_TYPE列挙体で指定されている（メインチャートウィンドウまたはグラフのサブウィンドウに表示される）18 種類のグラフィックプロットのいずれかを指定することが出来ます。

1 つのカスタム指標でどの指標作成・描画タイプを選ぶことも出来ます各構造タイプは、描画に必要なデータを格納するための１〜5 グローバル配列 の仕様を必要とします。これらのデータ配列は、SetIndexBuffer() 関数を使用して指標バッファと結合する必要があります。各バッファに ENUM_INDEXBUFFER_TYPE からのデータの種類を指定する必要があります。

描画スタイルに応じて、１〜4 の値バッファが必要な場合があります（INDICATOR_DATAとしてマーク）。スタイルが動的な色の塗り替えを含む場合は（指標型 INDICATOR_COLOR_INDEX ）もう 1 つのバッファが必要になります（全てのスタイルの名称には COLOR が含まれいます）。色のバッファは、常にスタイルに対応するバッファの後に結合されています。

ENUM_DRAW_TYPE

ID 説明 データバッファ 色バッファ DRAW_NONE 描かれません。 1 0 DRAW_LINE 線。 1 0 DRAW_SECTION セクション。 1 0 DRAW_HISTOGRAM ゼロラインからのヒストグラム。 1 0 DRAW_HISTOGRAM2 2 つの指標バッファのヒストグラム。 2 0 DRAW_ARROW 矢印の描画。 1 0 DRAW_ZIGZAG ジグザグスタイルは、バーの垂直断面を可能にします。 2 0 DRAW_FILLING 2 レベル間の色の塗りつぶし。 2 0 DRAW_BARS バーの列として表示。 4 0 DRAW_CANDLES ローソク足の列として表示。 4 0 DRAW_COLOR_LINE 多色のライン。 1 1 DRAW_COLOR_SECTION 多色のセクション。 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM ゼロラインからの多色ヒストグラム。 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 2 つの指標バッファの多色ヒストグラム。 2 1 DRAW_COLOR_ARROW 多色の矢印を描画。 1 1 DRAW_COLOR_ZIGZAG 多色のジグザグ。 2 1 DRAW_COLOR_BARS 多色バー。 4 1 DRAW_COLOR_CANDLES 多色ローソク足。 4 1

選択された描画の型の表示を改良するために、ENUM_PLOT_PROPERTY に記載されている識別子が使用されます。

PlotIndexSetInteger() 及び PlotIndexGetInteger() 関数には

ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER

ID 説明 プロパティ型 PLOT_ARROW DRAW_ARROW スタイルの矢印コード。 uchar PLOT_ARROW_SHIFT DRAW_ARROW スタイルの矢印の垂直シフト。 int PLOT_DRAW_BEGIN データウィンドウでの描画前の初期のバーの数や値。 int PLOT_DRAW_TYPE グラフィック構成のタイプ。 ENUM_DRAW_TYPE PLOT_SHOW_DATA データウィンドウでの建設値の表示のサイン。 bool PLOT_SHIFT バーでの時間軸に沿っての指標のプロットシフト。 int PLOT_LINE_STYLE 線の描画スタイル。 ENUM_LINE_STYLE PLOT_LINE_WIDTH 描画線の太さ。 int PLOT_COLOR_INDEXES 色の数。 int PLOT_LINE_COLOR 描画の色を含むバッファのインデックス。 color modifier = index number of colors

PlotIndexSetDouble() 関数

ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE

ID 説明 プロパティ型 PLOT_EMPTY_VALUE プロットに使用される空の値で、何も描画しません。 double

PlotIndexSetString() 関数

ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING

ID 説明 プロパティ型 PLOT_LABEL データウィンドウに表示する指標グラフィカルシリーズの名称。表示のためにいくつかの指標バッファを必要とする複雑なグラフィカルなスタイルで作業する場合、各バッファの名称は「 ; 」セパレータを使用して指定することが出来ます。サンプルコードは DRAW_CANDLESにあります。 string

カスタム指標の線を描画するために 5 つのスタイルを使用することが出来ます。これらは線の太さが 0 または 1 の時のみ有効です。

ENUM_LINE_STYLE

ID 説明 STYLE_SOLID 実線。 STYLE_DASH 途切れ線。 STYLE_DOT 点線。 STYLE_DASHDOT 一点鎖線。 STYLE_DASHDOTDOT 二点鎖線。

線の描画スタイルと図面の種類を設定するには PlotIndexSetInteger() 関数が使用されます。フィボナッチの拡張機能では、レベルの厚さと描画スタイルは、ObjectSetInteger() 関数を使用して示すことが出来ます。

例: