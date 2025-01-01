チャートイベントの種類
事前定義された OnChartEvent() 関数を使用して処理出来るイベントには 11 種類あります。カスタムイベントには CHARTEVENT_CUSTOM 以上 CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 以下の 65,535 の識別子が提供されています。カスタムイベントの作成には EventChartCustom() 関数が使用されます。
ENUM_CHART_EVENT
|
ID
|
説明
|
CHARTEVENT_KEYUP
|
キー解放。
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
キーストローク。
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
マウスの移動、マウスクリック（チャートで CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true の場合）。
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
マウスホイールの押下やスクロール (チャートでCHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=True)。
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
作成されたグラフィックオブジェクト（チャートで CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true の場合）。
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
プロパティダイアログで変更されたグラフィックオブジェクトのプロパティ。
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
削除されたグラフィックオブジェクト(チャートで CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true の場合）。
|
CHARTEVENT_CLICK
|
チャートのクリック。
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
グラフィックオブジェクトのクリック。
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
グラフィックオブジェクトのドラッグアンドドロップ。
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
Edit グラフィックオブジェクトのテキスト編集の終了。
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
プロパティダイアログでのチャートサイズやチャートプロパティの変更。
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
カスタムイベントの範囲からのイベントの初期番号。
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
カスタムイベントの範囲からのイベントの最終番号。
CHARTEVENT_KEYUPイベント
CHARTEVENT_KEYUPイベントは、ユーザーがチャートウィンドウに入力フォーカスがある状態でキーを離したときに発生します。このイベントは既存のCHARTEVENT_KEYDOWNを補完するもので、こちらはキーが押されたときに生成されます。両方のイベントを使用することで、キーの押下と解放のタイミングを正確に判定でき、インタラクティブなコントロールを持つユーザーインターフェースやツールを作成する際に役立ちます。
|
void OnChartEvent(const int id,
lparamには（KeyCode）が含まれておりCHARTEVENT_KEYDOWNイベントと同様です。TranslateKey()関数を使用してキーの文字列表現を取得します。
「デッドキー」の処理
いわゆる「デッドキー」の処理がサポートされています。これらは、押した時点では文字を入力せず、次に入力される文字の見た目を変更するキーです。例えば、ギリシャ語配列では;キーが母音にアクセントを付けるために使用されます（ά, έ, ύ など）。
現在、このようなキーはTranslateKey()関数を使用してCHARTEVENT_KEYDOWNおよびCHARTEVENT_KEYUPハンドラ内で追跡できます。これにより、多言語配列での複雑なキー組み合わせの押下と解放を正しく検出できるようになります。
|
void OnChartEvent(const int id,
デッドキーの処理は、カスタムテキストフィールド、ホットキーシステム、国際的なキーボード配列に対応するインターフェイスを実装する際に役立ちます。
OnChartEvent関数入力
OnChartEvent() 関数の入力パラメータはイベントの種類ごとにイベント処理に必要とされる一定の値を有しています。パラメータで受け渡しされるイベントと値は以下の表に記載されています。
|
イベント
|
id パラメータ値
|
lparam パラメータ値
|
dparam パラメータ値
|
sparam パラメータ値
|
キー解放イベント
|
CHARTEVENT_KEYUP
|
解放されたキーコード
|
イベントの繰り返し回数は常に1
|
修飾キーの状態を表すビットマスク文字列。WM_KEYUP メッセージ参照
|
キー押下イベント
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
押下されたキーコード
|
キーが押されたままの間のイベント繰り返し回数
|
修飾キーの状態を表すビットマスク文字列。WM_KEYDOWN メッセージ参照
|
マウスイベント（チャートで CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true の場合）
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
X 座標
|
Y 座標
|
マウスボタンの状態を記述するビットマスクの文字列の値
|
マウスホイールイベント (チャートでCHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=trueの場合)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
キーとマウスボタン、マウスポインタのX座標とY座標の状態のフラグ。下の例の説明を参照してください。
|
マウスホイールスクロールのデルタ値。
|
—
|
グラフィックオブジェクトの作成イベント（チャートで CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true の場合）
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
—
|
—
|
作成したグラフィックオブジェクトの名称
|
プロパティダイアログでのオブジェクトプロパティ変更イベント
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
—
|
—
|
変更したグラフィックオブジェクトの名称
|
グラフィックオブジェクト削除イベント（チャートで CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true の場合）
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
—
|
—
|
削除したグラフィックオブジェクトの名称
|
チャート上でのマウスクリックイベント
|
CHARTEVENT_CLICK
|
X 座標
|
Y 座標
|
—
|
チャートに属するグラフィックオブジェクトでのマウスクリックイベント
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
X 座標
|
Y 座標
|
イベントが発生したグラフィック•オブジェクトの名称
|
マウスを使用してグラフィックオブジェクトのドラッグイベント
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
—
|
—
|
移動したグラフィックオブジェクトの名称
|
LabelEdit グラフィックオブジェクトの入力ボックスでのテキスト編集完成のイベント
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
—
|
—
|
テキスト編集が完成した LabelEdit グラフィックオブジェクトの名称
|
チャートサイズの変更イベントやプロパティダイアログを通したチャートのプロパティの変更
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
—
|
—
|
—
|
N 番号を使用したユーザイベントID
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
EventChartCustom() 関数で設定された値
|
EventChartCustom() 関数で設定された値
|
EventChartCustom() 関数で設定された値
例:
|
#define KEY_NUMPAD_5 12
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE イベントでは、キーボードとマウスボタンの状態に関する情報が sparam 文字列パラメータに含まれています。
|
ビット
|
説明
|
1
|
マウスの左ボタンの状態
|
2
|
マウスの右ボタンの状態
|
3
|
SHIFT ボタンの状態
|
4
|
CTRL ボタンの状態
|
5
|
マウスの中央ボタンの状態
|
6
|
マウスの追加ボタン 1 の状態
|
7
|
マウスの追加ボタン 2 の状態
例:
|
//+------------------------------------------------------------------+
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL イベントの場合、lparamパラメータとdparam パラメータは Ctrlキー及びShiftキー、マウスボタン、カーソル座標、およびマウスホイールのスクロール値の状態に関する情報を含みます。より良い理解のためには、このエキスパートアドバイザーをチャート上で実行し、マウスホイールをスクロールしながら、異なるボタンを押しながらコードに記載されているキーを押し続けます。
下記はCHARTEVENT_MOUSE_WHEELイベント処理の例です。
|
//+------------------------------------------------------------------+
