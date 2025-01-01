- OBJ_VLINE
- OBJ_HLINE
- OBJ_TREND
- OBJ_TRENDBYANGLE
- OBJ_CYCLES
- OBJ_ARROWED_LINE
- OBJ_CHANNEL
- OBJ_STDDEVCHANNEL
- OBJ_REGRESSION
- OBJ_PITCHFORK
- OBJ_GANNLINE
- OBJ_GANNFAN
- OBJ_GANNGRID
- OBJ_FIBO
- OBJ_FIBOTIMES
- OBJ_FIBOFAN
- OBJ_FIBOARC
- OBJ_FIBOCHANNEL
- OBJ_EXPANSION
- OBJ_ELLIOTWAVE5
- OBJ_ELLIOTWAVE3
- OBJ_RECTANGLE
- OBJ_TRIANGLE
- OBJ_ELLIPSE
- OBJ_ARROW_THUMB_UP
- OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
- OBJ_ARROW_UP
- OBJ_ARROW_DOWN
- OBJ_ARROW_STOP
- OBJ_ARROW_CHECK
- OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
- OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
- OBJ_ARROW_BUY
- OBJ_ARROW_SELL
- OBJ_ARROW
- OBJ_TEXT
- OBJ_LABEL
- OBJ_BUTTON
- OBJ_CHART
- OBJ_BITMAP
- OBJ_BITMAP_LABEL
- OBJ_EDIT
- OBJ_EVENT
- OBJ_RECTANGLE_LABEL
オブジェクト型
グラフィックオブジェクトが ObjectCreate() 関数で作成される際、ENUM_OBJECT 列挙体の値のいずれかである作成中のオブジェクトの型を指定する必要があります。オブジェクトプロパティの更なる仕様はグラフィックオブジェクト操作関数を使用して可能となります。
ENUM_OBJECT
|
ID
|
|
説明
|
|
垂直線。
|
|
水平線。
|
|
傾向線。
|
|
角度による傾向線。
|
|
サイクルライン。
|
|
矢印。
|
|
等距離チャンネル。
|
|
標準偏差チャンネル。
|
|
線形回帰チャンネル。
|
|
アンドリューズピッチフォーク。
|
|
ギャンライン。
|
|
ギャンファン（扇）。
|
|
ギャングリッド。
|
|
フィボナッチリトレースメント。
|
|
フィボナッチ タイムゾーン。
|
|
フィボナッチファン（扇）。
|
|
フィボナッチアーク（円弧）。
|
|
フィボナッチ チャンネル。
|
|
フィボナッチ拡張。
|
|
エリオット動機波。
|
|
エリオット修正波。
|
|
長方形。
|
|
三角形。
|
|
楕円形。
|
|
サムズアップ。
|
|
サムズダウン。
|
|
上矢印。
|
|
下矢印。
|
|
ストップサイン。
|
|
チェックサイン。
|
|
左プライスラベル。
|
|
右プライスラベル。
|
|
買いサイン。
|
|
売りサイン。
|
|
矢印。
|
|
テキスト。
|
|
ラベル。
|
|
ボタン。
|
|
チャート。
|
|
ビットマップ。
|
|
ビットマップラベル。
|
|
編集。
|
|
経済カレンダーのイベントに対応する「イベント」オブジェクト。
|
|
カスタムグラフィカルインタフェースを作成及び設計するための「四角形ラベル」オブジェクト。