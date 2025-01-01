ドキュメントセクション
グラフィックオブジェクトが ObjectCreate() 関数で作成される際、ENUM_OBJECT 列挙体の値のいずれかである作成中のオブジェクトの型を指定する必要があります。オブジェクトプロパティの更なる仕様はグラフィックオブジェクト操作関数を使用して可能となります。

ENUM_OBJECT

ID

 

説明

OBJ_VLINE

vertical_line

垂直線。

OBJ_HLINE

horizonal_line

水平線。

OBJ_TREND

trend_line

傾向線。

OBJ_TRENDBYANGLE

trend_line_by_angle

角度による傾向線。

OBJ_CYCLES

cycle_lines

サイクルライン。

OBJ_ARROWED_LINE

arrowed_line

矢印。

OBJ_CHANNEL

equidistance_channel

等距離チャンネル。

OBJ_STDDEVCHANNEL

stddeviation_channel

標準偏差チャンネル。

OBJ_REGRESSION

regression_channel

線形回帰チャンネル。

OBJ_PITCHFORK

andrewspitchfork

アンドリューズピッチフォーク。

OBJ_GANNLINE

gann_line

ギャンライン。

OBJ_GANNFAN

gann_fan

ギャンファン（扇）。

OBJ_GANNGRID

gann_grid

ギャングリッド。

OBJ_FIBO

fibonacci_levels

フィボナッチリトレースメント。

OBJ_FIBOTIMES

fibonacci_time_zones

フィボナッチ タイムゾーン。

OBJ_FIBOFAN

fibo_fan

フィボナッチファン（扇）。

OBJ_FIBOARC

fibo_arc

フィボナッチアーク（円弧）。

OBJ_FIBOCHANNEL

fibo_channel

フィボナッチ チャンネル。

OBJ_EXPANSION

fibo_expansion

フィボナッチ拡張。

OBJ_ELLIOTWAVE5

elliot_impuls

エリオット動機波。

OBJ_ELLIOTWAVE3

elliot_correction

エリオット修正波。

OBJ_RECTANGLE

rectangle

長方形。

OBJ_TRIANGLE

triangle

三角形。

OBJ_ELLIPSE

ellipse

楕円形。

OBJ_ARROW_THUMB_UP

THUMB_UP

サムズアップ。

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

THUMB_DOWN

サムズダウン。

OBJ_ARROW_UP

arrow_up

上矢印。

OBJ_ARROW_DOWN

arrow_down

下矢印。

OBJ_ARROW_STOP

stop_signal

ストップサイン。

OBJ_ARROW_CHECK

check_signal

チェックサイン。

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

left_price_label

左プライスラベル。

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

right_price_label

右プライスラベル。

OBJ_ARROW_BUY

buy_sign_icon

買いサイン。

OBJ_ARROW_SELL

sell_sign_icon

売りサイン。

OBJ_ARROW

arrow_symbol

矢印。

OBJ_TEXT

text_object

テキスト。

OBJ_LABEL

label_object

ラベル。

OBJ_BUTTON

button_object

ボタン。

OBJ_CHART

chart_object

チャート。

OBJ_BITMAP

picture_object

ビットマップ。

OBJ_BITMAP_LABEL

bitmap_object

ビットマップラベル。

OBJ_EDIT

edit_object

編集。

OBJ_EVENT

obj_event

経済カレンダーのイベントに対応する「イベント」オブジェクト。

OBJ_RECTANGLE_LABEL

rectangle_label

カスタムグラフィカルインタフェースを作成及び設計するための「四角形ラベル」オブジェクト。