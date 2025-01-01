列挙型

列挙 型のデータは特定の限定されたセットに属します。下記が列挙型の定義です。

enum 列挙型名

{

値のリスト

};

値のリストは、コンマで区切られた名前付き定数の識別子のリストです。

例:

enum months // 名前付き定数の列挙

{

January,

February,

March,

April,

May,

June,

July,

August,

September,

October,

November,

December

};

列挙の宣言後、新しい 4 バイトの整数値を持つデータ型が出現します。列挙は新しい名前付き定数を導入するため、新しいデータ型の宣言によって、コンパイラは渡されたパラメータの型を厳密に制御するようになります。上記の例では、January と名付けられた定数が 0、February が 1、December が 11 です。

規則：列挙型のメンバである名前付き定数に 特定の値が割り当てられていない場合は、新しい値が自動的に形成されることになります。それが列挙体の最初のメンバである場合、0 の値が割り当てられます。後続するメンバの全ての値は、前のメンバの値に 1 を足すことによって計算されます。

例:

enum intervals // 名前付き定数の列挙

{

month=1, // 1 ヶ月の間隔

two_months, // 2 ヶ月

quarter, // 3ヶ月（四半期）

halfyear=6, // 半年

year=12, // 1 年（12ヶ月）

};

注意事項

C++とは異なり、MQL5 での列挙型の内部表現のサイズは常に 4 バイトです。つまり、 sizeof （月の名称）は 4 を返します。

C++とは異なり、MQL5 では匿名の列挙は宣言することは出来ません。つまり、enum キーワードの後に常に一意の名称を指定する必要があります。

参照

型キャスト