ウェブカラー
下記のカラー定数は color 型で定義されています。
|
clrBlack
|
clrDarkGreen
|
clrDarkSlateGray
|
clrOlive
|
clrGreen
|
clrTeal
|
clrNavy
|
clrPurple
|
clrMaroon
|
clrIndigo
|
clrMidnightBlue
|
clrDarkBlue
|
clrDarkOliveGreen
|
clrSaddleBrown
|
clrForestGreen
|
clrOliveDrab
|
clrSeaGreen
|
clrDarkGoldenrod
|
clrDarkSlateBlue
|
clrSienna
|
clrMediumBlue
|
clrBrown
|
clrDarkTurquoise
|
clrDimGray
|
clrLightSeaGreen
|
clrDarkViolet
|
clrFireBrick
|
clrMediumVioletRed
|
clrMediumSeaGreen
|
clrChocolate
|
clrCrimson
|
clrSteelBlue
|
clrGoldenrod
|
clrMediumSpringGreen
|
clrLawnGreen
|
clrCadetBlue
|
clrDarkOrchid
|
clrYellowGreen
|
clrLimeGreen
|
clrOrangeRed
|
clrDarkOrange
|
clrOrange
|
clrGold
|
clrYellow
|
clrChartreuse
|
clrLime
|
clrSpringGreen
|
clrAqua
|
clrDeepSkyBlue
|
clrBlue
|
clrMagenta
|
clrRed
|
clrGray
|
clrSlateGray
|
clrPeru
|
clrBlueViolet
|
clrLightSlateGray
|
clrDeepPink
|
clrMediumTurquoise
|
clrDodgerBlue
|
clrTurquoise
|
clrRoyalBlue
|
clrSlateBlue
|
clrDarkKhaki
|
clrIndianRed
|
clrMediumOrchid
|
clrGreenYellow
|
clrMediumAquamarine
|
clrDarkSeaGreen
|
clrTomato
|
clrRosyBrown
|
clrOrchid
|
clrMediumPurple
|
clrPaleVioletRed
|
clrCoral
|
clrCornflowerBlue
|
clrDarkGray
|
clrSandyBrown
|
clrMediumSlateBlue
|
clrTan
|
clrDarkSalmon
|
clrBurlyWood
|
clrHotPink
|
clrSalmon
|
clrViolet
|
clrLightCoral
|
clrSkyBlue
|
clrLightSalmon
|
clrPlum
|
clrKhaki
|
clrLightGreen
|
clrAquamarine
|
clrSilver
|
clrLightSkyBlue
|
clrLightSteelBlue
|
clrLightBlue
|
clrPaleGreen
|
clrThistle
|
clrPowderBlue
|
clrPaleGoldenrod
|
clrPaleTurquoise
|
clrLightGray
|
clrWheat
|
clrNavajoWhite
|
clrMoccasin
|
clrLightPink
|
clrGainsboro
|
clrPeachPuff
|
clrPink
|
clrBisque
|
clrLightGoldenrod
|
clrBlanchedAlmond
|
clrLemonChiffon
|
clrBeige
|
clrAntiqueWhite
|
clrPapayaWhip
|
clrCornsilk
|
clrLightYellow
|
clrLightCyan
|
clrLinen
|
clrLavender
|
clrMistyRose
|
clrOldLace
|
clrWhiteSmoke
|
clrSeashell
|
clrIvory
|
clrHoneydew
|
clrAliceBlue
|
clrLavenderBlush
|
clrMintCream
|
clrSnow
|
clrWhite
|
|
|
|
オブジェクトの色は ObjectSetInteger() 関数を使用して設定出来ます。カスタム指標の色を設定するには PlotIndexSetInteger() 関数が使用されます。カラー値の取得には ObjectGetInteger() 及び PlotIndexGetInteger() 関数があります。
例:
|
//---- 指標の設定