ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体オブジェクト定数オブジェクト型OBJ_EVENT 

OBJ_EVENT

イベントオブジェクト

ObjEvent

注意事項

イベントにマウスをホーバーすると、テキストが表示されます。

次のスクリプトは、チャート上でイベントオブジェクトを作成して移動します。グラフィックオブジェクトのプロパティを作成そして変更するために特別な関数が開発されています。これらの関数はお使いのアプリケーションでそのまま使用することが出来ます。

 

//--- 説明
#property description "Script draws \"Event\" graphical object."
#property description "Anchor point date is set in percentage of"
#property description "the chart window width in bars."
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
#property script_show_inputs
//--- スクリプト入力パラメータ
input string         InpName="Event";   // イベント名
input int             InpDate=25;         // イベントの日付（ % ）
input string         InpText="Text";     // イベントテキスト
input color           InpColor=clrRed;   // イベントの色
input int             InpWidth=1;         // 強調表示時のポイントサイズ
input bool           InpBack=false;     // 背景イベント
input bool           InpSelection=false; // 強調表示して移動
input bool           InpHidden=true;     // オブジェクトリストに隠す
input long           InpZOrder=0;       // マウスクリックの優先順位
//+------------------------------------------------------------------+
//| チャートにイベントオブジェクトを作成する                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long            chart_ID=0,     // チャート識別子
                const string          name="Event",   // イベント名
                const int             sub_window=0,   // サブウィンドウ番号
                const string          text="Text",     // イベントテキスト
                datetime              time=0,         // 時間
                const color           clr=clrRed,     // 色
                const int             width=1,         // 強調表示時のポイントの幅
                const bool            back=false,     // 背景で表示する
                const bool            selection=false, // 強調表示して移動
                const bool            hidden=true,     // オブジェクトリストに隠す
                const long            z_order=0)       // マウスクリックの優先順位
 {
//--- 時間が設定されていない場合、最後のバーにオブジェクトを作成する
  if(!time)
     time=TimeCurrent();
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- イベントオブジェクトを作成する
  if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to create \"Event\" object! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- イベントテキストを設定
  ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- 色を設定
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- オブジェクトがハイライトされた時のアンカーポイントの幅を設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 前景（false）または背景（true）に表示
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- マウスでイベントを移動させるモードを有効（true）か無効（false）にする
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- オブジェクトリストのグラフィックオブジェクトを非表示（true）か表示（false）にする
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- チャートのマウスクリックのイベントを受信するための優先順位を設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| イベントオブジェクトのテキストを変更する                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long   chart_ID=0,   // チャート識別子
                    const string name="Event", // イベント名
                    const string text="Text") // テキスト
 {
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- オブジェクトのテキストを変更する
  if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to change the text! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| イベントオブジェクトを移動する                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long   chart_ID=0,   // チャート識別子
              const string name="Event", // イベント名
              datetime     time=0)       // 時間
 {
//--- 時間が設定されていない場合、イベントを最後のバーに移動する
  if(!time)
     time=TimeCurrent();
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- オブジェクトを移動する
  if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to move \"Event\" object! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| イベントオブジェクトを削除する                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long   chart_ID=0,   // チャート識別子
                const string name="Event") // イベント名
 {
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- オブジェクトを削除する
  if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to delete \"Event\" object! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 入力パラメータの正しさをチェックする
  if(InpDate<0 || InpDate>100)
    {
    Print("Error! Incorrect values of input parameters!");
    return;
    }
//--- チャートウィンドウで表示されているバーの数
  int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- イベントアンカーポイントの座標の設定と変更に使用される日付と
//--- 価格の値を格納するための配列
  datetime date[];
//--- メモリ割り当て
  ArrayResize(date,bars);
//--- 日付配列に書き込む
  ResetLastError();
  if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
    {
    Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());
    return;
    }
//--- オブジェクト作成のポイントを定義する
  int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- イベントオブジェクトを作成する
  if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
    InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
    {
    return;
    }
//--- チャートを再描画して 1 秒待つ
  ChartRedraw();
  Sleep(1000);
//--- オブジェクトを移動する
//--- ループカウンタ
  int h_steps=bars/2;
//--- オブジェクトを移動する
  for(int i=0;i<h_steps;i++)
    {
    //--- 次の値を使用する
    if(d<bars-1)
        d+=1;
    //--- ポイントを移動する
    if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
        return;
    //--- スクリプトの動作が強制的に無効にされているかどうかをチェックする
    if(IsStopped())
        return;
    //--- チャートを再描画する
    ChartRedraw();
    // 0.05 秒の遅れ
    Sleep(50);
    }
//--- 1 秒の遅れ
  Sleep(1000);
//--- チャートからチャンネルを削除する
  EventDelete(0,InpName);
  ChartRedraw();
//--- 1 秒の遅れ
  Sleep(1000);
//---
 }