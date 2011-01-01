|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_CANDLES.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.MQL5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "An indicator to demonstrate DRAW_CANDLES."
#property description "It draws candlesticks of a selected symbol in a separate window"
#property description " "
#property description "The color and width of candlesticks, as well as the symbol are changed"
#property description "randomly every N ticks"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots 1
//--- バーをプロットする
#property indicator_label1 "DRAW_CANDLES1"
#property indicator_type1 DRAW_CANDLES
#property indicator_color1 clrGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- 入力パラメータ
input int N=5; // 種類を変更するティック数
input int bars=500; // 表示するバーの数
input bool messages=false; // エキスパートアドバイザー操作ログにメッセージを表示する
//--- 指標バッファ
double Candle1Buffer1[];
double Candle1Buffer2[];
double Candle1Buffer3[];
double Candle1Buffer4[];
//--- 銘柄名
string symbol;
//--- 色を格納する配列
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrPurple,clrBrown,clrIndianRed};
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム指標を初期化する関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- バーが小さい場合は、前もって完成する
if(bars<50)
{
Comment("Please specify a larger number of bars!The operation of the indicator has been terminated");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- 指標バッファマッピング
SetIndexBuffer(0,Candle1Buffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Candle1Buffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Candle1Buffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,Candle1Buffer4,INDICATOR_DATA);
//--- 空の値
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- バーが描画される銘柄名
symbol=_Symbol;
//--- シンボルの表示を設定
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_CANDLES("+symbol+")");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム指標の反復関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=INT_MAX-100;
//--- 線のスタイル、色、及び幅を変更するティックを計算する
ticks++;
//--- 充分なティックの数が蓄積されている場合
if(ticks>=N)
{
//--- 「気配値表示」 ウィンドウで新しいシンボルを選ぶ
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- 形を変更する
ChangeLineAppearance();
//--- 「気配値表示」 ウィンドウで新しいシンボルを選ぶ
int tries=0;
//--- シンボルからの価格で plot1 バッファを埋めることを五回試みる
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,
Candle1Buffer1,Candle1Buffer2,Candle1Buffer3,Candle1Buffer4)
&& tries<5)
{
//--- CopyFromSymbolToBuffers() 関数呼び出しのカウンタ
tries++;
}
//--- ティックカウンタをゼロにリセットする
ticks=0;
}
//--- 次の呼び出しのために prev_calculated の値を返す
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 指定されたローソク足に書き込む |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,
int total,
int plot_index,
double &buff1[],
double &buff2[],
double &buff3[],
double &buff4[]
）
{
//--- rates[] 配列で、始値、高値、安値、終値を複製する
MqlRates rates[];
//--- 試みのカウンタ
int attempts=0;
//--- 複製された量
int copied=0;
//--- 希望する記号の時系列を取得するための25の試みをする
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- 充分な数のバーの複製が失敗した場合
if(copied!=bars)
{
//--- メッセージ文字列を作る
string comm=StringFormat("For the symbol %s, managed to receive only %d bars of %d requested ones",
name,
copied,
bars
);
//--- メインチャートウィンドウでコメントを表示する
Comment(comm);
//--- メッセージを表示する
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- シンボルの表示を設定する
PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
}
//--- バッファを空の値で初期化する
ArrayInitialize(buff1,0.0);
ArrayInitialize(buff2,0.0);
ArrayInitialize(buff3,0.0);
ArrayInitialize(buff4,0.0);
//--- ティックのたびに価格をバッファに複製する
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- バッファの適切なインデックスを計算する
int buffer_index=total-copied+i;
//--- 価格をバッファに書く
buff1[buffer_index]=rates[i].open;
buff2[buffer_index]=rates[i].high;
buff3[buffer_index]=rates[i].low;
buff4[buffer_index]=rates[i].close;
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 「気配値表示」 からランダムにシンボルを返す |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- 「気配値表示」 ウィンドウに表示されるシンボルの数
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- リスト内のシンボルの位置 - 0〜シンボル数の乱数
int number=MathRand()%symbols;
//--- 指定された位置のシンボルの名称を返す
return SymbolName(number,true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| バーの外観を変更する |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- バーのプロパティに関する情報を形成するための文字列
string comm="";
//--- バーの色を変更するブロック
int number=MathRand(); // 乱数を取得
//--- 除数は colors[] 配列のサイズと同じ
int size=ArraySize(colors);
//--- 新しい色を選択するためのインデックスを整数除算の余りから取得
int color_index=number%size;
//--- 色をPLOT_LINE_COLOR プロパティとして設定
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- 色を書く
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- 銘柄名を書く
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- コメントを使用して、チャート上の情報を表示する
Comment(comm);
}