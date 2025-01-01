数値定数
単純な数値型は、それぞれ特定の種類のタスクのために意図され、正しく使用した場合 MQL5 プログラムの動作の最適化を可能にします。コードをより読みやすくして計算結果を正しく処理するために、いくつかの基本データ型に設定された制限に関する情報を受信出来る定数があります。
|
定数
|
説明
|
値
|
CHAR_MIN
|
char 型で表すことが出来る最小値。。
|
-128
|
CHAR_MAX
|
char 型で表すことが出来る最大値。。
|
127
|
UCHAR_MAX
|
uchar 型で表すことが出来る最大値。。
|
255
|
SHORT_MIN
|
short 型で表すことが出来る最小値。。
|
-32768
|
SHORT_MAX
|
short 型で表すことが出来る最大値。。
|
32767
|
USHORT_MAX
|
ushort 型で表すことが出来る最大値。。
|
65535
|
INT_MIN
|
int 型で表すことが出来る最小値。。
|
-2147483648
|
INT_MAX
|
int 型で表すことが出来る最大値。。
|
2147483647
|
UINT_MAX
|
uint 型で表すことが出来る最大値。。
|
4294967295
|
LONG_MIN
|
long 型で表すことが出来る最小値。。
|
-9223372036854775808
|
LONG_MAX
|
long 型で表すことが出来る最大値。。
|
9223372036854775807
|
ULONG_MAX
|
ulong 型で表すことが出来る最大値。。
|
18446744073709551615
|
DBL_MIN
|
double 型で表すことが出来る最小の正の値。
|
2.2250738585072014e-308
|
DBL_MAX
|
double 型で表すことが出来る最大値。。
|
1.7976931348623158e+308
|
DBL_EPSILON
|
下記の条件を満たす最小値。
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (double 型)
|
2.2204460492503131e-016
|
DBL_DIG
|
double 型の小数点以下の桁数。
|
15
|
DBL_MANT_DIG
|
double 型の仮数部のビット数。
|
53
|
DBL_MAX_10_EXP
|
double 型の指数度の 10 進数での最大値。
|
308
|
DBL_MAX_EXP
|
double 型の指数度の 2 進数での最大値。
|
1024
|
DBL_MIN_10_EXP
|
double 型の指数度の 10 進数での最小値。
|
(-307)
|
DBL_MIN_EXP
|
double 型の指数度の 2 進数での最小値。
|
(-1021)
|
FLT_MIN
|
float 型で表すことが出来る最小の正の値。
|
1.175494351e-38
|
FLT_MAX
|
float 型で表すことが出来る最大値。。
|
3.402823466e+38
|
FLT_EPSILON
|
下記の条件を満たす最小値。
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (float 型)
|
1.192092896e–07
|
FLT_DIG
|
float 型の小数点以下の桁数。
|
6
|
FLT_MANT_DIG
|
float 型の仮数部のビット数。
|
24
|
FLT_MAX_10_EXP
|
float 型の指数度の 10 進数での最大値。
|
38
|
FLT_MAX_EXP
|
float 型の指数度の 2 進数での最大値。
|
128
|
FLT_MIN_10_EXP
|
float 型の指数度の 10 進数での最小値。
|
-37
|
FLT_MIN_EXP
|
float 型の指数度の 2 進数での最小値。
|
(-125)
例:
|
void OnStart()