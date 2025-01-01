ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス共通関数SetUserError 

SetUserError

事前に定義された変数 _LastErrorERR_USER_ERROR_FIRST + user_error に等しい値に設定します。

void  SetUserError(
  ushort user_error,   // エラー番号
  );

パラメータ

user_error

[in]  ユーザが設定したエラー番号

戻り値

なし

注意事項

SetUserError(user_error) 関数でエラーが設定された後、GetLastError()ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error に等しい値を返します。

例:

void OnStart()
 {
//--- エラー番号 65537=(ERR_USER_ERROR_FIRST +1) を設定
  SetUserError(1);
//--- 最後のエラーコードを取得する
  Print("GetLastError = ",GetLastError());
/*
  結果
  GetLastError = 65537
*/
 }