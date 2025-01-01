MQL5 リファレンス共通関数SetUserError
- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
SetUserError
事前に定義された変数 _LastError を ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error に等しい値に設定します。
void SetUserError(
パラメータ
user_error
[in] ユーザが設定したエラー番号
戻り値
なし
注意事項
SetUserError(user_error) 関数でエラーが設定された後、GetLastError() は ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error に等しい値を返します。
例:
