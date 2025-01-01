シンボルプロパティ

現在の銘柄に関する情報の取得には SymbolInfoInteger()、SymbolInfoDouble() 及び SymbolInfoString() の複数の関数を使用できます。1 番目のパラメータは銘柄名で、2 番目のパラメータの値には ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER、ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 及び ENUM_SYMBOL_INFO_STRING の識別子が使用出来ます。

SymbolInfoInteger() 関数には

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

識別子 説明 種類 SYMBOL_SECTOR 資産が属する経済部門 ENUM_SYMBOL_SECTOR SYMBOL_INDUSTRY 銘柄が属する業界または経済部門 ENUM_SYMBOL_INDUSTRY SYMBOL_CUSTOM カスタムシンボルです。シンボルは板情報および/または外部データソースからの他のシンボルに基づいて総合的に作成されています。 bool SYMBOL_BACKGROUND_COLOR 「気配値表示」のシンボルに使用されている背景色。 color SYMBOL_CHART_MODE シンボルバーを生成するために使用される価格の種類（BidまたはLast）。 ENUM_SYMBOL_CHART_MODE SYMBOL_EXIST Symbol with this name exists bool SYMBOL_SELECT 「気配値表示」でシンボルが選択されています。 bool SYMBOL_VISIBLE シンボルは気配値表示で表示されます。 一部のシンボル（主に、証拠金の計算や預金通貨の利益の計算に必要なクロスレート）は自動的に選択されますが、一般的に気配値表示には表示されません。そのようなシンボルを表示するには、それらを明示的に選択する必要があります。 bool SYMBOL_SESSION_DEALS 現在のセッションの約定数。 long SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS 現時点での買い注文の数。 long SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS 現時点での売り注文の数。 long SYMBOL_VOLUME 最終約定ボリューム。 long SYMBOL_VOLUMEHIGH 一日の最大ボリューム。 long SYMBOL_VOLUMELOW 一日の最小ボリューム。 long SYMBOL_TIME 最終の相場の時刻。 datetime SYMBOL_TIME_MSC 最後の相場の1970.01.01から経過した時間(ミリ秒) long SYMBOL_DIGITS 小数点以下の桁数。 int SYMBOL_SPREAD_FLOAT 変動スプレッドの表示。 bool SYMBOL_SPREAD ポイント単位でのスプレッド値。 int SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH 板情報で表示されるリクエストの最高数。要求のないキューを持っていないシンボルの場合、値はゼロに等しいです。 int SYMBOL_TRADE_CALC_MODE 契約価格計算モード。 ENUM_SYMBOL_CALC_MODE SYMBOL_TRADE_MODE 注文実行の種類。 ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE SYMBOL_START_TIME シンボル取引開始の日（通常は先物取引に使用） datetime SYMBOL_EXPIRATION_TIME シンボル取引終了の日（通常は先物取引に使用）。 datetime SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL 現在の終値から逆指値注文を配置する場合の最少のインデント（ポイント単位）。 int SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL 取引業務を凍結までの距離（ポイント単位）。 int SYMBOL_TRADE_EXEMODE 約定実行モード。 ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION SYMBOL_SWAP_MODE スワップ計算モデル。 ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS トリプルスワップが加算される曜日。 ENUM_DAY_OF_WEEK SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG より大きな脚を使用したヘッジ証拠金の計算（売りまたは買い）。 bool SYMBOL_EXPIRATION_MODE 注文期限切れモードの可能なフラグ。 int SYMBOL_FILLING_MODE 注文充填モードの可能なフラグ。 int SYMBOL_ORDER_MODE 注文の種類に使用可能なフラグ。 int SYMBOL_ORDER_GTC_MODE SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC（キャンセルされるまで有効）の場合の、決済逆指値及び決済指値の期限</ t2>。 ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE SYMBOL_OPTION_MODE オプションの種類。 ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE SYMBOL_OPTION_RIGHT オプション特権 (買い/売り)。 ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

SymbolInfoDouble() 関数では

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

識別子 説明 種類 SYMBOL_BID 売値 - ベストセルオファー。 double SYMBOL_BIDHIGH 一日の最高売値。 double SYMBOL_BIDLOW 一日の最低売値。 double SYMBOL_ASK 買値 - ベストバイオファー。 double SYMBOL_ASKHIGH 一日の最高買値。 double SYMBOL_ASKLOW 一日の最低買値。 double SYMBOL_LAST 直近約定値。 double SYMBOL_LASTHIGH 一日の最高直近価格。 double SYMBOL_LASTLOW 一日の最低直近価格。 double SYMBOL_VOLUME_REAL 最終約定ボリューム。 double SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL 一日の最大ボリューム。 double SYMBOL_VOLUMELOW_REAL 一日の最小ボリューム。 double SYMBOL_OPTION_STRIKE オプションの行使価格。オプションの買い手が原資産を（コールオプションで）購入したり、（プットオプションで）販売することが出来、オプションの売り手が原資産の適切な量を売買する義務がある価格。 double SYMBOL_POINT シンボルのポイント値。 double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT の値。 double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 収益性の高いポジションの計算されたティック価格。 double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 負けポジションの計算されたティック価格。 double SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE 最少の価格変化。 double SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE 取引契約サイズ。 double SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST 未収利息。- 累積されたクーポンの利子、すなわち、クーポン債の発行または最後のクーポンの支払からの日数に比例して計算されたクーポンの利子の一部。 double SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE Face value – 発行者が設定した初期債券価値。 double SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE 流動性率とは、証拠金に使用できる資産のシェアで。 double SYMBOL_VOLUME_MIN 約定の最小ボリューム。 double SYMBOL_VOLUME_MAX 約定の最大ボリューム。 double SYMBOL_VOLUME_STEP 約定実行のための最小限のボリューム変化のステップ。 double SYMBOL_VOLUME_LIMIT シンボルの片方向（売または買）のオープンポジションと未決注文の最大許容総額。例えば、制限が 5 ロットの場合、5 ロットのボリュームでオープン買いポジションを持つことができ、5 ロットのボリュームで、売り指値注文をすることが出来ます。しかし、この場合には、1 方向の総ボリュームが制限を超えてしまうため、買い指値注文をすることや 5 ロット以上の売り指値注文をすることは出来ません。 double SYMBOL_SWAP_LONG 長期スワップ値。 double SYMBOL_SWAP_SHORT 短期スワップ値。 double SYMBOL_SWAP_SUNDAY 日曜日から翌日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）。次の値がサポートされています 0 – スワップは請求されない

1 – シングルスワップ

3 – トリプルスワップ double SYMBOL_SWAP_MONDAY 月曜日から火曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT） double SYMBOL_SWAP_TUESDAY 火曜日から水曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT） double SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY 水曜日から木曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT） double SYMBOL_SWAP_THURSDAY 木曜日から金曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT） double SYMBOL_SWAP_FRIDAY 金曜日から土曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT） double SYMBOL_SWAP_SATURDAY 土曜日から日曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT） double SYMBOL_MARGIN_INITIAL 当初証拠金とは、1 ロットのボリュームで注文を出すのに必要な証拠金の証拠金通貨での量です。これは、クライアントが市場に入った時に、資産をチェックするために使用されます。 SymbolInfoMarginRate()関数は、注文の種類と方向に応じて必要な証拠金額に関するデータを提供します。 double SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE 維持証拠金。設定されている場合、1 ロットから課金される、シンボルの証拠金通貨での証拠金量を設定します。これは、クライアントの口座状態が変わった時に、資産をチェックするために使用されます。維持証拠金が 0 に等しい場合、当初証拠金が使用されます。 SymbolInfoMarginRate()関数は、注文の種類と方向に応じて必要な証拠金額に関するデータを提供します。 double SYMBOL_SESSION_VOLUME 現在のセッション約定ボリュームの概要。 double SYMBOL_SESSION_TURNOVER 現在のセッションの概要売上高。 double SYMBOL_SESSION_INTEREST 建玉概要。 double SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME 現在の買い注文のボリューム。 double SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME 現在の売り注文のボリューム。 double SYMBOL_SESSION_OPEN 現在のセッションの始値。 double SYMBOL_SESSION_CLOSE 現在のセッションの終値。 double SYMBOL_SESSION_AW 現在のセッションの加重平均価格。 double SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT 現在のセッションの決済価格。 double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN 現在のセッションの最安値。 double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX 現在のセッションの最高値。 double SYMBOL_MARGIN_HEDGED ヘッジポジション（1つのシンボルでの両建て）の1ロットの約定または証拠金の額。ヘッジポジションの証拠金計算の方法は2つあります。計算方法はブローカーによって決められます。 基本的な計算： 商品に対し初期証拠金(SYMBOL_MARGIN_INITIAL)が設定されている場合、ヘッジされた証拠金は絶対値（金額の）として表示されます。

初期証拠金が設定されていない（0と同等）場合、SYMBOL_MARGIN_HEDGEDには、取引商品の種別に応じた式 ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )による証拠金計算に使用される約定額が表示されます。 最大ポジションによる計算： SYMBOL_MARGIN_HEDGED の値は考慮されません。

商品によって全てのロング/ショートポジションのボリュームが算出されます。

各側に発注の平均加重価格や、証拠金通貨への交換の平均加重価格が計算されます。

商品種別による式( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )で、ロング/ショートポジションの証拠金が計算されます。

最も大きい数値が、最終値として使用されます。 double SYMBOL_PRICE_CHANGE 前の取引日の終了に対する現在の価格の変化(%) double SYMBOL_PRICE_VOLATILITY 価格変動(%) double SYMBOL_PRICE_THEORETICAL 理論上のオプション価格 double SYMBOL_PRICE_DELTA オプション/ワラントデルタは、基礎となる資産価格が1変化したときに、オプション価格が変化する値を示します double SYMBOL_PRICE_THETA オプション/ワラントシータは、一時的な崩壊(有効期限が近づいた)によってオプション価格が毎日失うポイント数を示します double SYMBOL_PRICE_GAMMA オプション/ワラントガンマは、デルタの変化率、つまりオプションプレミアムの変化の速さを示します double SYMBOL_PRICE_VEGA オプション/ワラントベガは、ボラティリティが1％変化したときにオプション価格が変化するポイント数を示します double SYMBOL_PRICE_RHO オプション/ワラントローは、理論上のオプション価格の1％変化に対する金利への感応度を反映しています double SYMBOL_PRICE_OMEGA オプション/ワラントオメガ。オプションの弾力性は、基になる資産価格の変化率によるオプション価格の相対的な変化率を示します double SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY オプション/ワラントの感応度は、オプション価格が1ポイント変化するためにオプションの原資産の価格が何ポイント変化するかを示します double

SymbolInfoString() 関数では

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

識別子 説明 種類 SYMBOL_BASIS デリバティブの原資産。 string SYMBOL_CATEGORY 取引シンボルが属するセクターまたはカテゴリの名前。 string SYMBOL_COUNTRY 金融銘柄が属する国 string SYMBOL_SECTOR_NAME 金融銘柄が属する経済部門 string SYMBOL_INDUSTRY_NAME 金融シンボルが属する業界のブランチまたは業界 string SYMBOL_CURRENCY_BASE シンボルの基本通貨。 string SYMBOL_CURRENCY_PROFIT 利益通貨。 string SYMBOL_CURRENCY_MARGIN 証拠金通貨。 string SYMBOL_BANK 現在の相場のフィーダー。 string SYMBOL_DESCRIPTION シンボル説明。 string SYMBOL_EXCHANGE 金融シンボルが取引されている取引所の名前。 string SYMBOL_FORMULA カスタムシンボルプライシングに使用される公式。数式で使用される金融シンボルの名前が数字で始まるか特殊文字( ">" "、"。 "、"-"、"＆ "、"＃ "ит.д.)を含む場合、引用符が シンボル名の周りで使用されます。 複合シンボル: "@ESU19"/EURCAD

カレンダースプレッド: "Si-9.13"-"Si-6.13"

ユーロインデックス: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785) string SYMBOL_ISIN ISIN システム（ International Securities Identification Number ）での銘柄名。International Securities Identification Number はセキュリティを識別する一意の 12 桁の英数字コードです。このシンボルプロパティの存在は取引サーバ側で決定されます。 string SYMBOL_PAGE シンボル情報を含むWebページのアドレスで、端末でシンボルプロパティを表示するときにリンクとして表示されます。 string SYMBOL_PATH シンボルツリーパス。 string

シンボル価格表は、Bid価格またはLast価格に基づくことができます。シンボルチャートのために選択された価格は、端末のバーの生成および表示にも影響します。SYMBOL_CHART_MODEプロパティの値は、ENUM_SYMBOL_CHART_MODEに記述されています。

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

識別子 説明 SYMBOL_CHART_MODE_BID バーがBid価格に基づいています。 SYMBOL_CHART_MODE_LAST バーがLast価格に基づいています。

各シンボルで、未決注文の期限のモードを指定することが出来ます。フラグが各モードに一致します。フラグは SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED のように、論理 OR（ | ）を持って結合することが出来ます。モードがシンボルで許可されているかどうかの確認には、論理 AND （ & ）を使用してのフラグとの比較が使用されます。.

シンボルに SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED フラグが指定されている場合、送信時に未決注文の期限を指定することが出来ます。

識別子 値 説明 SYMBOL_EXPIRATION_GTC 1 注文は明示的にキャンセルされるまで、無制限の期間中有効です。 SYMBOL_EXPIRATION_DAY 2 注文は日の終わりまで有効です。 SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 4 有効期限の時刻が注文に指定されています。 SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY 8 有効期限の日付が注文に指定されています。

例:

//+------------------------------------------------------------------+

//| 指定された有効期限のモードが許可されているかをチェックする |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)

{

//--- 許可された有効期限のモードについて説明したプロパティの値を取得する

int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);

//--- exp_type モードが許可されている場合はtrue を返す

return((expiration&exp_type)==exp_type);

}

SYMBOL_EXPIRATION_MODEプロパティがSYMBOL_EXPIRATION_GTC（キャンセルするまで）に設定されている場合、未決注文の有効期限と決済逆指注文及び決済指値注文は、ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE列挙を使用して追加設定する必要があります。

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

識別子 説明 SYMBOL_ORDERS_GTC 未決注文と決済逆指値及び決済指値は、明示的なキャンセルが行われるまで無期限に有効です。 SYMBOL_ORDERS_DAILY 注文は1営業日のみ有効です。一日の終わりに、未決注文や決済逆指値及び決済指値はすべて削除されます。 SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS 取引日が変更すると、未決注文だけが削除され、決済逆指値及び決済指値は保持されます。

注文を送信するときに、注文に設定されたボリュームの注文ポリシーを指定できます。各銘柄の可能なボリュームベースの注文実行オプションは、表に指定されています。フラグの組み合わせにより、商品ごとに複数のモードを設定することができます。フラグの組み合わせは、論理的なOR (|)演算で表されます(例:SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC)。商品に特定のモードが許可されているかどうかを確認するには、論理的なAND (&)の結果をモードフラグと比較します - 例

実行ポリシー ID 値 説明 FOK SYMBOL_FILLING_FOK 1 注文は指定されたボリュームでのみ実行できます。 必要な量の金融商品が現在市場で入手できない場合、注文は実行されません。必要なボリュームは、いくつかの利用可能なオファーで構成できます。 注文を送信するときに、このポリシーにORDER_FILLING_FOK注文タイプを指定できます。 FOK注文を使用する可能性は、取引サーバで決定されます。 即時またはキャンセル SYMBOL_FILLING_IOC 2 トレーダーは、注文に示された量の範囲内で市場で最大限に利用可能な量で取引を実行することに同意します。リクエストを完全に満たすことができない場合、利用可能なボリュームでの注文が実行され、残りのボリュームはキャンセルされます。 注文を送信するときに、このポリシーにORDER_FILLING_IOC実行タイプを指定できます。 IOC注文を使用する可能性は、取引サーバで決定されます。 パッシブ SYMBOL_FILLING_BOC 4 The BOC (Book-or-Cancel)ポリシーは、注文が板情報でのみ発注でき、すぐに実行できないことを前提としています。発注時にすぐに約定できる場合、注文はキャンセルされます。 I実際、BOCのポリシーは、発注された注文の価格が現在の市場よりも悪くなる場合のみに指定できます。BoC注文はパッシブ取引を実装するために使用されるため、注文が出されてもすぐには実行されず、現在の流動性には影響しません。 指値注文と逆指値注文のみがサポートされています（SYMBOL_ORDER_MODEフラグにはSYMBOL_ORDER_LIMITおよび/またはSYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT野値が含まれます）。 リターン 識別子なし 部分的な実行の場合、残りのボリュームのある注文はキャンセルされず、さらに処理されます。 注文を送信するときに、このポリシーにORDER_FILLING_RETURN実行タイプを指定できます。 成行実行モード(成行実行— SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET)では、リターン注文は許可されていません。

OrderSend()関数を使用して取引リクエストを送信する場合、必要なボリューム実行ポリシーをtype_fillingフィールド(特別なMqlTradeRequest構造体)で設定できます。 ENUM_ORDER_TYPE_FILLING列挙からの値が利用可能です。注文タイプが指定されていない場合、取引リクエストでORDER_FILLING_RETURNが自動的に設定されます。ORDER_FILLING_RETURN実行タイプは、「成行実行」(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET)を除くすべての実行モードで有効になります。

現在の時刻で実行のための取引リクエストの送信中(有効時間)、金融市場では、リクエストされたボリューム全体が特定の金融商品で希望の価格で利用できるという保証はありません。したがって、リアルタイムの取引操作は、価格およびボリューム実行モードを使用して規制されます。モードまたは実行ポリシーは、価格が変更された場合、またはリクエストされたボリュームを現時点で完全に満たすことができない場合のルールを定義します。

実行モード 説明 ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTIONの値 実行モード (リクエスト実行) 以前に証券会社から受け取った価格で成行注文を実行します。 特定の成行注文の価格は、注文が送信される前に証券会社にリクエストされます。価格を受け取ると、指定された価格での注文の実行を確認または拒否できます。 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST 即時実行 (即時実行) 指定された価格ですぐに成行注文を実行します。 実行する取引リクエストを送信すると、プラットフォームは自動的に現在の価格を注文に追加します。 証券会社が価格を受け入れると、注文が実行されます。

証券会社がリクエストされた価格を受け入れない場合、「リクオート」が送信され、証券会社はこの注文を実行できる価格を返します。 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT 成行執行 (成行執行) 証券会社は、トレーダーとの追加の話し合いなしに、注文執行価格について決定を下します。 このようなモードで注文を送信することは、この価格での実行に事前に同意することを意味します。 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET 取引所実行 (取引所実行) 取引操作は、現在の市場オファーの価格で実行されます。 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

現在の実行時間で注文を送信する前に、ORDER_TYPE_FILLING値(ボリューム実行タイプ)を正しく設定するには、各金融商品でSYMBOL_FILLING_MODEプロパティ値を取得するのにSymbolInfoInteger()関数を使用できます。これは銘柄で許可されたボリューム実行タイプをフラグの組み合わせとして示します。 ORDER_FILLING_RETURN注文タイプは、「成行実行」モード(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET)を除いて常に有効です。

実行モードに応じた注文タイプの使用法を次の表に示します。

実行の種類\実行ポリシー FOK(FOK ORDER_FILLING_FOK) 即時またはキャンセル(IOC ORDER_FILLING_IOC) リターン(リターンORDER_FILLING_RETURN) 即時実行 (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) + (銘柄の設定に関係なく) + (銘柄の設定に関係なく) + (常に) リクエスト実行 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST + (銘柄の設定に関係なく) + (銘柄の設定に関係なく) + (常に) 成行執行 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET + (銘柄設定で設定) + (銘柄設定で設定) - (銘柄設定に関係なく無効) 取引所実行 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE + (銘柄設定で設定) + (銘柄設定で設定) + (常に)

未決注文の場合、そのような注文は送信時点での実行を目的としていないため、実行タイプに関係なくORDER_FILLING_RETURN注文タイプ(SYMBOL_TRADE_EXEMODE)を使用する必要があります。未決注文を使用する場合、トレーダーは、この注文の取引条件が満たされたときに、証券会社が取引所でサポートされている注文タイプを使用することに事前に同意します。

例:

//+------------------------------------------------------------------+

//| 特定の実行モードが許可されているかどうかを確認する |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)

{

//--- 実行モードを説明するプロパティの値を取得する

int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);

//--- fill_typeモードが許可されている場合は「true」を返す

return((filling&fill_type)==fill_type);

}

OrderSend() 関数を使用して取引リクエストを送る場合、操作によっては注文の種類を ENUM_ORDER_TYPE 列挙から指定することが必要です。シンボルには全ての注文の種類が許可されていない場合があります。SYMBOL_ORDER_MODE プロパティは許可されている注文種類のフラグを記述します。

識別子 値 説明 SYMBOL_ORDER_MARKET 1 成行注文は売買とも使用可能です。 SYMBOL_ORDER_LIMIT 2 指値注文（買い指値と売り指値）は使用可能です。 SYMBOL_ORDER_STOP 4 逆指注文（売買）は使用可能です。 SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 8 指値つきストップ注文は売買とも使用可能です。 SYMBOL_ORDER_SL 16 逆指注文は可能です。 SYMBOL_ORDER_TP 32 決済指は使用可能です。 SYMBOL_ORDER_CLOSEBY 64 Close By操作の許可、つまり、同じ製品の反対方向のポジションによる決済です。このプロパティは、ヘッジ会計システム（ ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING）を持つ口座で設定されます。

例:

//+------------------------------------------------------------------+

//| この関数は、シンボルに許可されている注文の種類を出力する |

//+------------------------------------------------------------------+

void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)

{

//--- 許可された注文の種類について説明したプロパティの値を取得する

int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);

//--- 成行注文をチェックする（マーケット実行）

if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)

Print(symbol+": Market orders are allowed (Buy and Sell)");

//--- リミット注文をチェックする

if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)

Print(symbol+": Buy Limit and Sell Limit orders are allowed");

//--- ストップ注文をチェックする

if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)

Print(symbol+": Buy Stop and Sell Stop orders are allowed");

//--- ストップリミット注文をチェックする

if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)

Print(symbol+": Buy Stop Limit and Sell Stop Limit orders are allowed");

//--- 逆指注文が許可されているかをチェックする

if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)

Print(symbol+": Stop Loss orders are allowed");

//--- 指値注文が許可されているかをチェックする

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)

Print(symbol+": Take Profit orders are allowed");

//--- 反対のポジションでポジションを決済することが許可されているかどうかを確認する

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)

Print(symbol+": Close by allowed");

//---

}

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE 列挙は、シンボルの証拠金要件を計算する方法についての情報を得るために使用されます。

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

識別子 説明 方式 SYMBOL_CALC_MODE_FOREX 外為モード - 外国為替の利益と証拠金の計算。 Margin: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate 利益：(close_price - open_price) * Contract_Size*Lots SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE レバレッジなし外為モード - レバレッジを考慮しない外国為替銘柄の利益と証拠金の計算 証拠金：Lots * Contract_Size * Margin_Rate 利益： (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES 先物モード - 先物の証拠金と利益の計算。 証拠金：Lots * InitialMargin * Margin_Rate 利益： (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD モード - CFD の証拠金と利益計算。 証拠金：Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate 利益： (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD インデックスモード - インデックスを使用した CFD の証拠金と利益計算 証拠金： (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate 利益： (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE CFD レバレッジモード - レバレッジ取引での CFD の証拠金と利益計算 証拠金： (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate 利益： (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS 交換モード - 証券取引所で有価証券を取引するための証拠金と利益計算。 証拠金：Lots * ContractSize * OpenPrice * Margin_Rate 利益： (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES 先物モード - 証券取引所での取引先物契約の証拠金と利益計算。 証拠金： Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate 利益： (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS 先物モード - FORTS での取引先物契約の証拠金と利益計算。証拠金は、次の規則に従って MarginDiscount のずれ量によって減少させることが出来ます。 1. ロングポジション（買い注文）の価格が見積価格よりも低い場合、証拠金割引 = ロット数 * ((Settle価格 - Order価格) * ティック価格 / ティックサイズ) 2. ショートポジション（売り注文）の価格が予定価格を超えた場合、証拠金割引 = ロット数 * ((Order価格 - Settle価格) * ティック価格 / ティックサイズ) ここで Settle 価格 – 前のセッションの推定（クリア）価格 Order 価格 – 加重平均位置の価格や注文（リクエスト）に設定された始値。 ティック価格 – ティック値（一ポイントの価格変動によるコスト） ティックサイズ – ティックサイズ（最低価格変更ステップ）

証拠金： Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate 利益： (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS Exchange Bonds mode – calculation of margin and profit for trading bonds on a stock exchange Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX Exchange MOEX Stocks mode – calculation of margin and profit for trading securities on MOEX Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX Exchange MOEX Bonds mode – calculation of margin and profit for trading bonds on MOEX Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL 担保モード - シンボルは、取引口座の取引不可能の資産として使用されています。ポジションの市場価値は、ボリューム、現在の市場価格、契約の大きさと流動性比率に基づいて算出されます。値は、株式に追加された資産の中に含まれます。この様なシンボルのポジションは余剰証拠金を増加し、ポジションの追加証拠金（担保）として使用されます。 証拠金：なし 利益：なし 市場価格ロット数 * 契約サイズ * マーケット価格 * LiqudityRate

シンボル取引モードはいくつかあります。特定のシンボルの取引モードの詳細は、ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE 列挙の値に反映されます。

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

識別子 説明 SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED シンボルの取引が無効。 SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY ロング（買い）ポジションのみ許可。 SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY ショート（売り）ポジションのみ許可。 SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY ポジション決済操作のみを許可。 SYMBOL_TRADE_MODE_FULL 取引制限なし。

可能なシンボルの約定実行モードは ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION で定義されています。

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

識別子 説明 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST リクエストによる実行。 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT 即時実行。 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET マーケット実行。 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE エクスチェンジ実行。

ポジション転送時のスワップ計算の方法は ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE 列挙で指定されています。スワップ計算の方法は SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT パラメータの測定単位を決定します。例えば、スワップがクライアントの預金通貨で請求された場合、それらのパラメータの値は、クライアントの預金通貨での金額として指定されます。

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

識別子 説明 SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED スワップ無効。 SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS スワップはポイントとして請求されます。 SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL スワップはシンボルの基本通貨で払われます。 SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN スワップはシンボルの証拠金通貨で払われます。 SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT スワップは、クライアントの預金通貨で請求されます。 SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT スワップは利益計算通貨で請求されます SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT スワップはスワップの計算の商品価格の指定年利として請求されます（標準銀行年は360日です）。 SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN スワップはポジションの始値から指定年利として請求されます（標準銀行年は360日です）。 SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT スワップはポジションを再オープンすることによって請求されます。ポジションは取引日の終わりに閉じます。次の日に、終値 +/- 指定されたポイントの数 (パラメータ SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT)で開けられます。 SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID スワップはポジションを再オープンすることによって請求されます。ポジションは取引日の終わりに閉じます。次の日に、現在の売値+/- 指定されたポイントの数（SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT パラメータ）で開けられます。

ENUM_DAY_OF_WEEK 列挙の値は曜日の指定に使用されます。

ENUM_DAY_OF_WEEK

識別子 説明 SUNDAY 日曜。 MONDAY 月曜。 TUESDAY 火曜。 WEDNESDAY 水曜。 THURSDAY 木曜。 FRIDAY 金曜。 SATURDAY 土曜。

オプションとは、特定の日またはそれ以前に特定の価格で原資産（商品、株式、先物、など）を購入したり、販売する権利（義務ではない）を与える契約です。以下の列挙はオプションの種類とそれから生じる権利を含むオプションのプロパティを記述します。

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

識別子 説明 SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL コール•オプションを使用すると、指定された価格で資産を買うことが出来ます。 SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT プット•オプションを使用すると、指定された価格で資産を売ることが出来ます。

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

識別子 説明 SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN ヨーロッパのオプションは、指定された日付（有効期限、実行日、配達日）にのみ行使出来ます。 SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN アメリカのオプションは満了前の任意の取引日に行使することが出来ます。買い手がオプションを行使することが出来る期間は指定されています。

金融商品は、経済部門によって分類されています。経済部門は特定の特性、経済目標、機能、行動を持つ経済活動の一部であり、この部門を経済の他の部分から分離することができます。ENUM_SYMBOL_SECTORは、取引商品が属することができる経済部門をリストします。

ENUM_SYMBOL_SECTOR

ID 説明 SECTOR_UNDEFINED 未定義 SECTOR_BASIC_MATERIALS 基本材料 SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES 通信サービス SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL 消費者向けサイクル SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE 消費者防御 SECTOR_CURRENCY 通貨 SECTOR_CURRENCY_CRYPTO 暗号通貨 SECTOR_ENERGY エネルギー SECTOR_FINANCIAL ファイナンス SECTOR_HEALTHCARE ヘルスケア SECTOR_INDUSTRIALS 産業 SECTOR_REAL_ESTATE 不動産 SECTOR_TECHNOLOGY 技術 SECTOR_UTILITIES ユーティリティ

各金融商品は、特定の種類の業界または経済部門に割り当てることができます。業界とは、密接に関連する一連の原材料、商品、またはサービスを生産する経済の一分野です。ENUM_SYMBOL_INDUSTRYは、取引商品が属することができる業界をリストします。