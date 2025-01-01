ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体環境状態シンボルプロパティ 

シンボルプロパティ

現在の銘柄に関する情報の取得には SymbolInfoInteger()SymbolInfoDouble() 及び SymbolInfoString() の複数の関数を使用できます。1 番目のパラメータは銘柄名で、2 番目のパラメータの値には ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER、ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 及び ENUM_SYMBOL_INFO_STRING の識別子が使用出来ます。

SymbolInfoInteger() 関数には

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

識別子

説明

種類

SYMBOL_SECTOR

資産が属する経済部門

ENUM_SYMBOL_SECTOR

SYMBOL_INDUSTRY

銘柄が属する業界または経済部門

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY

SYMBOL_CUSTOM

カスタムシンボルです。シンボルは板情報および/または外部データソースからの他のシンボルに基づいて総合的に作成されています。

bool

SYMBOL_BACKGROUND_COLOR

「気配値表示」のシンボルに使用されている背景色。

color

SYMBOL_CHART_MODE

シンボルバーを生成するために使用される価格の種類（BidまたはLast）。

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

SYMBOL_EXIST

Symbol with this name exists

bool

SYMBOL_SELECT

「気配値表示」でシンボルが選択されています。

bool

SYMBOL_VISIBLE

シンボルは気配値表示で表示されます。

 

一部のシンボル（主に、証拠金の計算や預金通貨の利益の計算に必要なクロスレート）は自動的に選択されますが、一般的に気配値表示には表示されません。そのようなシンボルを表示するには、それらを明示的に選択する必要があります。

bool

SYMBOL_SESSION_DEALS

現在のセッションの約定数。

long

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

現時点での買い注文の数。

long

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

現時点での売り注文の数。

long

SYMBOL_VOLUME

最終約定ボリューム。

long

SYMBOL_VOLUMEHIGH

一日の最大ボリューム。

long

SYMBOL_VOLUMELOW

一日の最小ボリューム。

long

SYMBOL_TIME

最終の相場の時刻。

datetime

SYMBOL_TIME_MSC

最後の相場の1970.01.01から経過した時間(ミリ秒)

long

SYMBOL_DIGITS

小数点以下の桁数。

int

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

変動スプレッドの表示。

bool

SYMBOL_SPREAD

ポイント単位でのスプレッド値。

int

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

板情報で表示されるリクエストの最高数。要求のないキューを持っていないシンボルの場合、値はゼロに等しいです。

int

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

契約価格計算モード。

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

SYMBOL_TRADE_MODE

注文実行の種類。

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

SYMBOL_START_TIME

シンボル取引開始の日（通常は先物取引に使用）

datetime

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

シンボル取引終了の日（通常は先物取引に使用）。

datetime

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

現在の終値から逆指値注文を配置する場合の最少のインデント（ポイント単位）。

int

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

取引業務を凍結までの距離（ポイント単位）。

int

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

約定実行モード。

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

SYMBOL_SWAP_MODE

スワップ計算モデル。

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

トリプルスワップが加算される曜日。

ENUM_DAY_OF_WEEK

SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG

より大きな脚を使用したヘッジ証拠金の計算（売りまたは買い）。

bool

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

注文期限切れモードの可能なフラグ。

int

SYMBOL_FILLING_MODE

注文充填モードの可能なフラグ。

int

SYMBOL_ORDER_MODE

注文の種類に使用可能なフラグ。

int

SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC（キャンセルされるまで有効）の場合の、決済逆指値及び決済指値の期限</ t2>。

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

SYMBOL_OPTION_MODE

オプションの種類。

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

SYMBOL_OPTION_RIGHT

オプション特権 (買い/売り)。

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

SymbolInfoDouble() 関数では

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

識別子

説明

種類

SYMBOL_BID

売値 - ベストセルオファー。

double

SYMBOL_BIDHIGH

一日の最高売値。

double

SYMBOL_BIDLOW

一日の最低売値。

double

SYMBOL_ASK

買値 - ベストバイオファー。

double

SYMBOL_ASKHIGH

一日の最高買値。

double

SYMBOL_ASKLOW

一日の最低買値。

double

SYMBOL_LAST

直近約定値。

double

SYMBOL_LASTHIGH

一日の最高直近価格。

double

SYMBOL_LASTLOW

一日の最低直近価格。

double

SYMBOL_VOLUME_REAL

最終約定ボリューム。

double

SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL

一日の最大ボリューム。

double

SYMBOL_VOLUMELOW_REAL

一日の最小ボリューム。

double

SYMBOL_OPTION_STRIKE

オプションの行使価格。オプションの買い手が原資産を（コールオプションで）購入したり、（プットオプションで）販売することが出来、オプションの売り手が原資産の適切な量を売買する義務がある価格。

double

SYMBOL_POINT

シンボルのポイント値。

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT の値。

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

収益性の高いポジションの計算されたティック価格。

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

負けポジションの計算されたティック価格。

double

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

最少の価格変化。

double

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

取引契約サイズ。

double

SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST

未収利息。- 累積されたクーポンの利子、すなわち、クーポン債の発行または最後のクーポンの支払からの日数に比例して計算されたクーポンの利子の一部。

double

SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE

Face value – 発行者が設定した初期債券価値。

double

SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE

流動性率とは、証拠金に使用できる資産のシェアで。

double

SYMBOL_VOLUME_MIN

約定の最小ボリューム。

double

SYMBOL_VOLUME_MAX

約定の最大ボリューム。

double

SYMBOL_VOLUME_STEP

約定実行のための最小限のボリューム変化のステップ。

double

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

シンボルの片方向（売または買）のオープンポジションと未決注文の最大許容総額。例えば、制限が 5 ロットの場合、5 ロットのボリュームでオープン買いポジションを持つことができ、5 ロットのボリュームで、売り指値注文をすることが出来ます。しかし、この場合には、1 方向の総ボリュームが制限を超えてしまうため、買い指値注文をすることや 5 ロット以上の売り指値注文をすることは出来ません。

double

SYMBOL_SWAP_LONG

長期スワップ値。

double

SYMBOL_SWAP_SHORT

短期スワップ値。

double

SYMBOL_SWAP_SUNDAY

日曜日から翌日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）。次の値がサポートされています

  • 0 – スワップは請求されない
  • 1 – シングルスワップ
  • 3 – トリプルスワップ

double

SYMBOL_SWAP_MONDAY

月曜日から火曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）

double

SYMBOL_SWAP_TUESDAY

火曜日から水曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）

double

SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY

水曜日から木曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）

double

SYMBOL_SWAP_THURSDAY

木曜日から金曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）

double

SYMBOL_SWAP_FRIDAY

金曜日から土曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）

double

SYMBOL_SWAP_SATURDAY

土曜日から日曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）

double

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

当初証拠金とは、1 ロットのボリュームで注文を出すのに必要な証拠金の証拠金通貨での量です。これは、クライアントが市場に入った時に、資産をチェックするために使用されます。

 

SymbolInfoMarginRate()関数は、注文の種類と方向に応じて必要な証拠金額に関するデータを提供します。

double

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

維持証拠金。設定されている場合、1 ロットから課金される、シンボルの証拠金通貨での証拠金量を設定します。これは、クライアントの口座状態が変わった時に、資産をチェックするために使用されます。維持証拠金が 0 に等しい場合、当初証拠金が使用されます。

 

SymbolInfoMarginRate()関数は、注文の種類と方向に応じて必要な証拠金額に関するデータを提供します。

double

SYMBOL_SESSION_VOLUME

現在のセッション約定ボリュームの概要。

double

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

現在のセッションの概要売上高。

double

SYMBOL_SESSION_INTEREST

建玉概要。

double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

現在の買い注文のボリューム。

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

現在の売り注文のボリューム。

double

SYMBOL_SESSION_OPEN

現在のセッションの始値。

double

SYMBOL_SESSION_CLOSE

現在のセッションの終値。

double

SYMBOL_SESSION_AW

現在のセッションの加重平均価格。

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

現在のセッションの決済価格。

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

現在のセッションの最安値。

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

現在のセッションの最高値。

double

SYMBOL_MARGIN_HEDGED

ヘッジポジション（1つのシンボルでの両建て）の1ロットの約定または証拠金の額。ヘッジポジションの証拠金計算の方法は2つあります。計算方法はブローカーによって決められます。

 

基本的な計算：

  • 商品に対し初期証拠金(SYMBOL_MARGIN_INITIAL)が設定されている場合、ヘッジされた証拠金は絶対値（金額の）として表示されます。
  • 初期証拠金が設定されていない（0と同等）場合、SYMBOL_MARGIN_HEDGEDには、取引商品の種別に応じた式 (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)による証拠金計算に使用される約定額が表示されます。

 

最大ポジションによる計算：

  • SYMBOL_MARGIN_HEDGEDの値は考慮されません。
  • 商品によって全てのロング/ショートポジションのボリュームが算出されます。
  • 各側に発注の平均加重価格や、証拠金通貨への交換の平均加重価格が計算されます。
  • 商品種別による式(SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)で、ロング/ショートポジションの証拠金が計算されます。
  • 最も大きい数値が、最終値として使用されます。

double

SYMBOL_PRICE_CHANGE

前の取引日の終了に対する現在の価格の変化(%)

double

SYMBOL_PRICE_VOLATILITY

価格変動(%)

double

SYMBOL_PRICE_THEORETICAL

理論上のオプション価格

double

SYMBOL_PRICE_DELTA

オプション/ワラントデルタは、基礎となる資産価格が1変化したときに、オプション価格が変化する値を示します

double

SYMBOL_PRICE_THETA

オプション/ワラントシータは、一時的な崩壊(有効期限が近づいた)によってオプション価格が毎日失うポイント数を示します

double

SYMBOL_PRICE_GAMMA

オプション/ワラントガンマは、デルタの変化率、つまりオプションプレミアムの変化の速さを示します

double

SYMBOL_PRICE_VEGA

オプション/ワラントベガは、ボラティリティが1％変化したときにオプション価格が変化するポイント数を示します

double

SYMBOL_PRICE_RHO

オプション/ワラントローは、理論上のオプション価格の1％変化に対する金利への感応度を反映しています

double

SYMBOL_PRICE_OMEGA

オプション/ワラントオメガ。オプションの弾力性は、基になる資産価格の変化率によるオプション価格の相対的な変化率を示します

double

SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY

オプション/ワラントの感応度は、オプション価格が1ポイント変化するためにオプションの原資産の価格が何ポイント変化するかを示します

double

SymbolInfoString() 関数では

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

識別子

説明

種類

SYMBOL_BASIS

デリバティブの原資産。

string

SYMBOL_CATEGORY

取引シンボルが属するセクターまたはカテゴリの名前。

string

SYMBOL_COUNTRY

金融銘柄が属する国

string

SYMBOL_SECTOR_NAME

金融銘柄が属する経済部門

string

SYMBOL_INDUSTRY_NAME

金融シンボルが属する業界のブランチまたは業界

string

SYMBOL_CURRENCY_BASE

シンボルの基本通貨。

string

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

利益通貨。

string

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

証拠金通貨。

string

SYMBOL_BANK

現在の相場のフィーダー。

string

SYMBOL_DESCRIPTION

シンボル説明。

string

SYMBOL_EXCHANGE

金融シンボルが取引されている取引所の名前。

string

SYMBOL_FORMULA

カスタムシンボルプライシングに使用される公式。数式で使用される金融シンボルの名前が数字で始まるか特殊文字( ">" "、"。 "、"-"、"＆ "、"＃ "ит.д.)を含む場合、引用符が シンボル名の周りで使用されます。

  • 複合シンボル: "@ESU19"/EURCAD
  • カレンダースプレッド: "Si-9.13"-"Si-6.13"
  • ユーロインデックス: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785)

string

SYMBOL_ISIN

ISIN システム（ International Securities Identification Number ）での銘柄名。International Securities Identification Number はセキュリティを識別する一意の 12 桁の英数字コードです。このシンボルプロパティの存在は取引サーバ側で決定されます。

string

SYMBOL_PAGE

シンボル情報を含むWebページのアドレスで、端末でシンボルプロパティを表示するときにリンクとして表示されます。

string

SYMBOL_PATH

シンボルツリーパス。

string

 

シンボル価格表は、Bid価格またはLast価格に基づくことができます。シンボルチャートのために選択された価格は、端末のバーの生成および表示にも影響します。SYMBOL_CHART_MODEプロパティの値は、ENUM_SYMBOL_CHART_MODEに記述されています。

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

識別子

説明

SYMBOL_CHART_MODE_BID

バーがBid価格に基づいています。

SYMBOL_CHART_MODE_LAST

バーがLast価格に基づいています。

 

各シンボルで、未決注文の期限のモードを指定することが出来ます。フラグが各モードに一致します。フラグは SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED のように、論理 OR（ | ）を持って結合することが出来ます。モードがシンボルで許可されているかどうかの確認には、論理 AND （ & ）を使用してのフラグとの比較が使用されます。.

シンボルに SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED フラグが指定されている場合、送信時に未決注文の期限を指定することが出来ます。

識別子

説明

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

1

注文は明示的にキャンセルされるまで、無制限の期間中有効です。

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

2

注文は日の終わりまで有効です。

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

4

有効期限の時刻が注文に指定されています。

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

8

有効期限の日付が注文に指定されています。

例:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 指定された有効期限のモードが許可されているかをチェックする                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)
 {
//--- 許可された有効期限のモードについて説明したプロパティの値を取得する
  int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);
//--- exp_type モードが許可されている場合はtrue を返す
  return((expiration&exp_type)==exp_type);
 }

 

SYMBOL_EXPIRATION_MODEプロパティがSYMBOL_EXPIRATION_GTC（キャンセルするまで）に設定されている場合、未決注文の有効期限と決済逆指注文及び決済指値注文は、ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE列挙を使用して追加設定する必要があります。

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

識別子

説明

SYMBOL_ORDERS_GTC

未決注文と決済逆指値及び決済指値は、明示的なキャンセルが行われるまで無期限に有効です。

SYMBOL_ORDERS_DAILY

注文は1営業日のみ有効です。一日の終わりに、未決注文や決済逆指値及び決済指値はすべて削除されます。

SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS

取引日が変更すると、未決注文だけが削除され、決済逆指値及び決済指値は保持されます。

 

注文を送信するときに、注文に設定されたボリュームの注文ポリシーを指定できます。各銘柄の可能なボリュームベースの注文実行オプションは、表に指定されています。フラグの組み合わせにより、商品ごとに複数のモードを設定することができます。フラグの組み合わせは、論理的なOR (|)演算で表されます(例:SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC)。商品に特定のモードが許可されているかどうかを確認するには、論理的なAND (&)の結果をモードフラグと比較します - 例

実行ポリシー

ID

説明

FOK

SYMBOL_FILLING_FOK

1

注文は指定されたボリュームでのみ実行できます。

 

必要な量の金融商品が現在市場で入手できない場合、注文は実行されません。必要なボリュームは、いくつかの利用可能なオファーで構成できます。

 

注文を送信するときに、このポリシーにORDER_FILLING_FOK注文タイプを指定できます。

 

FOK注文を使用する可能性は、取引サーバで決定されます。

即時またはキャンセル

SYMBOL_FILLING_IOC

2

トレーダーは、注文に示された量の範囲内で市場で最大限に利用可能な量で取引を実行することに同意します。リクエストを完全に満たすことができない場合、利用可能なボリュームでの注文が実行され、残りのボリュームはキャンセルされます。

 

注文を送信するときに、このポリシーにORDER_FILLING_IOC実行タイプを指定できます。

 

IOC注文を使用する可能性は、取引サーバで決定されます。

パッシブ

SYMBOL_FILLING_BOC

4

The BOC (Book-or-Cancel)ポリシーは、注文が板情報でのみ発注でき、すぐに実行できないことを前提としています。発注時にすぐに約定できる場合、注文はキャンセルされます。

 

I実際、BOCのポリシーは、発注された注文の価格が現在の市場よりも悪くなる場合のみに指定できます。BoC注文はパッシブ取引を実装するために使用されるため、注文が出されてもすぐには実行されず、現在の流動性には影響しません。

 

指値注文と逆指値注文のみがサポートされています（SYMBOL_ORDER_MODEフラグにはSYMBOL_ORDER_LIMITおよび/またはSYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT野値が含まれます）。

リターン

識別子なし

 

部分的な実行の場合、残りのボリュームのある注文はキャンセルされず、さらに処理されます。

 

注文を送信するときに、このポリシーにORDER_FILLING_RETURN実行タイプを指定できます。

 

成行実行モード(成行実行— SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET)では、リターン注文は許可されていません。

OrderSend()関数を使用して取引リクエストを送信する場合、必要なボリューム実行ポリシーをtype_fillingフィールド(特別なMqlTradeRequest構造体)で設定できます。 ENUM_ORDER_TYPE_FILLING列挙からの値が利用可能です。注文タイプが指定されていない場合、取引リクエストでORDER_FILLING_RETURNが自動的に設定されます。ORDER_FILLING_RETURN実行タイプは、「成行実行」(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET)を除くすべての実行モードで有効になります。

現在の時刻で実行のための取引リクエストの送信中(有効時間)、金融市場では、リクエストされたボリューム全体が特定の金融商品で希望の価格で利用できるという保証はありません。したがって、リアルタイムの取引操作は、価格およびボリューム実行モードを使用して規制されます。モードまたは実行ポリシーは、価格が変更された場合、またはリクエストされたボリュームを現時点で完全に満たすことができない場合のルールを定義します。

実行モード

説明

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTIONの値

実行モード

 

(リクエスト実行)

以前に証券会社から受け取った価格で成行注文を実行します。

 

特定の成行注文の価格は、注文が送信される前に証券会社にリクエストされます。価格を受け取ると、指定された価格での注文の実行を確認または拒否できます。

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

即時実行

 

(即時実行)

指定された価格ですぐに成行注文を実行します。

 

実行する取引リクエストを送信すると、プラットフォームは自動的に現在の価格を注文に追加します。

  • 証券会社が価格を受け入れると、注文が実行されます。
  • 証券会社がリクエストされた価格を受け入れない場合、「リクオート」が送信され、証券会社はこの注文を実行できる価格を返します。

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

成行執行

 

(成行執行)

証券会社は、トレーダーとの追加の話し合いなしに、注文執行価格について決定を下します。

 

このようなモードで注文を送信することは、この価格での実行に事前に同意することを意味します。

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

取引所実行

 

(取引所実行)

取引操作は、現在の市場オファーの価格で実行されます。

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

現在の実行時間で注文を送信する前に、ORDER_TYPE_FILLING値(ボリューム実行タイプ)を正しく設定するには、各金融商品でSYMBOL_FILLING_MODEプロパティ値を取得するのにSymbolInfoInteger()関数を使用できます。これは銘柄で許可されたボリューム実行タイプをフラグの組み合わせとして示します。 ORDER_FILLING_RETURN注文タイプは、「成行実行」モード(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET)を除いて常に有効です。

実行モードに応じた注文タイプの使用法を次の表に示します。

実行の種類\実行ポリシー

FOK(FOK ORDER_FILLING_FOK)

即時またはキャンセル(IOC ORDER_FILLING_IOC)

リターン(リターンORDER_FILLING_RETURN)

即時実行

 

(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)

+ (銘柄の設定に関係なく)

+ (銘柄の設定に関係なく)

+ (常に)

リクエスト実行

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

+ (銘柄の設定に関係なく)

 

+ (銘柄の設定に関係なく)

+ (常に)

成行執行

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

+ (銘柄設定で設定)

+ (銘柄設定で設定)

- (銘柄設定に関係なく無効)

取引所実行

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

+ (銘柄設定で設定)

+ (銘柄設定で設定)

+ (常に)

未決注文の場合、そのような注文は送信時点での実行を目的としていないため、実行タイプに関係なくORDER_FILLING_RETURN注文タイプ(SYMBOL_TRADE_EXEMODE)を使用する必要があります。未決注文を使用する場合、トレーダーは、この注文の取引条件が満たされたときに、証券会社が取引所でサポートされている注文タイプを使用することに事前に同意します。

例:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 特定の実行モードが許可されているかどうかを確認する                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
 {
//--- 実行モードを説明するプロパティの値を取得する
  int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- fill_typeモードが許可されている場合は「true」を返す
  return((filling&fill_type)==fill_type);
 }

 

 

OrderSend() 関数を使用して取引リクエストを送る場合、操作によっては注文の種類を ENUM_ORDER_TYPE 列挙から指定することが必要です。シンボルには全ての注文の種類が許可されていない場合があります。SYMBOL_ORDER_MODE プロパティは許可されている注文種類のフラグを記述します。

識別子

説明

SYMBOL_ORDER_MARKET

1

成行注文は売買とも使用可能です。

SYMBOL_ORDER_LIMIT

2

指値注文（買い指値と売り指値）は使用可能です。

SYMBOL_ORDER_STOP

4

逆指注文（売買）は使用可能です。

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

8

指値つきストップ注文は売買とも使用可能です。

SYMBOL_ORDER_SL

16

逆指注文は可能です。

SYMBOL_ORDER_TP

32

決済指は使用可能です。

SYMBOL_ORDER_CLOSEBY

64

Close By操作の許可、つまり、同じ製品の反対方向のポジションによる決済です。このプロパティは、ヘッジ会計システム（ ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING）を持つ口座で設定されます。

例:

//+------------------------------------------------------------------+
//| この関数は、シンボルに許可されている注文の種類を出力する                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)
 {
//--- 許可された注文の種類について説明したプロパティの値を取得する
  int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);
//--- 成行注文をチェックする（マーケット実行）
  if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)
    Print(symbol+": Market orders are allowed (Buy and Sell)");
//--- リミット注文をチェックする
  if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)
    Print(symbol+": Buy Limit and Sell Limit orders are allowed");
//--- ストップ注文をチェックする
  if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)
    Print(symbol+": Buy Stop and Sell Stop orders are allowed");
//--- ストップリミット注文をチェックする
  if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)
    Print(symbol+": Buy Stop Limit and Sell Stop Limit orders are allowed");
//--- 逆指注文が許可されているかをチェックする
  if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)
    Print(symbol+": Stop Loss orders are allowed");
//--- 指値注文が許可されているかをチェックする
  if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)
    Print(symbol+": Take Profit orders are allowed");
//--- 反対のポジションでポジションを決済することが許可されているかどうかを確認する
  if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)
    Print(symbol+": Close by allowed");
//---
 }

 

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE 列挙は、シンボルの証拠金要件を計算する方法についての情報を得るために使用されます。

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

識別子

説明

方式

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

外為モード - 外国為替の利益と証拠金の計算。

Margin:  Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate

 

利益：(close_price - open_price) * Contract_Size*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE

レバレッジなし外為モード - レバレッジを考慮しない外国為替銘柄の利益と証拠金の計算

証拠金：Lots * Contract_Size * Margin_Rate

 

利益： (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

先物モード - 先物の証拠金と利益の計算。

証拠金：Lots * InitialMargin * Margin_Rate

 

利益：  (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD モード - CFD の証拠金と利益計算。

証拠金：Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate

 

利益：  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD インデックスモード - インデックスを使用した CFD の証拠金と利益計算

証拠金： (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate

 

利益：  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD レバレッジモード - レバレッジ取引での CFD の証拠金と利益計算

証拠金： (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate

 

利益： (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

交換モード - 証券取引所で有価証券を取引するための証拠金と利益計算。

証拠金：Lots * ContractSize * OpenPrice * Margin_Rate

 

利益：  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

先物モード -  証券取引所での取引先物契約の証拠金と利益計算。

証拠金： Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

利益： (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS 先物モード -  FORTS での取引先物契約の証拠金と利益計算。証拠金は、次の規則に従って MarginDiscount のずれ量によって減少させることが出来ます。

1. ロングポジション（買い注文）の価格が見積価格よりも低い場合、証拠金割引 = ロット数 * ((Settle価格 - Order価格) * ティック価格 / ティックサイズ)

2. ショートポジション（売り注文）の価格が予定価格を超えた場合、証拠金割引 = ロット数 * ((Order価格 - Settle価格) * ティック価格 / ティックサイズ)

ここで

    • Settle 価格 – 前のセッションの推定（クリア）価格
    • Order 価格 – 加重平均位置の価格や注文（リクエスト）に設定された始値。
    • ティック価格 – ティック値（一ポイントの価格変動によるコスト）
    • ティックサイズ – ティックサイズ（最低価格変更ステップ）

証拠金： Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

利益： (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS

Exchange Bonds mode – calculation of margin and profit for trading bonds on a stock exchange

Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

Profit:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX

Exchange MOEX Stocks mode – calculation of margin and profit for trading securities on MOEX

Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX

Exchange MOEX Bonds mode – calculation of margin and profit for trading bonds on MOEX

Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

Profit:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

担保モード - シンボルは、取引口座の取引不可能の資産として使用されています。ポジションの市場価値は、ボリューム、現在の市場価格、契約の大きさと流動性比率に基づいて算出されます。値は、株式に追加された資産の中に含まれます。この様なシンボルのポジションは余剰証拠金を増加し、ポジションの追加証拠金（担保）として使用されます。

証拠金：なし

利益：なし

 

市場価格ロット数 * 契約サイズ * マーケット価格 * LiqudityRate

 

シンボル取引モードはいくつかあります。特定のシンボルの取引モードの詳細は、ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE 列挙の値に反映されます。

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

識別子

説明

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

シンボルの取引が無効。

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

ロング（買い）ポジションのみ許可。

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

ショート（売り）ポジションのみ許可。

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

ポジション決済操作のみを許可。

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

取引制限なし。

 

可能なシンボルの約定実行モードは ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION で定義されています。

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

識別子

説明

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

リクエストによる実行。

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

即時実行。

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

マーケット実行。

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

エクスチェンジ実行。

 

ポジション転送時のスワップ計算の方法は ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE 列挙で指定されています。スワップ計算の方法は SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT パラメータの測定単位を決定します。例えば、スワップがクライアントの預金通貨で請求された場合、それらのパラメータの値は、クライアントの預金通貨での金額として指定されます。

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

識別子

説明

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

スワップ無効。

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

スワップはポイントとして請求されます。

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

スワップはシンボルの基本通貨で払われます。

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

スワップはシンボルの証拠金通貨で払われます。

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

スワップは、クライアントの預金通貨で請求されます。

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT

スワップは利益計算通貨で請求されます

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

スワップはスワップの計算の商品価格の指定年利として請求されます（標準銀行年は360日です）。

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

スワップはポジションの始値から指定年利として請求されます（標準銀行年は360日です）。

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

スワップはポジションを再オープンすることによって請求されます。ポジションは取引日の終わりに閉じます。次の日に、終値 +/- 指定されたポイントの数 (パラメータ SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT)で開けられます。

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

スワップはポジションを再オープンすることによって請求されます。ポジションは取引日の終わりに閉じます。次の日に、現在の売値+/- 指定されたポイントの数（SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT パラメータ）で開けられます。

 

ENUM_DAY_OF_WEEK 列挙の値は曜日の指定に使用されます。

ENUM_DAY_OF_WEEK

識別子

説明

SUNDAY

日曜。

MONDAY

月曜。

TUESDAY

火曜。

WEDNESDAY

水曜。

THURSDAY

木曜。

FRIDAY

金曜。

SATURDAY

土曜。

 

オプションとは、特定の日またはそれ以前に特定の価格で原資産（商品、株式、先物、など）を購入したり、販売する権利（義務ではない）を与える契約です。以下の列挙はオプションの種類とそれから生じる権利を含むオプションのプロパティを記述します。  

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

識別子

説明

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

コール•オプションを使用すると、指定された価格で資産を買うことが出来ます。

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

プット•オプションを使用すると、指定された価格で資産を売ることが出来ます。

 

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

識別子

説明

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

ヨーロッパのオプションは、指定された日付（有効期限、実行日、配達日）にのみ行使出来ます。

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

アメリカのオプションは満了前の任意の取引日に行使することが出来ます。買い手がオプションを行使することが出来る期間は指定されています。

金融商品は、経済部門によって分類されています。経済部門は特定の特性、経済目標、機能、行動を持つ経済活動の一部であり、この部門を経済の他の部分から分離することができます。ENUM_SYMBOL_SECTORは、取引商品が属することができる経済部門をリストします。

ENUM_SYMBOL_SECTOR

ID

説明

SECTOR_UNDEFINED

未定義

SECTOR_BASIC_MATERIALS

基本材料

SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES

通信サービス

SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL

消費者向けサイクル

SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE

消費者防御

SECTOR_CURRENCY

通貨

SECTOR_CURRENCY_CRYPTO

暗号通貨

SECTOR_ENERGY

エネルギー

SECTOR_FINANCIAL

ファイナンス

SECTOR_HEALTHCARE

ヘルスケア

SECTOR_INDUSTRIALS

産業

SECTOR_REAL_ESTATE

不動産

SECTOR_TECHNOLOGY

技術

SECTOR_UTILITIES

ユーティリティ

 

各金融商品は、特定の種類の業界または経済部門に割り当てることができます。業界とは、密接に関連する一連の原材料、商品、またはサービスを生産する経済の一分野です。ENUM_SYMBOL_INDUSTRYは、取引商品が属することができる業界をリストします。

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #

ID

説明

INDUSTRY_UNDEFINED

未定義

基本材料

INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS

農業投入

INDUSTRY_ALUMINIUM

アルミ

INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS

建材

INDUSTRY_CHEMICALS

化学薬品

INDUSTRY_COKING_COAL

原料炭

INDUSTRY_COPPER

INDUSTRY_GOLD

INDUSTRY_LUMBER_WOOD

木材と木材生産

INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS

その他の産業用金属および鉱業

INDUSTRY_PRECIOUS_METALS

その他の貴金属と鉱業

INDUSTRY_PAPER

紙と紙製品

INDUSTRY_SILVER

INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS

特殊化学品

INDUSTRY_STEEL

通信サービス

INDUSTRY_ADVERTISING

広告代理店

INDUSTRY_BROADCASTING

放送

INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA

電子ゲームとマルチメディア

INDUSTRY_ENTERTAINMENT

エンターテインメント

INDUSTRY_INTERNET_CONTENT

インターネットコンテンツと情報

INDUSTRY_PUBLISHING

出版

INDUSTRY_TELECOM

電気通信サービス

消費者向けサイクル

INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING

アパレル製造

INDUSTRY_APPAREL_RETAIL

アパレル小売

INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS

自動車メーカー

INDUSTRY_AUTO_PARTS

自動車部品

INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP

自動車およびトラック販売店

INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES

デパート

INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES

履物とアクセサリー

INDUSTRY_FURNISHINGS

家具、備品、電化製品

INDUSTRY_GAMBLING

ギャンブル

INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL

ホームセンター小売

INDUSTRY_INTERNET_RETAIL

インターネット小売

INDUSTRY_LEISURE

余暇

INDUSTRY_LODGING

宿泊

INDUSTRY_LUXURY_GOODS

高級品

INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS

包装とコンテナ

INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES

パーソナルサービス

INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES

Recreational vehicles

INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION

住宅建設

INDUSTRY_RESORTS_CASINOS

リゾートとカジノ

INDUSTRY_RESTAURANTS

レストラン

INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL

専門小売

INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING

繊維製造

INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES

旅行サービス

消費者防御

INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS

飲料-ビール

INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO

飲料-ノンアルコール

INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES

飲料-ワイナリー＆蒸留所

INDUSTRY_CONFECTIONERS

菓子類

INDUSTRY_DISCOUNT_STORES

ディスカウントストア

INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG

教育およびトレーニングサービス

INDUSTRY_FARM_PRODUCTS

農産物

INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION

食品流通

INDUSTRY_GROCERY_STORES

食料品店

INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS

家庭用品および個人用品

INDUSTRY_PACKAGED_FOODS

包装食品

INDUSTRY_TOBACCO

タバコ

エネルギー

INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING

石油/ガス掘削

INDUSTRY_OIL_GAS_EP

石油/ガス抽出および処理

INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT

石油/ガス機器およびサービス

INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED

石油/ガス統合

INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM

石油/ガス中流

INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING

石油/ガス精製/マーケティング

INDUSTRY_THERMAL_COAL

火力炭

INDUSTRY_URANIUM

ウラン

ファイナンス

INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND

取引所上場ファンド

INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT

資産管理

INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED

銀行-多様化

INDUSTRY_BANKS_REGIONAL

銀行-地域

INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS

資本市場

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT

クローズドエンド型ファンド-負債

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY

クローズドエンド型ファンド-株式

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN

クローズドエンド型ファンド-外国

INDUSTRY_CREDIT_SERVICES

信用サービス

INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE

金融コングロマリット

INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE

財務データと証券取引所

INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS

保険ブローカー

INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED

保険-多様化

INDUSTRY_INSURANCE_LIFE

保険-生命

INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY

保険-損害保険

INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE

保険-再保険

INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY

保険-専門

INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE

住宅ローンファイナンス

INDUSTRY_SHELL_COMPANIES

シェル会社

ヘルスケア

INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY

バイオテクノロジー

INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH

診断と研究

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS

医薬品メーカー-一般

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC

医薬品メーカー-専門＆ジェネリック

INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS

医療計画

INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION

健康情報サービス

INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES

医療施設

INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES

医療機器

INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION

医療流通

INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS

医療機器および消耗品

INDUSTRY_PHARM_RETAILERS

製薬小売業者

産業

INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE

航空宇宙および防衛Aerospace and defense

INDUSTRY_AIRLINES

航空会社

INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES

空港および航空サービス

INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS

建材・設備

INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT

事務機器および消耗品

INDUSTRY_CONGLOMERATES

コングロマリット

INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES

コンサルティングサービス

INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT

電気機器および部品

INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION

エンジニアリング＆建設

INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY

農機および重建設機械

INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION

産業流通

INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS

インフラストラクチャオペレーション

INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS

統合された貨物およびロジスティクス

INDUSTRY_MARINE_SHIPPING

海運

INDUSTRY_METAL_FABRICATION

金属加工

INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL

汚染と処理の管理

INDUSTRY_RAILROADS

鉄道

INDUSTRY_RENTAL_LEASING

レンタル＆リースサービス

INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION

セキュリティと保護サービス

INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES

専門業務サービス

INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY

特殊産業機械

INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT

スタッフィングおよび雇用サービス

INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES

ツールとアクセサリー

INDUSTRY_TRUCKING

トラック輸送

INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT

廃棄物管理

不動産

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT

不動産-開発

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED

不動産-多様化

INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES

不動産サービス

INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED

REIT - 多様化

INDUSTRY_REIT_HEALTCARE

REIT - ヘルスケア施設

INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL

REIT - ホテル/宿泊施設

INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL

REIT - 産業

INDUSTRY_REIT_MORTAGE

REIT - 住宅ローン

INDUSTRY_REIT_OFFICE

REIT - オフィス

INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL

REIT - 住宅

INDUSTRY_REIT_RETAIL

REIT - 小売り

INDUSTRY_REIT_SPECIALITY

REIT - 専門

技術

INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT

通信機器

INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE

コンピューターハードウェア

INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS

家電

INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS

電子部品

INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION

エレクトロニクスとコンピュータの配布

INDUSTRY_IT_SERVICES

情報技術サービス

INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS

科学および技術機器

INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT

半導体装置および材料

INDUSTRY_SEMICONDUCTORS

半導体

INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION

ソフトウェア - アプリケーション

INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE

ソフトウェア - インフラストラクチャ

INDUSTRY_SOLAR

ソーラー

ユーティリティ

INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED

ユーティリティ - 多様化

INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS

ユーティリティ - 独立した電力生産者

INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE

ユーティリティ-再生可能

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC

ユーティリティ- 規制電気

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS

ユーティリティ- 規制ガス

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER

ユーティリティ - 規制水

INDUSTRY_UTILITIES_FIRST

ユーティリティサービスタイプの列挙の開始。INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIEDに対応します。

INDUSTRY_UTILITIES_LAST

ユーティリティサービスタイプの列挙の終了。INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATERに対応します。

 