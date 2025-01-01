シンボルプロパティ
現在の銘柄に関する情報の取得には SymbolInfoInteger()、SymbolInfoDouble() 及び SymbolInfoString() の複数の関数を使用できます。1 番目のパラメータは銘柄名で、2 番目のパラメータの値には ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER、ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 及び ENUM_SYMBOL_INFO_STRING の識別子が使用出来ます。
SymbolInfoInteger() 関数には
|
識別子
|
説明
|
種類
|
SYMBOL_SECTOR
|
資産が属する経済部門
|
SYMBOL_INDUSTRY
|
銘柄が属する業界または経済部門
|
SYMBOL_CUSTOM
|
カスタムシンボルです。シンボルは板情報および/または外部データソースからの他のシンボルに基づいて総合的に作成されています。
|
bool
|
SYMBOL_BACKGROUND_COLOR
|
「気配値表示」のシンボルに使用されている背景色。
|
color
|
SYMBOL_CHART_MODE
|
シンボルバーを生成するために使用される価格の種類（BidまたはLast）。
|
SYMBOL_EXIST
|
Symbol with this name exists
|
bool
|
SYMBOL_SELECT
|
「気配値表示」でシンボルが選択されています。
|
bool
|
SYMBOL_VISIBLE
|
シンボルは気配値表示で表示されます。
一部のシンボル（主に、証拠金の計算や預金通貨の利益の計算に必要なクロスレート）は自動的に選択されますが、一般的に気配値表示には表示されません。そのようなシンボルを表示するには、それらを明示的に選択する必要があります。
|
bool
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
現在のセッションの約定数。
|
long
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
現時点での買い注文の数。
|
long
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
現時点での売り注文の数。
|
long
|
SYMBOL_VOLUME
|
最終約定ボリューム。
|
long
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
一日の最大ボリューム。
|
long
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
一日の最小ボリューム。
|
long
|
最終の相場の時刻。
|
datetime
|
SYMBOL_TIME_MSC
|
最後の相場の1970.01.01から経過した時間(ミリ秒)
|
long
|
SYMBOL_DIGITS
|
小数点以下の桁数。
|
int
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
変動スプレッドの表示。
|
bool
|
SYMBOL_SPREAD
|
ポイント単位でのスプレッド値。
|
int
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
板情報で表示されるリクエストの最高数。要求のないキューを持っていないシンボルの場合、値はゼロに等しいです。
|
int
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
契約価格計算モード。
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
注文実行の種類。
|
SYMBOL_START_TIME
|
シンボル取引開始の日（通常は先物取引に使用）
|
datetime
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
シンボル取引終了の日（通常は先物取引に使用）。
|
datetime
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
現在の終値から逆指値注文を配置する場合の最少のインデント（ポイント単位）。
|
int
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
取引業務を凍結までの距離（ポイント単位）。
|
int
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
約定実行モード。
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
スワップ計算モデル。
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
トリプルスワップが加算される曜日。
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG
|
より大きな脚を使用したヘッジ証拠金の計算（売りまたは買い）。
|
bool
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
注文期限切れモードの可能なフラグ。
|
int
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
注文充填モードの可能なフラグ。
|
int
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
注文の種類に使用可能なフラグ。
|
int
|
SYMBOL_ORDER_GTC_MODE
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC（キャンセルされるまで有効）の場合の、決済逆指値及び決済指値の期限</ t2>。
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
オプションの種類。
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
オプション特権 (買い/売り)。
SymbolInfoDouble() 関数では
|
識別子
|
説明
|
種類
|
SYMBOL_BID
|
売値 - ベストセルオファー。
|
double
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
一日の最高売値。
|
double
|
SYMBOL_BIDLOW
|
一日の最低売値。
|
double
|
SYMBOL_ASK
|
買値 - ベストバイオファー。
|
double
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
一日の最高買値。
|
double
|
SYMBOL_ASKLOW
|
一日の最低買値。
|
double
|
SYMBOL_LAST
|
直近約定値。
|
double
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
一日の最高直近価格。
|
double
|
SYMBOL_LASTLOW
|
一日の最低直近価格。
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_REAL
|
最終約定ボリューム。
|
double
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL
|
一日の最大ボリューム。
|
double
|
SYMBOL_VOLUMELOW_REAL
|
一日の最小ボリューム。
|
double
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
オプションの行使価格。オプションの買い手が原資産を（コールオプションで）購入したり、（プットオプションで）販売することが出来、オプションの売り手が原資産の適切な量を売買する義務がある価格。
|
double
|
SYMBOL_POINT
|
シンボルのポイント値。
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT の値。
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
収益性の高いポジションの計算されたティック価格。
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
負けポジションの計算されたティック価格。
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
最少の価格変化。
|
double
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
取引契約サイズ。
|
double
|
SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST
|
未収利息。- 累積されたクーポンの利子、すなわち、クーポン債の発行または最後のクーポンの支払からの日数に比例して計算されたクーポンの利子の一部。
|
double
|
SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE
|
Face value – 発行者が設定した初期債券価値。
|
double
|
SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE
|
流動性率とは、証拠金に使用できる資産のシェアで。
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
約定の最小ボリューム。
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
約定の最大ボリューム。
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
約定実行のための最小限のボリューム変化のステップ。
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
シンボルの片方向（売または買）のオープンポジションと未決注文の最大許容総額。例えば、制限が 5 ロットの場合、5 ロットのボリュームでオープン買いポジションを持つことができ、5 ロットのボリュームで、売り指値注文をすることが出来ます。しかし、この場合には、1 方向の総ボリュームが制限を超えてしまうため、買い指値注文をすることや 5 ロット以上の売り指値注文をすることは出来ません。
|
double
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
長期スワップ値。
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
短期スワップ値。
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SUNDAY
|
日曜日から翌日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）。次の値がサポートされています
|
double
|
SYMBOL_SWAP_MONDAY
|
月曜日から火曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）
|
double
|
SYMBOL_SWAP_TUESDAY
|
火曜日から水曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）
|
double
|
SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY
|
水曜日から木曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）
|
double
|
SYMBOL_SWAP_THURSDAY
|
木曜日から金曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）
|
double
|
SYMBOL_SWAP_FRIDAY
|
金曜日から土曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SATURDAY
|
土曜日から日曜日にロールオーバーされたオーバーナイトポジションのスワップ計算比率（SYMBOL_SWAP_LONGまたはSYMBOL_SWAP_SHORT）
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
当初証拠金とは、1 ロットのボリュームで注文を出すのに必要な証拠金の証拠金通貨での量です。これは、クライアントが市場に入った時に、資産をチェックするために使用されます。
SymbolInfoMarginRate()関数は、注文の種類と方向に応じて必要な証拠金額に関するデータを提供します。
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
維持証拠金。設定されている場合、1 ロットから課金される、シンボルの証拠金通貨での証拠金量を設定します。これは、クライアントの口座状態が変わった時に、資産をチェックするために使用されます。維持証拠金が 0 に等しい場合、当初証拠金が使用されます。
SymbolInfoMarginRate()関数は、注文の種類と方向に応じて必要な証拠金額に関するデータを提供します。
|
double
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
現在のセッション約定ボリュームの概要。
|
double
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
現在のセッションの概要売上高。
|
double
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
建玉概要。
|
double
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
現在の買い注文のボリューム。
|
double
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
現在の売り注文のボリューム。
|
double
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
現在のセッションの始値。
|
double
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
現在のセッションの終値。
|
double
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
現在のセッションの加重平均価格。
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
現在のセッションの決済価格。
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
現在のセッションの最安値。
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
現在のセッションの最高値。
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED
|
ヘッジポジション（1つのシンボルでの両建て）の1ロットの約定または証拠金の額。ヘッジポジションの証拠金計算の方法は2つあります。計算方法はブローカーによって決められます。
基本的な計算：
最大ポジションによる計算：
|
double
|
SYMBOL_PRICE_CHANGE
|
前の取引日の終了に対する現在の価格の変化(%)
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VOLATILITY
|
価格変動(%)
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THEORETICAL
|
理論上のオプション価格
|
double
|
SYMBOL_PRICE_DELTA
|
オプション/ワラントデルタは、基礎となる資産価格が1変化したときに、オプション価格が変化する値を示します
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THETA
|
オプション/ワラントシータは、一時的な崩壊(有効期限が近づいた)によってオプション価格が毎日失うポイント数を示します
|
double
|
SYMBOL_PRICE_GAMMA
|
オプション/ワラントガンマは、デルタの変化率、つまりオプションプレミアムの変化の速さを示します
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VEGA
|
オプション/ワラントベガは、ボラティリティが1％変化したときにオプション価格が変化するポイント数を示します
|
double
|
SYMBOL_PRICE_RHO
|
オプション/ワラントローは、理論上のオプション価格の1％変化に対する金利への感応度を反映しています
|
double
|
SYMBOL_PRICE_OMEGA
|
オプション/ワラントオメガ。オプションの弾力性は、基になる資産価格の変化率によるオプション価格の相対的な変化率を示します
|
double
|
SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY
|
オプション/ワラントの感応度は、オプション価格が1ポイント変化するためにオプションの原資産の価格が何ポイント変化するかを示します
|
double
SymbolInfoString() 関数では
|
識別子
|
説明
|
種類
|
SYMBOL_BASIS
|
デリバティブの原資産。
|
string
|
SYMBOL_CATEGORY
|
取引シンボルが属するセクターまたはカテゴリの名前。
|
string
|
SYMBOL_COUNTRY
|
金融銘柄が属する国
|
string
|
SYMBOL_SECTOR_NAME
|
金融銘柄が属する経済部門
|
string
|
SYMBOL_INDUSTRY_NAME
|
金融シンボルが属する業界のブランチまたは業界
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
シンボルの基本通貨。
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
利益通貨。
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
証拠金通貨。
|
string
|
SYMBOL_BANK
|
現在の相場のフィーダー。
|
string
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
シンボル説明。
|
string
|
SYMBOL_EXCHANGE
|
金融シンボルが取引されている取引所の名前。
|
string
|
SYMBOL_FORMULA
|
カスタムシンボルプライシングに使用される公式。数式で使用される金融シンボルの名前が数字で始まるか特殊文字( ">" "、"。 "、"-"、"＆ "、"＃ "ит.д.)を含む場合、引用符が シンボル名の周りで使用されます。
|
string
|
SYMBOL_ISIN
|
ISIN システム（ International Securities Identification Number ）での銘柄名。International Securities Identification Number はセキュリティを識別する一意の 12 桁の英数字コードです。このシンボルプロパティの存在は取引サーバ側で決定されます。
|
string
|
SYMBOL_PAGE
|
シンボル情報を含むWebページのアドレスで、端末でシンボルプロパティを表示するときにリンクとして表示されます。
|
string
|
SYMBOL_PATH
|
シンボルツリーパス。
|
string
シンボル価格表は、Bid価格またはLast価格に基づくことができます。シンボルチャートのために選択された価格は、端末のバーの生成および表示にも影響します。SYMBOL_CHART_MODEプロパティの値は、ENUM_SYMBOL_CHART_MODEに記述されています。
|
識別子
|
説明
|
SYMBOL_CHART_MODE_BID
|
バーがBid価格に基づいています。
|
SYMBOL_CHART_MODE_LAST
|
バーがLast価格に基づいています。
各シンボルで、未決注文の期限のモードを指定することが出来ます。フラグが各モードに一致します。フラグは SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED のように、論理 OR（ | ）を持って結合することが出来ます。モードがシンボルで許可されているかどうかの確認には、論理 AND （ & ）を使用してのフラグとの比較が使用されます。.
シンボルに SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED フラグが指定されている場合、送信時に未決注文の期限を指定することが出来ます。
|
識別子
|
値
|
説明
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
1
|
注文は明示的にキャンセルされるまで、無制限の期間中有効です。
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
2
|
注文は日の終わりまで有効です。
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
4
|
有効期限の時刻が注文に指定されています。
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
8
|
有効期限の日付が注文に指定されています。
例:
|
//+------------------------------------------------------------------+
SYMBOL_EXPIRATION_MODEプロパティがSYMBOL_EXPIRATION_GTC（キャンセルするまで）に設定されている場合、未決注文の有効期限と決済逆指注文及び決済指値注文は、ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE列挙を使用して追加設定する必要があります。
|
識別子
|
説明
|
SYMBOL_ORDERS_GTC
|
未決注文と決済逆指値及び決済指値は、明示的なキャンセルが行われるまで無期限に有効です。
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY
|
注文は1営業日のみ有効です。一日の終わりに、未決注文や決済逆指値及び決済指値はすべて削除されます。
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS
|
取引日が変更すると、未決注文だけが削除され、決済逆指値及び決済指値は保持されます。
注文を送信するときに、注文に設定されたボリュームの注文ポリシーを指定できます。各銘柄の可能なボリュームベースの注文実行オプションは、表に指定されています。フラグの組み合わせにより、商品ごとに複数のモードを設定することができます。フラグの組み合わせは、論理的なOR (|)演算で表されます(例:SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC)。商品に特定のモードが許可されているかどうかを確認するには、論理的なAND (&)の結果をモードフラグと比較します - 例
|
実行ポリシー
|
ID
|
値
|
説明
|
FOK
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
1
|
注文は指定されたボリュームでのみ実行できます。
必要な量の金融商品が現在市場で入手できない場合、注文は実行されません。必要なボリュームは、いくつかの利用可能なオファーで構成できます。
注文を送信するときに、このポリシーにORDER_FILLING_FOK注文タイプを指定できます。
FOK注文を使用する可能性は、取引サーバで決定されます。
|
即時またはキャンセル
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
2
|
トレーダーは、注文に示された量の範囲内で市場で最大限に利用可能な量で取引を実行することに同意します。リクエストを完全に満たすことができない場合、利用可能なボリュームでの注文が実行され、残りのボリュームはキャンセルされます。
注文を送信するときに、このポリシーにORDER_FILLING_IOC実行タイプを指定できます。
IOC注文を使用する可能性は、取引サーバで決定されます。
|
パッシブ
|
SYMBOL_FILLING_BOC
|
4
|
The BOC (Book-or-Cancel)ポリシーは、注文が板情報でのみ発注でき、すぐに実行できないことを前提としています。発注時にすぐに約定できる場合、注文はキャンセルされます。
I実際、BOCのポリシーは、発注された注文の価格が現在の市場よりも悪くなる場合のみに指定できます。BoC注文はパッシブ取引を実装するために使用されるため、注文が出されてもすぐには実行されず、現在の流動性には影響しません。
指値注文と逆指値注文のみがサポートされています（SYMBOL_ORDER_MODEフラグにはSYMBOL_ORDER_LIMITおよび/またはSYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT野値が含まれます）。
|
リターン
|
識別子なし
|
|
部分的な実行の場合、残りのボリュームのある注文はキャンセルされず、さらに処理されます。
注文を送信するときに、このポリシーにORDER_FILLING_RETURN実行タイプを指定できます。
成行実行モード(成行実行— SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET)では、リターン注文は許可されていません。
OrderSend()関数を使用して取引リクエストを送信する場合、必要なボリューム実行ポリシーをtype_fillingフィールド(特別なMqlTradeRequest構造体)で設定できます。 ENUM_ORDER_TYPE_FILLING列挙からの値が利用可能です。注文タイプが指定されていない場合、取引リクエストでORDER_FILLING_RETURNが自動的に設定されます。ORDER_FILLING_RETURN実行タイプは、「成行実行」(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET)を除くすべての実行モードで有効になります。
現在の時刻で実行のための取引リクエストの送信中(有効時間)、金融市場では、リクエストされたボリューム全体が特定の金融商品で希望の価格で利用できるという保証はありません。したがって、リアルタイムの取引操作は、価格およびボリューム実行モードを使用して規制されます。モードまたは実行ポリシーは、価格が変更された場合、またはリクエストされたボリュームを現時点で完全に満たすことができない場合のルールを定義します。
|
実行モード
|
説明
|
実行モード
(リクエスト実行)
|
以前に証券会社から受け取った価格で成行注文を実行します。
特定の成行注文の価格は、注文が送信される前に証券会社にリクエストされます。価格を受け取ると、指定された価格での注文の実行を確認または拒否できます。
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
即時実行
(即時実行)
|
指定された価格ですぐに成行注文を実行します。
実行する取引リクエストを送信すると、プラットフォームは自動的に現在の価格を注文に追加します。
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
成行執行
(成行執行)
|
証券会社は、トレーダーとの追加の話し合いなしに、注文執行価格について決定を下します。
このようなモードで注文を送信することは、この価格での実行に事前に同意することを意味します。
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
取引所実行
(取引所実行)
|
取引操作は、現在の市場オファーの価格で実行されます。
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
現在の実行時間で注文を送信する前に、ORDER_TYPE_FILLING値(ボリューム実行タイプ)を正しく設定するには、各金融商品でSYMBOL_FILLING_MODEプロパティ値を取得するのにSymbolInfoInteger()関数を使用できます。これは銘柄で許可されたボリューム実行タイプをフラグの組み合わせとして示します。 ORDER_FILLING_RETURN注文タイプは、「成行実行」モード(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET)を除いて常に有効です。
実行モードに応じた注文タイプの使用法を次の表に示します。
|
実行の種類\実行ポリシー
|
FOK(FOK ORDER_FILLING_FOK)
|
即時またはキャンセル(IOC ORDER_FILLING_IOC)
|
リターン(リターンORDER_FILLING_RETURN)
|
即時実行
(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)
|
+ (銘柄の設定に関係なく)
|
+ (銘柄の設定に関係なく)
|
+ (常に)
|
リクエスト実行
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
+ (銘柄の設定に関係なく)
|
+ (銘柄の設定に関係なく)
|
+ (常に)
|
成行執行
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
+ (銘柄設定で設定)
|
+ (銘柄設定で設定)
|
- (銘柄設定に関係なく無効)
|
取引所実行
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
+ (銘柄設定で設定)
|
+ (銘柄設定で設定)
|
+ (常に)
未決注文の場合、そのような注文は送信時点での実行を目的としていないため、実行タイプに関係なくORDER_FILLING_RETURN注文タイプ(SYMBOL_TRADE_EXEMODE)を使用する必要があります。未決注文を使用する場合、トレーダーは、この注文の取引条件が満たされたときに、証券会社が取引所でサポートされている注文タイプを使用することに事前に同意します。
|
//+------------------------------------------------------------------+
OrderSend() 関数を使用して取引リクエストを送る場合、操作によっては注文の種類を ENUM_ORDER_TYPE 列挙から指定することが必要です。シンボルには全ての注文の種類が許可されていない場合があります。SYMBOL_ORDER_MODE プロパティは許可されている注文種類のフラグを記述します。
|
識別子
|
値
|
説明
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
1
|
成行注文は売買とも使用可能です。
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
2
|
指値注文（買い指値と売り指値）は使用可能です。
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
4
|
逆指注文（売買）は使用可能です。
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
8
|
指値つきストップ注文は売買とも使用可能です。
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
16
|
逆指注文は可能です。
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
32
|
決済指は使用可能です。
|
SYMBOL_ORDER_CLOSEBY
|
64
|
Close By操作の許可、つまり、同じ製品の反対方向のポジションによる決済です。このプロパティは、ヘッジ会計システム（ ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING）を持つ口座で設定されます。
例:
|
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_SYMBOL_CALC_MODE 列挙は、シンボルの証拠金要件を計算する方法についての情報を得るために使用されます。
|
識別子
|
説明
|
方式
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
外為モード - 外国為替の利益と証拠金の計算。
|
Margin: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate
利益：(close_price - open_price) * Contract_Size*Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE
|
レバレッジなし外為モード - レバレッジを考慮しない外国為替銘柄の利益と証拠金の計算
|
証拠金：Lots * Contract_Size * Margin_Rate
利益： (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
先物モード - 先物の証拠金と利益の計算。
|
証拠金：Lots * InitialMargin * Margin_Rate
利益： (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD モード - CFD の証拠金と利益計算。
|
証拠金：Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate
利益： (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD インデックスモード - インデックスを使用した CFD の証拠金と利益計算
|
証拠金： (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate
利益： (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
CFD レバレッジモード - レバレッジ取引での CFD の証拠金と利益計算
|
証拠金： (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate
利益： (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
交換モード - 証券取引所で有価証券を取引するための証拠金と利益計算。
|
証拠金：Lots * ContractSize * OpenPrice * Margin_Rate
利益： (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
先物モード - 証券取引所での取引先物契約の証拠金と利益計算。
|
証拠金： Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
利益： (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
FORTS 先物モード - FORTS での取引先物契約の証拠金と利益計算。証拠金は、次の規則に従って MarginDiscount のずれ量によって減少させることが出来ます。
1. ロングポジション（買い注文）の価格が見積価格よりも低い場合、証拠金割引 = ロット数 * ((Settle価格 - Order価格) * ティック価格 / ティックサイズ)
2. ショートポジション（売り注文）の価格が予定価格を超えた場合、証拠金割引 = ロット数 * ((Order価格 - Settle価格) * ティック価格 / ティックサイズ)
ここで
|
証拠金： Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
利益： (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS
|
Exchange Bonds mode – calculation of margin and profit for trading bonds on a stock exchange
|
Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX
|
Exchange MOEX Stocks mode – calculation of margin and profit for trading securities on MOEX
|
Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX
|
Exchange MOEX Bonds mode – calculation of margin and profit for trading bonds on MOEX
|
Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
担保モード - シンボルは、取引口座の取引不可能の資産として使用されています。ポジションの市場価値は、ボリューム、現在の市場価格、契約の大きさと流動性比率に基づいて算出されます。値は、株式に追加された資産の中に含まれます。この様なシンボルのポジションは余剰証拠金を増加し、ポジションの追加証拠金（担保）として使用されます。
|
証拠金：なし
利益：なし
市場価格ロット数 * 契約サイズ * マーケット価格 * LiqudityRate
シンボル取引モードはいくつかあります。特定のシンボルの取引モードの詳細は、ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE 列挙の値に反映されます。
|
識別子
|
説明
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
シンボルの取引が無効。
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
ロング（買い）ポジションのみ許可。
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
ショート（売り）ポジションのみ許可。
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
ポジション決済操作のみを許可。
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
取引制限なし。
可能なシンボルの約定実行モードは ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION で定義されています。
|
識別子
|
説明
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
リクエストによる実行。
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
即時実行。
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
マーケット実行。
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
エクスチェンジ実行。
ポジション転送時のスワップ計算の方法は ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE 列挙で指定されています。スワップ計算の方法は SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT パラメータの測定単位を決定します。例えば、スワップがクライアントの預金通貨で請求された場合、それらのパラメータの値は、クライアントの預金通貨での金額として指定されます。
|
識別子
|
説明
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
スワップ無効。
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
スワップはポイントとして請求されます。
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
スワップはシンボルの基本通貨で払われます。
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
スワップはシンボルの証拠金通貨で払われます。
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
スワップは、クライアントの預金通貨で請求されます。
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT
|
スワップは利益計算通貨で請求されます
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
スワップはスワップの計算の商品価格の指定年利として請求されます（標準銀行年は360日です）。
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
スワップはポジションの始値から指定年利として請求されます（標準銀行年は360日です）。
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
スワップはポジションを再オープンすることによって請求されます。ポジションは取引日の終わりに閉じます。次の日に、終値 +/- 指定されたポイントの数 (パラメータ SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT)で開けられます。
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
スワップはポジションを再オープンすることによって請求されます。ポジションは取引日の終わりに閉じます。次の日に、現在の売値+/- 指定されたポイントの数（SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT パラメータ）で開けられます。
ENUM_DAY_OF_WEEK 列挙の値は曜日の指定に使用されます。
|
識別子
|
説明
|
SUNDAY
|
日曜。
|
MONDAY
|
月曜。
|
TUESDAY
|
火曜。
|
WEDNESDAY
|
水曜。
|
THURSDAY
|
木曜。
|
FRIDAY
|
金曜。
|
SATURDAY
|
土曜。
オプションとは、特定の日またはそれ以前に特定の価格で原資産（商品、株式、先物、など）を購入したり、販売する権利（義務ではない）を与える契約です。以下の列挙はオプションの種類とそれから生じる権利を含むオプションのプロパティを記述します。
|
識別子
|
説明
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
コール•オプションを使用すると、指定された価格で資産を買うことが出来ます。
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
プット•オプションを使用すると、指定された価格で資産を売ることが出来ます。
|
識別子
|
説明
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
ヨーロッパのオプションは、指定された日付（有効期限、実行日、配達日）にのみ行使出来ます。
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
アメリカのオプションは満了前の任意の取引日に行使することが出来ます。買い手がオプションを行使することが出来る期間は指定されています。
金融商品は、経済部門によって分類されています。経済部門は特定の特性、経済目標、機能、行動を持つ経済活動の一部であり、この部門を経済の他の部分から分離することができます。ENUM_SYMBOL_SECTORは、取引商品が属することができる経済部門をリストします。
|
ID
|
説明
|
SECTOR_UNDEFINED
|
未定義
|
SECTOR_BASIC_MATERIALS
|
基本材料
|
SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES
|
通信サービス
|
SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL
|
消費者向けサイクル
|
SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE
|
消費者防御
|
SECTOR_CURRENCY
|
通貨
|
SECTOR_CURRENCY_CRYPTO
|
暗号通貨
|
SECTOR_ENERGY
|
エネルギー
|
SECTOR_FINANCIAL
|
ファイナンス
|
SECTOR_HEALTHCARE
|
ヘルスケア
|
SECTOR_INDUSTRIALS
|
産業
|
SECTOR_REAL_ESTATE
|
不動産
|
SECTOR_TECHNOLOGY
|
技術
|
SECTOR_UTILITIES
|
ユーティリティ
各金融商品は、特定の種類の業界または経済部門に割り当てることができます。業界とは、密接に関連する一連の原材料、商品、またはサービスを生産する経済の一分野です。ENUM_SYMBOL_INDUSTRYは、取引商品が属することができる業界をリストします。
ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #
|
ID
|
説明
|
INDUSTRY_UNDEFINED
|
未定義
|
基本材料
|
INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS
|
農業投入
|
INDUSTRY_ALUMINIUM
|
アルミ
|
INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS
|
建材
|
INDUSTRY_CHEMICALS
|
化学薬品
|
INDUSTRY_COKING_COAL
|
原料炭
|
INDUSTRY_COPPER
|
銅
|
INDUSTRY_GOLD
|
金
|
INDUSTRY_LUMBER_WOOD
|
木材と木材生産
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS
|
その他の産業用金属および鉱業
|
INDUSTRY_PRECIOUS_METALS
|
その他の貴金属と鉱業
|
INDUSTRY_PAPER
|
紙と紙製品
|
INDUSTRY_SILVER
|
銀
|
INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS
|
特殊化学品
|
INDUSTRY_STEEL
|
鋼
|
通信サービス
|
INDUSTRY_ADVERTISING
|
広告代理店
|
INDUSTRY_BROADCASTING
|
放送
|
INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA
|
電子ゲームとマルチメディア
|
INDUSTRY_ENTERTAINMENT
|
エンターテインメント
|
INDUSTRY_INTERNET_CONTENT
|
インターネットコンテンツと情報
|
INDUSTRY_PUBLISHING
|
出版
|
INDUSTRY_TELECOM
|
電気通信サービス
|
消費者向けサイクル
|
INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING
|
アパレル製造
|
INDUSTRY_APPAREL_RETAIL
|
アパレル小売
|
INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS
|
自動車メーカー
|
INDUSTRY_AUTO_PARTS
|
自動車部品
|
INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP
|
自動車およびトラック販売店
|
INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES
|
デパート
|
INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES
|
履物とアクセサリー
|
INDUSTRY_FURNISHINGS
|
家具、備品、電化製品
|
INDUSTRY_GAMBLING
|
ギャンブル
|
INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL
|
ホームセンター小売
|
INDUSTRY_INTERNET_RETAIL
|
インターネット小売
|
INDUSTRY_LEISURE
|
余暇
|
INDUSTRY_LODGING
|
宿泊
|
INDUSTRY_LUXURY_GOODS
|
高級品
|
INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS
|
包装とコンテナ
|
INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES
|
パーソナルサービス
|
INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES
|
Recreational vehicles
|
INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION
|
住宅建設
|
INDUSTRY_RESORTS_CASINOS
|
リゾートとカジノ
|
INDUSTRY_RESTAURANTS
|
レストラン
|
INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL
|
専門小売
|
INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING
|
繊維製造
|
INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES
|
旅行サービス
|
消費者防御
|
INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS
|
飲料-ビール
|
INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO
|
飲料-ノンアルコール
|
INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES
|
飲料-ワイナリー＆蒸留所
|
INDUSTRY_CONFECTIONERS
|
菓子類
|
INDUSTRY_DISCOUNT_STORES
|
ディスカウントストア
|
INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG
|
教育およびトレーニングサービス
|
INDUSTRY_FARM_PRODUCTS
|
農産物
|
INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION
|
食品流通
|
INDUSTRY_GROCERY_STORES
|
食料品店
|
INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS
|
家庭用品および個人用品
|
INDUSTRY_PACKAGED_FOODS
|
包装食品
|
INDUSTRY_TOBACCO
|
タバコ
|
エネルギー
|
INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING
|
石油/ガス掘削
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EP
|
石油/ガス抽出および処理
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT
|
石油/ガス機器およびサービス
|
INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED
|
石油/ガス統合
|
INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM
|
石油/ガス中流
|
INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING
|
石油/ガス精製/マーケティング
|
INDUSTRY_THERMAL_COAL
|
火力炭
|
INDUSTRY_URANIUM
|
ウラン
|
ファイナンス
|
INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND
|
取引所上場ファンド
|
INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT
|
資産管理
|
INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED
|
銀行-多様化
|
INDUSTRY_BANKS_REGIONAL
|
銀行-地域
|
INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS
|
資本市場
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT
|
クローズドエンド型ファンド-負債
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY
|
クローズドエンド型ファンド-株式
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN
|
クローズドエンド型ファンド-外国
|
INDUSTRY_CREDIT_SERVICES
|
信用サービス
|
INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE
|
金融コングロマリット
|
INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE
|
財務データと証券取引所
|
INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS
|
保険ブローカー
|
INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED
|
保険-多様化
|
INDUSTRY_INSURANCE_LIFE
|
保険-生命
|
INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY
|
保険-損害保険
|
INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE
|
保険-再保険
|
INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY
|
保険-専門
|
INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE
|
住宅ローンファイナンス
|
INDUSTRY_SHELL_COMPANIES
|
シェル会社
|
ヘルスケア
|
INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY
|
バイオテクノロジー
|
INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH
|
診断と研究
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS
|
医薬品メーカー-一般
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC
|
医薬品メーカー-専門＆ジェネリック
|
INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS
|
医療計画
|
INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION
|
健康情報サービス
|
INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES
|
医療施設
|
INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES
|
医療機器
|
INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION
|
医療流通
|
INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS
|
医療機器および消耗品
|
INDUSTRY_PHARM_RETAILERS
|
製薬小売業者
|
産業
|
INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE
|
航空宇宙および防衛Aerospace and defense
|
INDUSTRY_AIRLINES
|
航空会社
|
INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES
|
空港および航空サービス
|
INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS
|
建材・設備
|
INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT
|
事務機器および消耗品
|
INDUSTRY_CONGLOMERATES
|
コングロマリット
|
INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES
|
コンサルティングサービス
|
INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT
|
電気機器および部品
|
INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION
|
エンジニアリング＆建設
|
INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY
|
農機および重建設機械
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION
|
産業流通
|
INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS
|
インフラストラクチャオペレーション
|
INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS
|
統合された貨物およびロジスティクス
|
INDUSTRY_MARINE_SHIPPING
|
海運
|
INDUSTRY_METAL_FABRICATION
|
金属加工
|
INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL
|
汚染と処理の管理
|
INDUSTRY_RAILROADS
|
鉄道
|
INDUSTRY_RENTAL_LEASING
|
レンタル＆リースサービス
|
INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION
|
セキュリティと保護サービス
|
INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES
|
専門業務サービス
|
INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY
|
特殊産業機械
|
INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT
|
スタッフィングおよび雇用サービス
|
INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES
|
ツールとアクセサリー
|
INDUSTRY_TRUCKING
|
トラック輸送
|
INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT
|
廃棄物管理
|
不動産
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT
|
不動産-開発
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED
|
不動産-多様化
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES
|
不動産サービス
|
INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED
|
REIT - 多様化
|
INDUSTRY_REIT_HEALTCARE
|
REIT - ヘルスケア施設
|
INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL
|
REIT - ホテル/宿泊施設
|
INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL
|
REIT - 産業
|
INDUSTRY_REIT_MORTAGE
|
REIT - 住宅ローン
|
INDUSTRY_REIT_OFFICE
|
REIT - オフィス
|
INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL
|
REIT - 住宅
|
INDUSTRY_REIT_RETAIL
|
REIT - 小売り
|
INDUSTRY_REIT_SPECIALITY
|
REIT - 専門
|
技術
|
INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT
|
通信機器
|
INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE
|
コンピューターハードウェア
|
INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS
|
家電
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS
|
電子部品
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION
|
エレクトロニクスとコンピュータの配布
|
INDUSTRY_IT_SERVICES
|
情報技術サービス
|
INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS
|
科学および技術機器
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
|
半導体装置および材料
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTORS
|
半導体
|
INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION
|
ソフトウェア - アプリケーション
|
INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE
|
ソフトウェア - インフラストラクチャ
|
INDUSTRY_SOLAR
|
ソーラー
|
ユーティリティ
|
INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED
|
ユーティリティ - 多様化
|
INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS
|
ユーティリティ - 独立した電力生産者
|
INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE
|
ユーティリティ-再生可能
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC
|
ユーティリティ- 規制電気
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS
|
ユーティリティ- 規制ガス
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER
|
ユーティリティ - 規制水
|
INDUSTRY_UTILITIES_FIRST
|
ユーティリティサービスタイプの列挙の開始。INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIEDに対応します。
|
INDUSTRY_UTILITIES_LAST
|
ユーティリティサービスタイプの列挙の終了。INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATERに対応します。