チャート時間軸
事前定義されたチャート時間軸の全ては、一意の識別子を持っています。PERIOD_CURRENT 識別子は、MQL5 プログラムが実行されているチャートの現在の期間を意味します。
ENUM_TIMEFRAMES
|
ID
|
説明
|
PERIOD_CURRENT
|
現在の時間軸
|
PERIOD_M1
|
1分
|
PERIOD_M2
|
2分
|
PERIOD_M3
|
3分
|
PERIOD_M4
|
4分
|
PERIOD_M5
|
5分
|
PERIOD_M6
|
6分
|
PERIOD_M10
|
10分
|
PERIOD_M12
|
12分
|
PERIOD_M15
|
15分
|
PERIOD_M20
|
20分
|
PERIOD_M30
|
30分
|
PERIOD_H1
|
1時間
|
PERIOD_H2
|
2時間
|
PERIOD_H3
|
3時間
|
PERIOD_H4
|
4時間
|
PERIOD_H6
|
6時間
|
PERIOD_H8
|
8時間
|
PERIOD_H12
|
12時間
|
PERIOD_D1
|
1日
|
PERIOD_W1
|
1週間
|
PERIOD_MN1
|
1ヶ月
例:
|
string chart_name="test_Object_Chart";
時系列識別子 #
時系列識別子はiHighest()及びiLowest()関数で使用されます。これらは
ENUM_SERIESMODE列挙体の値と等しくなれます。
|
識別子
|
説明
|
MODE_OPEN
|
始値
|
MODE_LOW
|
安値
|
MODE_HIGH
|
高値
|
MODE_CLOSE
|
終値
|
MODE_VOLUME
|
ティックボリューム
|
MODE_REAL_VOLUME
|
実のボリューム
|
MODE_SPREAD
|
スプレッド
参照