オブジェクトプロパティ

グラフィックオブジェクトは、オブジェクトタイプに応じて、多数のプロパティを有することができます。オブジェクトプロパティの値の設定と取得は、グラフィックオブジェクトを使う作業の関連する関数によって行われます。

テクニカル分析で使われる全てのオブジェクトは、価格と時間の座標ごとのチャート上にアンカーを持っています。（トレンドライン、チャンネル、フィボナッチツールなど）しかし、インターフェイスの改善の為に設計されたサポートオブジェクト群があり、これらは常にチャートの可視部分にアンカーを持っています。（メインチャートウィンドウまたはインディケータのサブウィンドウ）

オブジェクト インディケータ X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT — — はい — はい はい Label OBJ_LABEL はい はい（読み取り専用） — はい はい はい Button OBJ_BUTTON はい はい — はい — — Bitmap OBJ_BITMAP — はい（読み取り専用） はい — はい — Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL はい はい（読み取り専用） — はい はい — Edit OBJ_EDIT はい はい — はい — — Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL はい はい — はい — —

表には次の名称を使用しています。

グラフィックオブジェクトのプロパティを定義する関数、またチャートでオブジェクトを作成して移動する ObjectCreate() 及び ObjectMove() は実際にチャートにコマンドを送るのに使用されます。これらの関数が正常に実行された場合、コマンドがチャートイベントの共用キューに追加されます。グラフィックオブジェクトのプロパティの視覚変更は、チャートイベントのキューを処理する際に実装されています。

従って、これらの関数を呼び出した後、チャートの視覚更新が即時行われると期待してはいけません。一般的には、チャートは、新たな相場の到着やチャートウィンドウのサイズ変更などの変更イベントの後に、端末によって自動更新されます。強制的にグラフィックオブジェクトを更新するには ChartRedraw() 関数を使用します。

ObjectSetInteger() 及び ObjectGetInteger() 関数

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

識別子 説明 プロパティ型 OBJPROP_COLOR 色。 color OBJPROP_STYLE スタイル。 ENUM_LINE_STYLE OBJPROP_WIDTH 線の太さ。 int OBJPROP_BACK 背景のオブジェクト。 bool OBJPROP_ZORDER チャート上のクリックイベント（CHARTEVENT_CLICK）を受け取るためのグラフィカルオブジェクトの優先順位。優先順位はオブジェクトの作成時にデフォルトのゼロに設定され、必要に応じて高く出来ます。オブジェクトが重なった場合、最も優先順位の高いオブジェクトのみが CHARTEVENT_CLICK イベントを受け取ります。 long OBJPROP_FILL 色でオブジェクトを塗りつぶします（OBJ_RECTANGLE、OBJ_TRIANGLE、OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL、OBJ_STDDEVCHANNEL、OBJ_REGRESSION）。 bool OBJPROP_HIDDEN 端末の「チャート設定」->「オブジェクト」->「オブジェクト表示リスト」メニューで、オブジェクトリスト中のグラフィカルオブジェクトの名称を非表示にします。true は、リストからのオブジェクトを非表示にします。MQL5 プログラムで作成されたカレンダーイベントや取引履歴を表示するオブジェクトではデフォルトは true です。そのようなグラフィックオブジェクトを表示してプロパティにアクセスするには、「オブジェクト表示リスト」ウィンドウの「すべて」ボタンをクリックします。 bool OBJPROP_SELECTED オブジェクトが選択されています。 bool OBJPROP_READONLY 編集オブジェクトでテキストを編集する能力。 bool OBJPROP_TYPE オブジェクトの型。 ENUM_OBJECT r/o OBJPROP_TIME 時間座標。 datetime 修飾子=アンカーポイントの数 OBJPROP_SELECTABLE オブジェクトの可用性。 bool OBJPROP_CREATETIME オブジェクト作成時刻。 datetime r/o OBJPROP_LEVELS レベルの数。 int OBJPROP_LEVELCOLOR ラインレベルの色。 color 修飾子=レベル番号 OBJPROP_LEVELSTYLE ラインレベルのスタイル。 ENUM_LINE_STYLE modifier=level number OBJPROP_LEVELWIDTH ラインレベルの太さ。 int 修飾子=レベル番号 OBJPROP_ALIGN 編集オブジェクト（OBJ_EDIT）の水平テキストの配置。 ENUM_ALIGN_MODE OBJPROP_FONTSIZE フォントサイズ。 int OBJPROP_RAY_LEFT レイは左に行きます。 bool OBJPROP_RAY_RIGHT レイは右に行きます。 bool OBJPROP_RAY 縦線はチャートの全てのウィンドウを通過します。 bool OBJPROP_ELLIPSE フィボナッチアークオブジェクトの完全な楕円形の表示 (OBJ_FIBOARC)。 bool OBJPROP_ARROWCODE 矢印オブジェクトの矢印コード。 uchar OBJPROP_TIMEFRAMES 時間軸でのオブジェクトの可視性。 フラグセット flags OBJPROP_ANCHOR グラフィックオブジェクトのアンカーポイントの位置。 ENUM_ARROW_ANCHOR (for OBJ_ARROW), ENUM_ANCHOR_POINT (for OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL and OBJ_TEXT) OBJPROP_XDISTANCE 結合角からX 軸に沿ったピクセル単位での距離（注意事項を参照）。 int OBJPROP_YDISTANCE 結合角から Y 軸に沿ったピクセル単位での距離（注意事項を参照）。 int OBJPROP_DIRECTION ギャンオブジェクトのトレンド。 ENUM_GANN_DIRECTION OBJPROP_DEGREE エリオット波動マーキングのレベル。 ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE OBJPROP_DRAWLINES エリオット波動をマークするための線の表示。 bool OBJPROP_STATE ボタンの状態（押された/押されていない）。 bool OBJPROP_CHART_ID チャートオブジェクト（ OBJ_CHART ）の識別子。チャート操作で説明される関数を使用すると、通常のチャートと同様にこのオブジェクトのプロパティの操作が可能になりますが例外もあります。 long r/o OBJPROP_XSIZE X 軸に沿ったピクセル単位でのオブジェクトの幅。OBJ_LABEL（読み込みのみ）、OBJ_BUTTON, OBJ_CHART、OBJ_BITMAP、OBJ_BITMAP_LABEL、OBJ_EDIT、OBJ_RECTANGLE_LABEL オブジェクトに指定されます。 int OBJPROP_YSIZE Y 軸に沿ったオブジェクトの高さ(ピクセル単位）。OBJ_LABEL（読み込みのみ）、OBJ_BUTTON, OBJ_CHART、OBJ_BITMAP、OBJ_BITMAP_LABEL、OBJ_EDIT、OBJ_RECTANGLE_LABEL オブジェクトに指定されます。 int OBJPROP_XOFFSET ビットマップラベル（ OBJ_BITMAP_LABEL ）及びビットマップ（ OBJ_BITMAP ）グラフィックオブジェクトの四角形の表示領域の左上隅のX 座標。値は、元の画像の左上隅を基準にピクセル単位で設定されています。 int OBJPROP_YOFFSET ビットマップラベル（ OBJ_BITMAP_LABEL ）及びビットマップ（ OBJ_BITMAP ）グラフィックオブジェクトの四角形の表示領域の左上隅の Y 座標。値は、元の画像の左上隅を基準にピクセル単位で設定されています。 int OBJPROP_PERIOD チャートオブジェクトの時間軸。 ENUM_TIMEFRAMES OBJPROP_DATE_SCALE グラフオブジェクトの時間スケールの表示。 bool OBJPROP_PRICE_SCALE チャートオブジェクトの価格スケールの表示。 bool OBJPROP_CHART_SCALE チャートオブジェクトのスケール。 int 0〜5 OBJPROP_BGCOLOR OBJ_EDIT、OBJ_BUTTON、OBJ_RECTANGLE_LABEL の背景色。 color OBJPROP_CORNER グラフィカルオブジェクトをリンクするチャートのコーナー。 ENUM_BASE_CORNER OBJPROP_BORDER_TYPE 「四角形ラベル」オブジェクトの境界線の種類。 ENUM_BORDER_TYPE OBJPROP_BORDER_COLOR OBJ_EDIT 及び OBJ_BUTTON オブジェクトの境界線の色。 color

チャートオブジェクト（OBJ_CHART）のチャート操作の際、下記の制限が適用されます。

OBJ_BITMAP_LABEL 及び OBJ_BITMAP オブジェクトの特別画像表示モードが設定出来ます。このモードでは、元の画像（矩形可視領域が適用）の一部のみが表示され、画像の残りの部分は見えなくなります。この領域の大きさは、OBJPROP_XSIZE とOBJPROP_YSIZE プロパティを使用して設定される必要があります。表示領域は OBJPROP_XOFFSET 及び OBJPROP_YOFFSET プロパティを使用して「移動する」ことが出来ます。

固定サイズのオブジェクトの場合 rOBJ_BUTTON、OBJ_RECTANGLE_LABEL、OBJ_EDIT 及び OBJ_CHART とOBJPROP_XDISTANCE 及び OBJPROP_YDISTANCE プロパティが ピクセル単位の X とY 座標がゼロとなるチャートのコーナー（OBJPROP_CORNER）を基準にしたオブジェクトの左上の点の位置を設定します。

ObjectSetDouble() 及び ObjectGetDouble() 関数

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE

識別子 説明 プロパティ型 OBJPROP_PRICE 価格座標。 double 修飾子 = アンカーポイントの数 OBJPROP_LEVELVALUE レベル値。 double 修飾子 = レベル番号 OBJPROP_SCALE スケール（ギャンオブジェクトとフィボナッチアークのプロパティ）。 double OBJPROP_ANGLE 角度。 角度を指定されずにプログラムから作成されたオブジェクトの場合、値は EMPTY_VALUE。 double OBJPROP_DEVIATION 標準偏差チャンネルの偏差。 double

ObjectSetString() 及び ObjectGetString().関数

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING

識別子 説明 プロパティ型 OBJPROP_NAME オブジェクト名。 string OBJPROP_TEXT オブジェクトの説明（オブジェクトに含まれるテキスト）。 string OBJPROP_TOOLTIP ツールヒントのテキスト。プロパティが設定されていない場合は、端末によって自動的に生成されたツールヒントが表示されます。ツールヒントは「\ n」（改行）の値を設定することによって無効に出来ます。 string OBJPROP_LEVELTEXT レベルの説明。 string 修飾子 = レベル番号 OBJPROP_FONT フォント。 string OBJPROP_BMPFILE ビットマップラベルの BMP ファイルの名称。リソース も参照。 string 修飾子：0-ON、1-OFF OBJPROP_SYMBOL チャートオブジェクトの記号。 string

OBJ_RECTANGLE_LABEL オブジェクト（「四角形ラベル」）では、次の ENUM_BORDER_TYPE の値に一致するように、3 つの設計モードを設定することが出来ます。

ENUM_BORDER_TYPE

識別子 説明 BORDER_FLAT フラットフォーム。 BORDER_RAISED プロミネントフォーム。 BORDER_SUNKEN 凹フォーム。

OBJ_EDIT オブジェクト（「編集」）及び ChartScreenShot() 関数では、ENUM_ALIGN_MODE 列挙体の値を使用して、水平配向型を指定することが出来ます。

ENUM_ALIGN_MODE

識別子 説明 ALIGN_LEFT 左揃え。 ALIGN_CENTER 中央揃え（編集オブジェクトのみ）。 ALIGN_RIGHT 右揃え。

例: