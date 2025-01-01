オブジェクトプロパティ
グラフィックオブジェクトは、オブジェクトタイプに応じて、多数のプロパティを有することができます。オブジェクトプロパティの値の設定と取得は、グラフィックオブジェクトを使う作業の関連する関数によって行われます。
テクニカル分析で使われる全てのオブジェクトは、価格と時間の座標ごとのチャート上にアンカーを持っています。（トレンドライン、チャンネル、フィボナッチツールなど）しかし、インターフェイスの改善の為に設計されたサポートオブジェクト群があり、これらは常にチャートの可視部分にアンカーを持っています。（メインチャートウィンドウまたはインディケータのサブウィンドウ）
|
オブジェクト
|
インディケータ
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
Text
|
—
|
—
|
はい
|
—
|
はい
|
はい
|
Label
|
はい
|
はい（読み取り専用）
|
—
|
はい
|
はい
|
はい
|
Button
|
はい
|
はい
|
—
|
はい
|
—
|
—
|
Bitmap
|
—
|
はい（読み取り専用）
|
はい
|
—
|
はい
|
—
|
Bitmap Label
|
はい
|
はい（読み取り専用）
|
—
|
はい
|
はい
|
—
|
Edit
|
はい
|
はい
|
—
|
はい
|
—
|
—
|
Rectangle Label
|
はい
|
はい
|
—
|
はい
|
—
|
—
表には次の名称を使用しています。
- X/Y—チャートの隅の１つに対してピクセル単位でアンカーポイントが指定されます。
- Width/Height—オブジェクトの幅と高さ。『読み取り専用』が指定されている場合、チャート上にオブジェクトが描画された後にのみ、幅と高さの値が計算されることを意味しています。
- Date/Price—アンカーポイントが日付と価格のペアで指定されます。
- OBJPROP_CORNER—チャートの隅を指定し、それに対してアンカーポイントが指定されます。ENUM_BASE_CORNERリストの４つの値のうちの１つになる場合があります。
- OBJPROP_ANCHOR—オブジェクトでのアンカーポイントの位置を指定します。ENUM_ANCHOR_POINTリストの9つの値のうちの１つになる場合があります。このポイントから選択したチャートの隅まで、ピクセル単位で座標が表示されます。
- OBJPROP_ANGLE—反時計回りにオブジェクトの回転角度を指定します。
グラフィックオブジェクトのプロパティを定義する関数、またチャートでオブジェクトを作成して移動する ObjectCreate() 及び ObjectMove() は実際にチャートにコマンドを送るのに使用されます。これらの関数が正常に実行された場合、コマンドがチャートイベントの共用キューに追加されます。グラフィックオブジェクトのプロパティの視覚変更は、チャートイベントのキューを処理する際に実装されています。
従って、これらの関数を呼び出した後、チャートの視覚更新が即時行われると期待してはいけません。一般的には、チャートは、新たな相場の到着やチャートウィンドウのサイズ変更などの変更イベントの後に、端末によって自動更新されます。強制的にグラフィックオブジェクトを更新するには ChartRedraw() 関数を使用します。
ObjectSetInteger() 及び ObjectGetInteger() 関数
|
識別子
|
説明
|
プロパティ型
|
OBJPROP_COLOR
|
色。
|
color
|
OBJPROP_STYLE
|
スタイル。
|
OBJPROP_WIDTH
|
線の太さ。
|
int
|
OBJPROP_BACK
|
背景のオブジェクト。
|
bool
|
OBJPROP_ZORDER
|
チャート上のクリックイベント（CHARTEVENT_CLICK）を受け取るためのグラフィカルオブジェクトの優先順位。優先順位はオブジェクトの作成時にデフォルトのゼロに設定され、必要に応じて高く出来ます。オブジェクトが重なった場合、最も優先順位の高いオブジェクトのみが CHARTEVENT_CLICK イベントを受け取ります。
|
long
|
OBJPROP_FILL
|
色でオブジェクトを塗りつぶします（OBJ_RECTANGLE、OBJ_TRIANGLE、OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL、OBJ_STDDEVCHANNEL、OBJ_REGRESSION）。
|
bool
|
OBJPROP_HIDDEN
|
端末の「チャート設定」->「オブジェクト」->「オブジェクト表示リスト」メニューで、オブジェクトリスト中のグラフィカルオブジェクトの名称を非表示にします。true は、リストからのオブジェクトを非表示にします。MQL5 プログラムで作成されたカレンダーイベントや取引履歴を表示するオブジェクトではデフォルトは true です。そのようなグラフィックオブジェクトを表示してプロパティにアクセスするには、「オブジェクト表示リスト」ウィンドウの「すべて」ボタンをクリックします。
|
bool
|
OBJPROP_SELECTED
|
オブジェクトが選択されています。
|
bool
|
OBJPROP_READONLY
|
編集オブジェクトでテキストを編集する能力。
|
bool
|
OBJPROP_TYPE
|
オブジェクトの型。
|
ENUM_OBJECT r/o
|
OBJPROP_TIME
|
時間座標。
|
datetime 修飾子=アンカーポイントの数
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
オブジェクトの可用性。
|
bool
|
OBJPROP_CREATETIME
|
オブジェクト作成時刻。
|
datetime r/o
|
OBJPROP_LEVELS
|
レベルの数。
|
int
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
ラインレベルの色。
|
color 修飾子=レベル番号
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
ラインレベルのスタイル。
|
ENUM_LINE_STYLE modifier=level number
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
ラインレベルの太さ。
|
int 修飾子=レベル番号
|
OBJPROP_ALIGN
|
編集オブジェクト（OBJ_EDIT）の水平テキストの配置。
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
フォントサイズ。
|
int
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
レイは左に行きます。
|
bool
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
レイは右に行きます。
|
bool
|
OBJPROP_RAY
|
縦線はチャートの全てのウィンドウを通過します。
|
bool
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
フィボナッチアークオブジェクトの完全な楕円形の表示 (OBJ_FIBOARC)。
|
bool
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
矢印オブジェクトの矢印コード。
|
uchar
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
時間軸でのオブジェクトの可視性。
|
フラグセット flags
|
OBJPROP_ANCHOR
|
グラフィックオブジェクトのアンカーポイントの位置。
|
ENUM_ARROW_ANCHOR (for OBJ_ARROW),
ENUM_ANCHOR_POINT (for OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL and OBJ_TEXT)
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
結合角からX 軸に沿ったピクセル単位での距離（注意事項を参照）。
|
int
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
結合角から Y 軸に沿ったピクセル単位での距離（注意事項を参照）。
|
int
|
OBJPROP_DIRECTION
|
ギャンオブジェクトのトレンド。
|
OBJPROP_DEGREE
|
エリオット波動マーキングのレベル。
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
エリオット波動をマークするための線の表示。
|
bool
|
OBJPROP_STATE
|
ボタンの状態（押された/押されていない）。
|
bool
|
OBJPROP_CHART_ID
|
チャートオブジェクト（ OBJ_CHART ）の識別子。チャート操作で説明される関数を使用すると、通常のチャートと同様にこのオブジェクトのプロパティの操作が可能になりますが例外もあります。
|
long r/o
|
OBJPROP_XSIZE
|
X 軸に沿ったピクセル単位でのオブジェクトの幅。OBJ_LABEL（読み込みのみ）、OBJ_BUTTON, OBJ_CHART、OBJ_BITMAP、OBJ_BITMAP_LABEL、OBJ_EDIT、OBJ_RECTANGLE_LABEL オブジェクトに指定されます。
|
int
|
OBJPROP_YSIZE
|
Y 軸に沿ったオブジェクトの高さ(ピクセル単位）。OBJ_LABEL（読み込みのみ）、OBJ_BUTTON, OBJ_CHART、OBJ_BITMAP、OBJ_BITMAP_LABEL、OBJ_EDIT、OBJ_RECTANGLE_LABEL オブジェクトに指定されます。
|
int
|
OBJPROP_XOFFSET
|
ビットマップラベル（ OBJ_BITMAP_LABEL ）及びビットマップ（ OBJ_BITMAP ）グラフィックオブジェクトの四角形の表示領域の左上隅のX 座標。値は、元の画像の左上隅を基準にピクセル単位で設定されています。
|
int
|
OBJPROP_YOFFSET
|
ビットマップラベル（ OBJ_BITMAP_LABEL ）及びビットマップ（ OBJ_BITMAP ）グラフィックオブジェクトの四角形の表示領域の左上隅の Y 座標。値は、元の画像の左上隅を基準にピクセル単位で設定されています。
|
int
|
OBJPROP_PERIOD
|
チャートオブジェクトの時間軸。
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
グラフオブジェクトの時間スケールの表示。
|
bool
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
チャートオブジェクトの価格スケールの表示。
|
bool
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
チャートオブジェクトのスケール。
|
int 0〜5
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
OBJ_EDIT、OBJ_BUTTON、OBJ_RECTANGLE_LABEL の背景色。
|
color
|
OBJPROP_CORNER
|
グラフィカルオブジェクトをリンクするチャートのコーナー。
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
「四角形ラベル」オブジェクトの境界線の種類。
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
OBJ_EDIT 及び OBJ_BUTTON オブジェクトの境界線の色。
|
color
チャートオブジェクト（OBJ_CHART）のチャート操作の際、下記の制限が適用されます。
- ChartClose() を使用して閉じるのは不可能
- シンボルや期間の ChartSetSymbolPeriod() 関数での変更は不可能
- CHART_SCALE、CHART_BRING_TO_TOP、CHART_SHOW_DATE_SCALE 及び CHART_SHOW_PRICE_SCALE （ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER）プロパティは無効
OBJ_BITMAP_LABEL 及び OBJ_BITMAP オブジェクトの特別画像表示モードが設定出来ます。このモードでは、元の画像（矩形可視領域が適用）の一部のみが表示され、画像の残りの部分は見えなくなります。この領域の大きさは、OBJPROP_XSIZE とOBJPROP_YSIZE プロパティを使用して設定される必要があります。表示領域は OBJPROP_XOFFSET 及び OBJPROP_YOFFSET プロパティを使用して「移動する」ことが出来ます。
固定サイズのオブジェクトの場合 rOBJ_BUTTON、OBJ_RECTANGLE_LABEL、OBJ_EDIT 及び OBJ_CHART とOBJPROP_XDISTANCE 及び OBJPROP_YDISTANCE プロパティが ピクセル単位の X とY 座標がゼロとなるチャートのコーナー（OBJPROP_CORNER）を基準にしたオブジェクトの左上の点の位置を設定します。
ObjectSetDouble() 及び ObjectGetDouble() 関数
|
識別子
|
説明
|
プロパティ型
|
OBJPROP_PRICE
|
価格座標。
|
double 修飾子 = アンカーポイントの数
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
レベル値。
|
double 修飾子 = レベル番号
|
OBJPROP_SCALE
|
スケール（ギャンオブジェクトとフィボナッチアークのプロパティ）。
|
double
|
OBJPROP_ANGLE
|
角度。 角度を指定されずにプログラムから作成されたオブジェクトの場合、値は EMPTY_VALUE。
|
double
|
OBJPROP_DEVIATION
|
標準偏差チャンネルの偏差。
|
double
ObjectSetString() 及び ObjectGetString().関数
|
識別子
|
説明
|
プロパティ型
|
OBJPROP_NAME
|
オブジェクト名。
|
string
|
OBJPROP_TEXT
|
オブジェクトの説明（オブジェクトに含まれるテキスト）。
|
string
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
ツールヒントのテキスト。プロパティが設定されていない場合は、端末によって自動的に生成されたツールヒントが表示されます。ツールヒントは「\ n」（改行）の値を設定することによって無効に出来ます。
|
string
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
レベルの説明。
|
string 修飾子 = レベル番号
|
OBJPROP_FONT
|
フォント。
|
string
|
OBJPROP_BMPFILE
|
ビットマップラベルの BMP ファイルの名称。リソース も参照。
|
string 修飾子：0-ON、1-OFF
|
OBJPROP_SYMBOL
|
チャートオブジェクトの記号。
|
string
OBJ_RECTANGLE_LABEL オブジェクト（「四角形ラベル」）では、次の ENUM_BORDER_TYPE の値に一致するように、3 つの設計モードを設定することが出来ます。
|
識別子
|
説明
|
BORDER_FLAT
|
フラットフォーム。
|
BORDER_RAISED
|
プロミネントフォーム。
|
BORDER_SUNKEN
|
凹フォーム。
OBJ_EDIT オブジェクト（「編集」）及び ChartScreenShot() 関数では、ENUM_ALIGN_MODE 列挙体の値を使用して、水平配向型を指定することが出来ます。
|
識別子
|
説明
|
ALIGN_LEFT
|
左揃え。
|
ALIGN_CENTER
|
中央揃え（編集オブジェクトのみ）。
|
ALIGN_RIGHT
|
右揃え。
例:
|
#define UP "\x0431"