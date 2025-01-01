icon string EX5 プログラムのアイコンとして使用される画像ファイルへのパス。パス指定のルールはリソースの場合と同じです。このプロパティは、MQL5 のソースコードのメインモジュールで指定される必要があります。アイコンファイルは ICO 形式である必要があります。

link string 会社のウェブサイトへのリンク。

copyright string 会社名。

version string プログラムのバージョン（最大 31 文字）

説明 string MQL5 プログラムの簡単な説明文。複数の説明が存在でき、各々がテキストの1行を記述します。合計した説明の長さは、改行を含んで 511 文字を超えることは出来ません。

stacksize int MQL5 プログラムスタックサイズ。関数の再帰呼び出しを実行する際には充分なサイズのスタックが必要です。 スクリプトまたはチャート上のエキスパートアドバイザーを起動する際には、8 MB 以上のスタックが割り当てられます。指標の場合には、スタックサイズは常に 1 MB に固定されています。 プログラムはがストラテジーテスターで起動される場合には、常に 16 MB のスタックが割り当てられます。

library ライブラリ。start 関数は割り当てられません。export 修飾子のついた関数は 他の MQL5 プログラムにインポート出来ます。

indicator_chart_window チャートウィンドウで指標を表示します。

indicator_separate_window 別ウィンドウで指標を表示します。

indicator_plots int 指標の グラフィックシリーズの数。

indicator_labelN string データウィンドウに表示された N 番目のグラフィックシリーズ のラベルの設定。複数の指標バッファ（DRAW_CANDLES、DRAW_FILLINGなど）を必要とするグラフィックシリーズでは、ラベル名はセパレータ「 ; 」を使用して定義されています。

indicator_colorN color 線 N の表示色。N はグラフィックシリーズの番号で 1 から始まります。

indicator_widthN int グラフィックシリーズの線の太さ。N はグラフィックシリーズの番号で 1 から始まります。

indicator_styleN int ENUM_LINE_STYLE を使用して指定されたグラフィックシリーズの線のスタイル。N はグラフィックシリーズの番号で 1 から始まります。

indicator_typeN int ENUM_DRAW_TYPE を使用して指定されたグラフィカルプロットの種類。. N はグラフィックシリーズの番号で 1 から始まります。</t4>

indicator_levelN double 個別の指標ウィンドウにおける N の水平レベル。

script_show_confirm スクリプト実行の前に、確認メッセージウィンドウを表示します。

script_show_inputs スクリプト実行の前にプロパティウィンドウを表示して確認メッセージウィンドウを無効化します。

tester_no_cache string ストラテジーテスターは最適化を実行する際にすべての実行されたテストパスを最適化キャッシュに保存します。ここではテスト結果は入力パラメータセットごとに保存されます。これにより、無駄な時間を再計算にかけることなく、再最適化中に同じパラメータに対する既製の結果を使用することができます。 しかし、一部のタスク (例: 数学計算) では、既成の結果が最適化キャッシュにあるかどうかにかかわらず、計算を実行する必要があります。この場合、ファイルにはtester_no_cacheプロパティが含まれるべきです。テスト結果はキャッシュに保存されるため、実行されたテストパスのすべてのデータはストラテジーテスターで確認できます。