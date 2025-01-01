ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体オブジェクト定数オブジェクト型OBJ_CHART 

OBJ_CHART

チャートオブジェクト

ObjChart

注意事項

アンカーポイントの座標はピクセルで設定されています。アンカーポイントとして使用される隅は ENUM_BASE_CORNER 列挙から選択出来ます。

チャートオブジェクトでは、シンボル、期間と規模を選択することが出来ます。価格スケールと日付表示モードは、有効/無効にすることも出来ます。

次のスクリプトは、チャート上でチャートオブジェクトを作成して移動します。グラフィックオブジェクトのプロパティを作成そして変更するために特別な関数が開発されています。これらの関数はお使いのアプリケーションでそのまま使用することが出来ます。

 

//--- 説明
#property description "Script creates \"Chart\" object."
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
#property script_show_inputs
//--- スクリプト入力パラメータ
input string           InpName="Chart";             // オブジェクト名
input string           InpSymbol="EURUSD";         // シンボル
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H1;         // 期間
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // アンカーに使用される隅
input int             InpScale=2;                 // 規模
input bool             InpDateScale=true;           // 時間スケール表示
input bool             InpPriceScale=true;         // 価格スケール表示
input color           InpColor=clrRed;             // 強調表示時の境界線の色
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT;   // 強調表示時の線のスタイル
input int             InpPointWidth=1;             // 移動のポイントサイズ
input bool             InpBack=false;               // 背景オブジェクト
input bool             InpSelection=true;           // 強調表示して移動
input bool             InpHidden=true;             // オブジェクトリストに隠す
input long             InpZOrder=0;                 // マウスクリックの優先順位
//+------------------------------------------------------------------+
//| チャートオブジェクトを作成する                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartCreate(const long              chart_ID=0,               // チャート識別子
                      const string            name="Chart",             // オブジェクト名
                      const int               sub_window=0,             // サブウィンドウ番号
                      const string           symbol="EURUSD",         // シンボル
                      const ENUM_TIMEFRAMES   period=PERIOD_H1,         // 期間
                      const int               x=0,                     // X 座標
                      const int               y=0,                     // Y 座標
                      const int               width=300,               // 幅
                      const int               height=200,               // 高さ
                      const ENUM_BASE_CORNER  corner=CORNER_LEFT_UPPER, // アンカーに使用される隅
                      const int               scale=2,                 // 規模
                      const bool              date_scale=true,         // 時間スケール表示
                      const bool              price_scale=true,         // 価格スケール表示
                      const color             clr=clrRed,               // 強調表示時の境界線の色
                      const ENUM_LINE_STYLE   style=STYLE_SOLID,       // 強調表示時の線のスタイル
                      const int               point_width=1,           // 移動ポイントサイズ
                      const bool              back=false,               // 背景で表示する
                      const bool              selection=false,         // 強調表示して移動
                      const bool              hidden=true,             // オブジェクトリストに隠す
                      const long              z_order=0)               // マウスクリックの優先順位
 {
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- チャートオブジェクトを作成する  
  if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHART,sub_window,0,0))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to create \"Chart\" object! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- オブジェクト座標を設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- オブジェクトサイズを設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- ポイント座標が相対的に定義されているチャートのコーナーを設定
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- シンボルを設定する
  ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol);
//--- 期間を設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period);
//--- 規模を設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_SCALE,scale);
//--- 時間スケールを表示（true）または非表示（false）する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DATE_SCALE,date_scale);
//--- 価格スケールを表示（true）または非表示（false）する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PRICE_SCALE,price_scale);
//--- オブジェクトのハイライト表示モードが有効になっている際の境界線の色を設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- オブジェクトのハイライト表示モードが有効になっている際の境界線のスタイルを設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- オブジェクトを移動するためのアンカーポイントのサイズを設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
//--- 前景（false）または背景（true）に表示
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- マウスでラベルを移動させるモードを有効（true）か無効（false）にする
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- オブジェクトリストのグラフィックオブジェクトを非表示（true）か表示（false）にする
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- チャートのマウスクリックのイベントを受信するための優先順位を設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| チャートオブジェクトのシンボルと時間軸を設定する                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartSetSymbolAndPeriod(const long            chart_ID=0,       // チャート識別子（チャートオブジェクト識別子ではない）
                                  const string          name="Chart",     // オブジェクト名
                                  const string         symbol="EURUSD", // シンボル
                                  const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1) // 時間軸
 {
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- チャートオブジェクトのシンボルと時間軸を設定する
  if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to set a symbol for \"Chart\" object! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
  if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to set a period for \"Chart\" object! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| チャートオブジェクトを移動する                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartMove(const long   chart_ID=0,   // チャート識別子 （チャートオブジェクト ID ではない）
                    const string name="Chart", // オブジェクト名
                    const int    x=0,         // X 座標
                    const int    y=0)         // Y 座標
 {
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- オブジェクトを移動する
  if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to move X coordinate of \"Chart\" object! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
  if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to move Y coordinate of \"Chart\" object! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| チャートオブジェクトサイズを変更する                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartChangeSize(const long   chart_ID=0,   // チャート識別子（チャートオブジェクト ID ではない）
                          const string name="Chart", // オブジェクト名
                          const int    width=300,   // 幅
                          const int    height=200)   // 高さ
 {
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- オブジェクトサイズを変更する
  if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to change the width of \"Chart\" object! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
  if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to change the height of \"Chart\" object! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| チャートオブジェクト ID を返す                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
long ObjectChartGetID(const long   chart_ID=0,   // チャート識別子 （チャートオブジェクト ID ではない）
                    const string name="Chart") // オブジェクト名
 {
//--- チャートオブジェクト ID 取得の変数を準備する
  long id=-1;
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- ID 取得
  if(!ObjectGetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_ID,0,id))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to get \"Chart\" object's ID! Error code = ",GetLastError());
    }
//--- 結果を返す
  return(id);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| チャートオブジェクトを削除する                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartDelete(const long   chart_ID=0,   // チャート識別子 （チャートオブジェクト ID ではない）
                      const string name="Chart") // オブジェクト名
 {
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- ボタンを削除する
  if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to delete \"Chart\" object! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 「気配値表示」でのシンボル数を取得
  int  symbols=SymbolsTotal(true);
//--- 指定された名称のシンボルがシンボルのリストに存在するかどうかをチェックする
  bool exist=false;
  for(int i=0;i<symbols;i++)
    if(InpSymbol==SymbolName(i,true))
       {
        exist=true;
        break;
       }
  if(!exist)
    {
    Print("Error!",InpSymbol," symbol is not present in \"「気配値表示」\"!");
    return;
    }
//--- 入力パラメータの有効性をチェックする
  if(InpScale<0 || InpScale>5)
    {
    Print("Error! Incorrect values of input parameters!");
    return;
    }
 
//--- チャートウィンドウサイズ
  long x_distance;
  long y_distance;
//--- ウィンドウサイズを設定する
  if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
    {
    Print("Failed to get the chart width! Error code = ",GetLastError());
    return;
    }
  if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
    {
    Print("Failed to get the chart height! Error code = ",GetLastError());
    return;
    }
//--- チャートオブジェクトの座標とサイズを設定する
  int x=(int)x_distance/16;
  int y=(int)y_distance/16;
  int x_size=(int)x_distance*7/16;
  int y_size=(int)y_distance*7/16;
//--- チャートオブジェクトを作成する  
  if(!ObjectChartCreate(0,InpName,0,InpSymbol,InpPeriod,x,y,x_size,y_size,InpCorner,InpScale,InpDateScale,
    InpPriceScale,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
    {
    return;
    }
//--- チャートを再描画して 1 秒待つ
  ChartRedraw();
  Sleep(1000);
//--- チャートオブジェクトをスケッチする
  int steps=(int)MathMin(x_distance*7/16,y_distance*7/16);
  for(int i=0;i<steps;i++)
    {
    //--- サイズ変更
     x_size+=1;
     y_size+=1;
    if(!ObjectChartChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))
        return;
    //--- スクリプトの動作が強制的に無効にされているかどうかをチェックする
    if(IsStopped())
        return;
    //--- チャートを再描画して 0.01 秒待つ
    ChartRedraw();
    Sleep(10);
    }
//--- 半秒の遅れ
  Sleep(500);
//--- チャートの時間軸を変更する
  if(!ObjectChartSetSymbolAndPeriod(0,InpName,InpSymbol,PERIOD_M1))
    return;
  ChartRedraw();
//--- 3 秒の遅れ
  Sleep(3000);
//--- オブジェクトを削除する
  ObjectChartDelete(0,InpName);
  ChartRedraw();
//---1 秒待つ
  Sleep(1000);
//---
 }