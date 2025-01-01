Void 型とNULL 定数

文法的に void 型は、char 型、uchar 型、bool 型、short 型、ushort 型、int 型、uint 型、color 型、long 型、ulong 型、datetime 型、float 型、double 型及び string 型と同じように基本型です。この型は、関数が値を返さないことを示すために使用されるか、または関数のパラメータとしては、パラメータが存在しないことを意味します。

事前定義された定数変数 NULL は void 型です。NULL は、変換なしで他の基本的な型の変数に割り当てることが出来ます。また、基本型の変数と NULL の比較も可能です。

例:

//--- 文字列が初期化されていない場合は、事前定義された値を割り当てる

if(some_string==NULL) some_string="empty";

また NULL は new 演算子で作成されたポインタと比較することもできます。

参照

変数、関数