OBJ_RECTANGLE

四角形

ObjRectangle

注意事項

四角形では、色で塗りつぶすモードが OBJPROP_FILL プロパティによって設定されます。

次のスクリプトは、チャート上で四角形を作成して移動します。グラフィックオブジェクトのプロパティを作成そして変更するために特別な関数が開発されています。これらの関数はお使いのアプリケーションでそのまま使用することが出来ます。

 

//--- 説明
#property description "Script creates rectangle on the chart."
#property description "Anchor point coordinates are set in"
#property description "percentage of the chart window size."
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
#property script_show_inputs
//--- スクリプト入力パラメータ
input string         InpName="Rectangle"; // 四角形名
input int             InpDate1=40;         // 1 番目のポイントの日付（ % ）
input int             InpPrice1=40;       // 1 番目のポイントの価格（ % ）
input int             InpDate2=60;         // 2 番目のポイントの日付（ % ）
input int             InpPrice2=60;       // 2 番目のポイントの価格（ % ）
input color           InpColor=clrRed;     // 四角形の色
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // 四角形の線のスタイル
input int             InpWidth=2;         // 四角形の線の幅
input bool           InpFill=true;       // 四角形を色で塗りつぶす
input bool           InpBack=false;       // 背景の重宝系
input bool           InpSelection=true;   // 強調表示して移動
input bool           InpHidden=true;     // オブジェクトリストに隠す
input long           InpZOrder=0;         // マウスクリックの優先順位
//+------------------------------------------------------------------+
//| 与えられた座標で四角形を作成する                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectangleCreate(const long            chart_ID=0,       // チャート識別子
                    const string          name="Rectangle", // 四角形名
                    const int             sub_window=0,     // サブウィンドウ番号
                    datetime              time1=0,           // 1 番目のポイントの時間
                    double                price1=0,         // 1 番目のポイントの価格
                    datetime              time2=0,           // 2 番目のポイントの時間
                    double                price2=0,         // 2 番目のポイントの価格
                    const color           clr=clrRed,       // 四角形の色
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // 四角形の線のスタイルs
                    const int             width=1,           // 四角形の線の幅
                    const bool            fill=false,       // 四角形を色で塗りつぶす
                    const bool            back=false,       // 背景で表示する
                    const bool            selection=true,   // 強調表示して移動
                    const bool            hidden=true,       // オブジェクトリストに隠す
                    const long            z_order=0)         // マウスクリックの優先順位
 {
//--- 設定されてない場合アンカーポイントの座標を設定する
  ChangeRectangleEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- 与えられた座標で四角形を作成する
  if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to create a rectangle! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 四角形の色を設定
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 四角形の線のスタイルを設定
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 四角形の線の幅を設定s
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 四角形を色で塗りつぶすモードを有効（true）か無効（false）にする
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- 前景（false）または背景（true）に表示
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 強調表示して 四角形を移動するモードを有効（true）か無効（false）にする
//--- ObjectCreate 関数を使用してグラフィックオブジェクトを作成する際、オブジェクトは
//--- デフォルトではハイライトされたり動かされたり出来ない。このメソッド内では、選択パラメータは
//--- デフォルトでは true でハイライトと移動を可能にする。
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- オブジェクトリストのグラフィックオブジェクトを非表示（true）か表示（false）にする
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- チャートのマウスクリックのイベントを受信するための優先順位を設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 四角形のアンカーポイントを移動する                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectanglePointChange(const long   chart_ID=0,       // チャート識別子
                        const string name="Rectangle", // 四角形名
                        const int    point_index=0,   // アンカーポイントのインデックス
                        datetime     time=0,           // アンカーポイントの時間座標
                        double       price=0)         // アンカーポイントの価格座標
 {
//--- ポイントの位置が設定されていない場合、売値を有する現在足に移動する
  if(!time)
     time=TimeCurrent();
  if(!price)
     price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- アンカーポイントを移動する
  if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to move the anchor point! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 四角形を削除する                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectangleDelete(const long   chart_ID=0,       // チャート識別子
                    const string name="Rectangle") // 四角形名
 {
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- 四角形を削除する
  if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to delete rectangle! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 四角形のアンカーポイントの値をチェックして                                     |
//| 空の物には初期値を設定する                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeRectangleEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                              datetime &time2,double &price2)
 {
//--- 1 番目のポイントの時間が設定されていない場合、現在足になる
  if(!time1)
     time1=TimeCurrent();
//--- 1 番目のポイントの価格が設定されていない場合、売値になる
  if(!price1)
     price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 2 番目のポイントの時間が設定されていない場合、2 番目から 9 バー左に置かれる
  if(!time2)
    {
    //--- 最後の 10 バーのオープン時間を受信するための配列
    datetime temp[10];
    CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
    //--- 2 番目のポイントを最初のものから 9 バー左に設定する
     time2=temp[0];
    }
//--- 1 番目のポイントの価格が設定されていない場合、2 番目より 300 ポイント低くする
  if(!price2)
     price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 入力パラメータの正しさをチェックする
  if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
    InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
    {
    Print("Error! Incorrect values of input parameters!");
    return;
    }
//--- チャートウィンドウで表示されているバーの数
  int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 価格配列サイズ
  int accuracy=1000;
//--- アンカーポイントの座標の設定と変更に使用される日付と
//--- 価格の値を格納するための配列
  datetime date[];
  double   price[];
//--- メモリ割り当て
  ArrayResize(date,bars);
  ArrayResize(price,accuracy);
//--- 日付配列に書き込む
  ResetLastError();
  if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
    {
    Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());
    return;
    }
//--- 価格配列に書き込む
//--- チャートの最高値と最安値を見つける
  double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
  double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 価格の変更ステップを定義し、配列に書き込む
  double step=(max_price-min_price)/accuracy;
  for(int i=0;i<accuracy;i++)
     price[i]=min_price+i*step;
//--- 四角形描画のポイントを定義する
  int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
  int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
  int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
  int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- 四角形を作成する
  if(!RectangleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,
    InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
    {
    return;
    }
//--- チャートを再描画して 1 秒待つ
  ChartRedraw();
  Sleep(1000);
//--- 四角形のアンカーポイントを移動する  
//--- ループカウンタ
  int h_steps=bars/2;
//--- アンカーポイントを移動する  
  for(int i=0;i<h_steps;i++)
    {
    //--- 次の値を使用する
    if(d1<bars-1)
        d1+=1;
    if(d2>1)
        d2-=1;
    //--- ポイントをシフトする
    if(!RectanglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
        return;
    if(!RectanglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
        return;
    //--- スクリプトの動作が強制的に無効にされているかどうかをチェックする
    if(IsStopped())
        return;
    //--- チャートを再描画する
    ChartRedraw();
    // 0.05 秒の遅れ
    Sleep(50);
    }
//--- 1 秒の遅れ
  Sleep(1000);
//--- ループカウンタ
  int v_steps=accuracy/2;
//--- アンカーポイントを移動する  
  for(int i=0;i<v_steps;i++)
    {
    //--- 次の値を使用する
    if(p1<accuracy-1)
        p1+=1;
    if(p2>1)
        p2-=1;
    //--- ポイントをシフトする
    if(!RectanglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
        return;
    if(!RectanglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
        return;
    //--- スクリプトの動作が強制的に無効にされているかどうかをチェックする
    if(IsStopped())
        return;
    //--- チャートを再描画する
    ChartRedraw();
    }
//--- 1 秒の遅れ
  Sleep(1000);
//--- チャートから四角形を削除する
  RectangleDelete(0,InpName);
  ChartRedraw();
//--- 1 秒の遅れ
  Sleep(1000);
//---
 }