MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体入出力定数コードページの利用
文字列の変換操作でのコードページの使用
string 変数を char 型 の変数と相互に変換する場合、MQL5 は、デフォルトでは、Windows オペレーティングシステムの現在の ANSI エンコーディング（CP_ACP）を使用します。異なる種類のエンコーディングは CharArrayToString()、StringToCharArray() 及び FileOpen() 関数の追加パラメータとして指定することが出来ます。
表は、いくつかの最も人気のあるコードページのための内蔵された定数を示します。他のコードページは、ページに対応するコードで指定することが出来ます。
コードページの内蔵定数
|
定数
|
値
|
説明
|
CP_ACP
|
0
|
現在の Windows ANSI コードページ。
|
CP_OEMCP
|
1
|
現在のシステムの OEM コードページ。
|
CP_MACCP
|
2
|
現在のシステムの Macintosh コードページ。
注意事項：現代の Macintosh コンピュータはエンコーディングに Unicode を使用しているため、この値は、主に以前に作成したプログラムコードで使用され、今は使用されていません。
|
CP_THREAD_ACP
|
3
|
現在のスレッドの Windows ANSI コードページ。
|
CP_SYMBOL
|
42
|
シンボルコードページ。
|
CP_UTF7
|
65000
|
UTF-7 コードページ。
|
CP_UTF8
|
65001
|
UTF-8 コードページ。
