ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体オブジェクト定数オブジェクト型OBJ_ARROW_BUY 

OBJ_ARROW_BUY

買いサイン

ObjArrowBuy

次のスクリプトは、チャート上で買いサインを作成して移動します。グラフィックオブジェクトのプロパティを作成そして変更するために特別な関数が開発されています。これらの関数はお使いのアプリケーションでそのまま使用することが出来ます。

 

//--- 説明
#property description "Script draws \"Buy\" signs in the chart window."
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
#property script_show_inputs
//--- スクリプト入力パラメータ
input color InpColor=C'3,95,172'; // 記号の色
//+------------------------------------------------------------------+
//| 買いサインを作成する                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyCreate(const long            chart_ID=0,       // チャート識別子
                  const string          name="ArrowBuy",   // 記号名
                  const int             sub_window=0,     // サブウィンドウ番号
                  datetime              time=0,           // アンカーポイントの時刻
                  double                price=0,           // アンカーポイントの価格
                  const color           clr=C'3,95,172',   // 記号の色
                  const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // 強調表示時の線のスタイル
                  const int             width=1,           // 強調表示時の線のサイズ
                  const bool            back=false,       // 背景で表示する
                  const bool            selection=false,   // 強調表示して移動
                  const bool            hidden=true,       // オブジェクトリストに隠す
                  const long            z_order=0)         // マウスクリックの優先順位
 {
//--- 設定されてない場合アンカーポイントの座標を設定する
  ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- 記号を作成する
  if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_BUY,sub_window,time,price))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to create \"Buy\" sign! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 記号の色を設定
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 強調表示時の線のスタイルを設定
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 強調表示時の線のサイズを設定
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 前景（false）または背景（true）に表示
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- マウスで記号を移動させるモードを有効（true）か無効（false）にする
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- オブジェクトリストのグラフィックオブジェクトを非表示（true）か表示（false）にする
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- チャートのマウスクリックのイベントを受信するための優先順位を設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| アンカーポイントを移動する                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyMove(const long   chart_ID=0,     // チャート識別子
                const string name="ArrowBuy", // オブジェクト名
                datetime     time=0,         // アンカーポイントの時間座標
                double       price=0)         // アンカーポイントの価格座標
 {
//--- ポイントの位置が設定されていない場合、売値を有する現在足に移動する
  if(!time)
     time=TimeCurrent();
  if(!price)
     price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- アンカーポイントを移動する
  if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to move the anchor point! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 買いサインを削除する                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyDelete(const long   chart_ID=0,     // チャート識別子
                  const string name="ArrowBuy") // 記号名
 {
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- 記号を削除する
  if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to delete \"Buy\" sign! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| アンカーポイントの値をチェックして                                           |
//| 空の物には初期値を設定する                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
 {
//--- ポイントの時間が設定されていない場合、現在足になる
  if(!time)
     time=TimeCurrent();
//--- ポイントの価格が設定されていない場合、売値になる
  if(!price)
     price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
  datetime date[]; // 表示中のバーの日付を格納するための配列
  double   low[]; // 表示中の足の安値を格納するための配列
  double   high[]; // 表示中の足の高値を格納するための配列
//--- チャートウィンドウで表示されているバーの数
  int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- メモリ割り当て
  ArrayResize(date,bars);
  ArrayResize(low,bars);
  ArrayResize(high,bars);
//--- 日付配列に書き込む
  ResetLastError();
  if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
    {
    Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());
    return;
    }
//--- 安値の配列に書き込む
  if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
    {
    Print("Failed to copy the values of Low prices! Error code = ",GetLastError());
    return;
    }
//--- 高値の配列に書き込む
  if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
    {
    Print("Failed to copy the values of High prices! Error code = ",GetLastError());
    return;
    }
//--- 表示された各足の低ポイントで買い記号を作成する
  for(int i=0;i<bars;i++)
    {
    if(!ArrowBuyCreate(0,"ArrowBuy_"+(string)i,0,date[i],low[i],InpColor))
        return;
    //--- スクリプトの動作が強制的に無効にされているかどうかをチェックする
    if(IsStopped())
        return;
    //--- チャートを再描画する
    ChartRedraw();
    // 0.05 秒の遅れ
    Sleep(50);
    }
//--- 表示された各足の買い記号を高ポイントに移動する
  for(int i=0;i<bars;i++)
    {
    if(!ArrowBuyMove(0,"ArrowBuy_"+(string)i,date[i],high[i]))
        return;
    //--- スクリプトの動作が強制的に無効にされているかどうかをチェックする
    if(IsStopped())
        return;
    //--- チャートを再描画する
    ChartRedraw();
    // 0.05 秒の遅れ
    Sleep(50);
    }
//--- 買いサインを削除する  
  for(int i=0;i<bars;i++)
    {
    if(!ArrowBuyDelete(0,"ArrowBuy_"+(string)i))
        return;
    //--- チャートを再描画する
    ChartRedraw();
    // 0.05 秒の遅れ
    Sleep(50);
    }
//---
 }