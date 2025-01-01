チャートプロパティ

ENUM_CHART_PROPERTY 列挙の識別子はチャート操作の関数のパラメータとして使用されます。「プロパティ型」欄にある r/o は read-only の略で、プロパティが読み込み専用で変更不可能であることを意味します。「プロパティ型」欄にある w/o は write-only の略で、プロパティが書き込み専用で受信不可能であることを意味します。特定のプロパティにアクセスする際には、チャートサブウィンドウの番号を示す追加パラメータ修飾子（修飾子）を指定する必要があります。0 はメインチャートウィンドウを意味します。

チャートのプロパティを定義する関数は、実際にチャートに変更コマンドを送信するのに使用されます。これらの関数が正常に実行された場合、コマンドがチャートイベントの共用キューに追加されます。チャートの変更は、チャートイベントのキューの処理時に実装されます。

従って、これらの関数の呼び出し後の、チャートの即時の視覚更新は期待出来ません。一般的には、チャートは、新たな相場の到着やチャートウィンドウのサイズ変更などの変更イベントの後に、端末によって自動更新されます。強制的にチャートを更新するには ChartRedraw() 関数を使用します。

ChartSetInteger() 及び ChartGetInteger() 関数

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

ID 説明 プロパティ型 CHART_SHOW 価格チャートを描画します。falseの場合、時間および価格スケール、クイックナビゲーションバー、カレンダーイベントラベル、取引ラベル、インディケータおよびバーツールヒント、インディケータサブウィンドウ、ボリュームヒストグラムなどの価格チャートの属性は無効にされ、すべてのチャート境界のインデントが削除されます。 図面を無効にすることは、グラフィカル リソースを使用してカスタムプログラムインターフェイスを作成するための完璧なソリューションです。 グラフィックオブジェクトはCHART_SHOWプロパティ値にかかわらず、常に描画されます。 bool CHART_IS_OBJECT チャートオブジェクト（ OBJ_CHART ）を識別し、グラフィックオブジェクトにはtrue を返します。チャートの場合falseを返します。 bool r/o CHART_BRING_TO_TOP 他のチャートの上に重ねてチャートを表示します。 bool CHART_CONTEXT_MENU 右クリックでコンテキストメニューへのアクセスを有効/無効にします。 CHART_CONTEXT_MENU=falseの場合、チャートのコンテキストメニューのみが無効になります。チャート上のオブジェクトのコンテキストメニューは利用可能なままです。 bool (デフォルトはtrue) CHART_CROSSHAIR_TOOL 中クリックで Crosshairツールへのアクセスを有効/無効にします。 bool (デフォルトはtrue) CHART_MOUSE_SCROLL マウスの左ボタンを使用してチャートを水平方向にスクロールします。CHART_SCALEFIX、CHART_SCALEFIX_11 または CHART_SCALE_PT_PER_BAR プロパティーの値がtrue の場合には、垂直方向のスクロールも可能です。 CHART_MOUSE_SCROLL=falseの場合、マウスホイールを使用したチャートのスクロールは利用できません。 bool CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL チャート上のすべてのmql5プログラムにマウスホイールイベント (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) に関するメッセージを送信します。 bool (デフォルトはtrue) CHART_EVENT_MOUSE_MOVE チャート上の全ての MQL5 プログラムに、マウス移動イベントとマウスクリックイベントの通知を送信します（CHARTEVENT_MOUSE_MOVE）。 bool CHART_EVENT_OBJECT_CREATE チャート上の全てのMQL5 プログラムに、新規オブジェクト作成イベントの通知を送信します（CHARTEVENT_OBJECT_CREATE）。 bool CHART_EVENT_OBJECT_DELETE チャート上の全てのMQL5 プログラムに、削除イベントの通知を送信します（CHARTEVENT_OBJECT_DELETE）。 bool CHART_MODE チャートの種類（ローソク足、バー、またはライン）。 enum ENUM_CHART_MODE CHART_FOREGROUND 前景の価格チャート。 bool CHART_SHIFT 右側の境界線からの価格チャートのインデントのモード。 bool CHART_AUTOSCROLL チャートの右側の境界線への自動移動のモード。 bool CHART_KEYBOARD_CONTROL キーボード（"Home"、 "End"、 "PgUp"、"+"、"-"、"上矢印" など）を使用してチャートを管理できます。 CHART_KEYBOARD_CONTROLをfalseに設定すると、チャートのスクロールとスケーリングが無効になりますが、OnChartEvent()でキー押下イベントをを受け取ることはできます。 bool CHART_QUICK_NAVIGATION チャートがスペースとEnterキーの入力を傍受するのを許可してクイックナビゲーションバーをアクティブにします。クイックナビゲーションバーはマウスのダブルクリックまたはスペース/ Enterが押された後、チャートの下部に自動的に表示されます。これによって銘柄、時間枠と最初に表示されるバーの日付を迅速に変更することができます。 bool CHART_SCALE Scale int 0 〜 5 CHART_SCALEFIX 固定スケールモード。 bool CHART_SCALEFIX_11 1:1 スケールモード。 bool CHART_SCALE_PT_PER_BAR 指定されたスケール（バーあたりのポイント単位）。 bool CHART_SHOW_TICKER 左上隅に銘柄のティッカーを表示します。CHART_SHOW_TICKERを「false」に設定するとCHART_SHOW_OHLCも「false」になり、OHLCが無効になります。 bool CHART_SHOW_OHLC 左上隅にOHLC値を表示します。CHART_SHOW_OHLCを「true」に設定するとCHART_SHOW_TICKERも「true」になり、ティッカーが有効になります。 bool CHART_SHOW_BID_LINE 買気配値をチャートに水平線として表示。 bool CHART_SHOW_ASK_LINE 売気配値をチャートに水平線として表示。 bool CHART_SHOW_LAST_LINE 直近価格をチャートに水平線として表示。 bool CHART_SHOW_PERIOD_SEP 隣接する期間の間に垂直方向のセパレータを表示。 bool CHART_SHOW_GRID チャートにグリッドを表示。 bool CHART_SHOW_VOLUMES チャートにボリュームを表示。 enum ENUM_CHART_VOLUME_MODE CHART_SHOW_OBJECT_DESCR オブジェクトの説明テキストの表示（全てのオブジェクトの説明が表示されるわけではありません）。 bool CHART_VISIBLE_BARS チャートに表示出来るバーの数。 int r/o CHART_WINDOWS_TOTAL 指標サブウィンドウを含んだチャートウィンドウの総数。 int r/o CHART_WINDOW_IS_VISIBLE サブウィンドウの可視性。 bool r/o 修飾子 - サブウィンドウ番号。 CHART_WINDOW_HANDLE チャートウィンドウハンドル（ HWND ）。 int r/o CHART_WINDOW_YDISTANCE 指標サブウィンドウの上部フレームとメインチャートウィンドウの上部フレームとの縦 Y 軸に沿った距離（ピクセル単位）。指標サブウィンドウでのグラフィカルオブジェクトの座標がサブウィンドウの左上隅を基準に設定されているのに比べ、マウスイベントでのカーソル座標は、メインチャートウィンドウの座標で渡されます。 この値は、図形オブジェクトを正しく取り扱うために、メインチャートの絶対座標をサブウィンドウフレームの左上隅を基準に設定されているサブウィンドウのローカル座標に変換するために必要とされます。 int r/o 修飾子 - サブウィンドウ番号。 CHART_FIRST_VISIBLE_BAR チャート上で最初に見えるバーの番号。バーのインデックスは時系列式に付けけられます。 int r/o CHART_WIDTH_IN_BARS チャートの幅（バー単位）。 int r/o CHART_WIDTH_IN_PIXELS チャートの幅（ピクセル単位）。 int r/o CHART_HEIGHT_IN_PIXELS チャートの高さ（ピクセル単位）。 int 修飾子 = サブウィンドウ番号 CHART_COLOR_BACKGROUND チャートの背景色。 color CHART_COLOR_FOREGROUND 軸、スケール及びOHLCラインの色。 color CHART_COLOR_GRID グリッドの色。 color CHART_COLOR_VOLUME ボリュームやポジションオープンレベルの色。 color CHART_COLOR_CHART_UP 強気ローソク足のアップバー、影とボーダーの色。 color CHART_COLOR_CHART_DOWN 弱気ローソク足のダウンバー、影とボーダーの色。 color CHART_COLOR_CHART_LINE 折れ線グラフの色と「同時線」日本製ローソク足の色。 color CHART_COLOR_CANDLE_BULL 強気ローソク足の実体の色。 color CHART_COLOR_CANDLE_BEAR 弱気ローソク足の実体の色。 color CHART_COLOR_BID 売値レベルの色。 color CHART_COLOR_ASK 買値レベルの色。 color CHART_COLOR_LAST 直近の約定価格（Last）の線の色。 color CHART_COLOR_STOP_LEVEL 逆指注文値（決済逆指値及び決済指値）レベルの色。 color CHART_SHOW_TRADE_LEVELS チャートでの取引レベル（ポジション、決済逆指値、決済指値及び未決注文のレベル）を表示。 bool CHART_DRAG_TRADE_LEVELS チャートで取引レベルをマウスでドラッグする許可。ドラッグモードの初期値は有効（true ）です。 bool CHART_SHOW_DATE_SCALE チャートでタイムスケールを表示。 bool CHART_SHOW_PRICE_SCALE チャートに価格スケールを表示。 bool CHART_SHOW_ONE_CLICK チャートに「ワンクリック取引」パネルを表示。 bool CHART_IS_MAXIMIZED チャートウィンドウが最大化されている。 bool r/o CHART_IS_MINIMIZED チャートウィンドウが最小化されている。 bool r/o CHART_IS_DOCKED チャートウィンドウがドックされている。falseに設定されると、チャートは端末領域の外側にドラッグされて移動されることができます。 bool CHART_FLOAT_LEFT 仮想画面に相対したドッキング解除されたチャートウィンドウの左座標 int CHART_FLOAT_TOP 仮想画面に相対したドッキング解除されたチャートウィンドウの上部座標 int CHART_FLOAT_RIGHT 仮想画面に相対したドッキング解除されたチャートウィンドウの右座標 int CHART_FLOAT_BOTTOM 仮想画面に相対したドッキング解除されたチャートウィンドウの下部座標 int

ChartSetDouble() 及び ChartGetDouble()関数

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

ID 説明 プロパティ型 CHART_SHIFT_SIZE 百分率で表された右境界線からのゼロバーインデントのサイズ。 double （10〜50 パーセント） CHART_FIXED_POSITION パーセント値で表された、左の境界からのチャートの固定位置。チャートの固定位置は、水平時間軸上の小さな灰色の三角形でマークされています。これはティック着信時のチャート右への自動スクロールが無効になっている場合にのみ表示されます（ CHART_AUTOSCROLL プロパティを参照）。固定位置にあるバーはズームインやズームアウトする時にも移動しません。 double CHART_FIXED_MAX 固定されたチャートの最大値。 double CHART_FIXED_MIN 固定されたチャートの最小値。 double CHART_POINTS_PER_BAR スケール（バーあたりのポイント単位）。 double CHART_PRICE_MIN チャートの最小値。 double r/o 修飾子 - サブウィンドウ番号。 CHART_PRICE_MAX チャートの最大値。 double r/o 修飾子 - サブウィンドウ番号。

ChartSetString() 及び ChartGetString()関数

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

ID 説明 プロパティ型 CHART_COMMENT チャート内のコメントテキスト。 string CHART_EXPERT_NAME 指定されたchart_idを持つチャート上に起動されたエキスパートアドバイザの名前 string r/o CHART_SCRIPT_NAM 指定されたchart_idを持つチャート上に起動されたスクリプトの名前 string r/o

例:

int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);

switch(chartMode)

{

case(CHART_BARS): Print("CHART_BARS"); break;

case(CHART_CANDLES): Print("CHART_CANDLES");break;

default:Print("CHART_LINE");

}

bool shifted=ChartGetInteger(0,CHART_SHIFT);

if(shifted) Print("CHART_SHIFT =true");

else Print("CHART_SHIFT =false");

bool autoscroll=ChartGetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL);

if(autoscroll) Print("CHART_AUTOSCROLL =true");

else Print("CHART_AUTOSCROLL =false");

int chartHandle=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOW_HANDLE);

Print("CHART_WINDOW_HANDLE = ",chartHandle);

int windows=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

Print("CHART_WINDOWS_TOTAL = ",windows);

if(windows>1)

{

for(int i=0;i<windows;i++)

{

int height=ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,i);

double priceMin=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,i);

double priceMax=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,i);

Print(i+": CHART_HEIGHT_IN_PIXELS = ",height," pixels");

Print(i+": CHART_PRICE_MIN = ",priceMin);

Print(i+": CHART_PRICE_MAX = ",priceMax);

}

}

