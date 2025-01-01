取引リクエスト結果の構造体 (MqlTradeResult)

取引リクエストの結果として、取引サーバは MqlTradeResult 型の特殊な事前定義された構造と取引リクエストの処理結果のデータを返します。

struct MqlTradeResult

{

uint retcode; // 操作のリターンコード

ulong deal; // 実行された場合の 約定チケット

ulong order; // 注文された場合のチケット

double volume; // ブローカーによって確認された約定ボリューム

double price; // ブローカーによって確認された約定価格

double bid; // 現在の売値

double ask; // 現在の買値

string comment; // 操作に対するブローカーコメント（デフォルトは取引サーバの返したコードの記述）

uint request_id; // ディスパッチの際に、端末によって設定されたリクエストID

int retcode_external; // 外部取引システムのリターンコード

};

フィールドの説明

フィールド 説明 retcode 取引サーバのリターンコード。 deal 約定チケット（注文がなされた場合）。TRADE_ACTION_DEAL 型の取引操作で使用可能です。 order 注文チケット（注文された場合）。TRADE_ACTION_PENDING 型の取引操作で使用可能です。 volume ブローカーによって確認された 約定ボリューム。注文充填タイプによって変化します。 price ブローカーによって確認された 約定価格取引リクエストまたは取引操作の deviation フィールドに依存します。 bid 現在のマーケット売値（リクオート価格）。 ask 現在のマーケット買値 （リクオート価格）。 comment 操作に対するブローカーコメント（デフォルトは取引サーバの返したコードの記述）。 request_id 取引サーバへの送信時に端末によって設定されたリクエストID。 retcode_external 外部取引システムが返したエラーコード。これらのエラーの種類と使用は取引操作が送信される外部取引システムとブローカーに依存します。

取引操作の結果は取引操作を実行するためにOrderSend()に 2 番目のパラメータとして渡される MqlTradeResult type の変数に返されます。

端末は OrdersSend() または OrderSendAsync()関数を使用しての取引サーバへの送信時に request_id フィールドのリクエスト ID を変更します。端末は、取引サーバから実行されるトランザクションに関するメッセージを受信しOnTradeTransaction()関数による処理のためにパラメータとして以下の成分を含んで提出します。

MqlTradeTransaction 構造体内での取引トランザクションの記述。

OrderSend() または OrdersSendAsync() 関数から送信された 取引リクエスト の記述 。リクエスト ID は端末によって取引サーバに送信され、リクエストとその request_id は端末メモリに保存されます。

取引リクエストの実行結果は、リクエストのIDを request_id フィールドに含む MqlTradeResult 構造になります。

OnTradeTransaction() 関数は、3 つの入力パラメータを受信しますが、最後の 2 つは TRADE_TRANSACTION_REQUEST 型のトランザクションのみで分析されるべきです。他の全ての場合では、取引リクエストとその実行結果のデータは満たされません。パラメータ分析の例は取引リクエスト構造体をご参照ください。

サーバ送信時の端末による request_id の設定は主に OrderSendAsync() 非同期関数を操作するために導入されました。この識別子は、アクション（OrderSend または OrderSendAsync 関数の呼び出し）と OnTradeTransaction()に送信されたアクションの結果を関連付けます。

例: