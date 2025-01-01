- 重文演算子
- 式の演算子
- Return 演算子
- if-else 条件演算子
- 三項演算子 ?:
- Switch 演算子
- while 反復演算子
- for 反復演算子
- do while 反復演算子
- Break 演算子
- Continue 演算子
- 行列積演算子@
- new オブジェクト作成演算子
- delete オブジェクト解除演算子
new 演算子は、対応するサイズのオブジェクトを自動的に作成し、オブジェクトのコンストラクタを呼び出して作成されたオブジェクトの記述子を返します。失敗した場合、この演算子は NULL 定数と比較出来る null 記述子を返します。
new 演算子はクラスオブジェクトのみに適応出来ます。構造体には適応出来ません。
この演算子はオブジェクトの配列の作成には使用できません。オブジェクトの配列の作成には ArrayResize() 関数が使用されます。
例:
//+------------------------------------------------------------------+
オブジェクト記述子はメモリアドレスへのポインタではないことには留意すべきです。
new 演算子を使用して作成したオブジェクトは、明示的に delete 演算子を使用して解除されるべきです。
