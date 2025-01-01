ドキュメントセクション
OBJ_TRENDBYANGLE

角度による傾向線

ObjTrendByAngle

注意事項

角度による傾向線では表示継続のモードを右及び/または左に指定することが出来ます（OBJPROP_RAY_RIGHT 及び OBJPROP_RAY_LEFT プロパティ）。

角度及び 2 番目のアンカー点の座標の両方が、線の傾きを設定するために使用出来ます。

次のスクリプトは、チャート上で傾向線を作成して移動します。グラフィックオブジェクトのプロパティを作成そして変更するために特別な関数が開発されています。これらの関数はお使いのアプリケーションでそのまま使用することが出来ます。

 

//--- 説明
#property description "Script draws \"Trend Line By Angle\" graphical object."
#property description "Anchor point coordinates are set in percentage of the size of"
#property description "the chart window."
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
#property script_show_inputs
//--- スクリプト入力パラメータ
input string         InpName="Trend";     // 線の名称
input int             InpDate1=50;         // 1 番目のポイントの日付（ % ）
input int             InpPrice1=75;       // 1 番目のポイントの価格（ % ）
input int             InpAngle=0;         // 線の傾斜
input color           InpColor=clrRed;     // 線の色
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // 線のスタイル
input int             InpWidth=2;         // 線の幅
input bool           InpBack=false;       // 背景の線
input bool           InpSelection=true;   // 強調表示して移動
input bool           InpRayLeft=false;   // 線の左への継続
input bool           InpRayRight=true;   // 線の右への継続
input bool           InpHidden=true;     // オブジェクトリストに隠す
input long           InpZOrder=0;         // マウスクリックの優先順位
//+------------------------------------------------------------------+
//| 角度での傾向線を作成する                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendByAngleCreate(const long            chart_ID=0,       // チャート識別子
                      const string          name="TrendLine", // 線の名称
                      const int             sub_window=0,     // サブウィンドウ番号
                      datetime              time=0,           // ポイントの時間
                      double                price=0,           // ポイントの価格
                      const double          angle=45.0,       // 傾斜
                      const color           clr=clrRed,       // 線の色
                      const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // 線のスタイル
                      const int             width=1,           // 線の幅
                      const bool            back=false,       // 背景で表示する
                      const bool            selection=true,   // 強調表示して移動
                      const bool            ray_left=false,   // 線の左への継続
                      const bool            ray_right=true,   // 線の右への継続
                      const bool            hidden=true,       // オブジェクトリストに隠す
                      const long            z_order=0)         // マウスクリックの優先順位
 {
//--- マウスの傾向線のドラッグを容易にするために、2 番目の点を作成する
  datetime time2=0;
  double   price2=0;
//--- 設定されてない場合アンカーポイントの座標を設定する
  ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- 2 点を使用して傾向線を作成する
  if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to create a trend line! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 傾向線の傾斜角度を変更する。
//--- 角度の変更時に、2 番目のポイントの座標は、角度の新しい値に応じて自動的に再定義される
  ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- 線の色を設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 線のスタイルを設定
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 線の幅を設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 前景（false）または背景（true）に表示
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- マウスで線を移動させるモードを有効（true）か無効（false）にする
//--- ObjectCreate 関数を使用してグラフィックオブジェクトを作成する際、オブジェクトは
//--- デフォルトではハイライトされたり動かされたり出来ない。このメソッド内では、選択パラメータは
//--- デフォルトでは true でハイライトと移動を可能にする。
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 線の表示を左に延長するモードを有効（true）か無効（false）にする
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- 線の表示を右に延長するモードを有効（true）か無効（false）にする
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- オブジェクトリストのグラフィックオブジェクトを非表示（true）か表示（false）にする
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- チャートのマウスクリックのイベントを受信するための優先順位を設定する
  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 傾向線のアンカーポイントを変更する                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long   chart_ID=0,       // チャート識別子
                    const string name="TrendLine", // 線の名称
                    datetime     time=0,           // アンカーポイントの時間座標
                    double       price=0)         // アンカーポイントの価格座標
 {
//--- ポイントの位置が設定されていない場合、売値を有する現在足に移動する
  if(!time)
     time=TimeCurrent();
  if(!price)
     price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- 傾向線のアンカーポイントを移動する
  if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to move the anchor point! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 傾向線の傾斜角度を変更する                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendAngleChange(const long   chart_ID=0,       // チャート識別子
                    const string name="TrendLine", // 傾向線の名称
                    const double angle=45)         // 傾向線の傾斜角度
 {
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- 傾向線の傾斜角度を変更する
  if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to change the line's slope angle! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 傾向線を削除する                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long   chart_ID=0,       // チャート識別子
                const string name="TrendLine") // 線の名称
 {
//--- エラー値をリセットする
  ResetLastError();
//--- 傾向線を削除する
  if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
    {
    Print(__FUNCTION__,
          ": failed to delete a trend line! Error code = ",GetLastError());
    return(false);
    }
//--- 実行成功
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 傾向線のアンカーポイントの値をチェックして                                     |
//| 空の物には初期値を設定する                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                          datetime &time2,double &price2)
 {
//--- 1 番目のポイントの時間が設定されていない場合、現在足になる
  if(!time1)
     time1=TimeCurrent();
//--- 1 番目のポイントの価格が設定されていない場合、売値になる
  if(!price1)
     price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 2 番目のポイント（補助点）の座標を設定する
//--- 2 番目のポイントは最初のものから 9 バー左で同じ価格を持つ
  datetime second_point_time[10];
  CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);
  time2=second_point_time[0];
  price2=price1;
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 入力パラメータの正しさをチェックする
  if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)
    {
    Print("Error! Incorrect values of input parameters!");
    return;
    }
//--- チャートウィンドウで表示されているバーの数
  int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 価格配列サイズ
  int accuracy=1000;
//--- アンカーポイントの座標の設定と変更に使用される日付と
//--- 価格の値を格納するための配列
  datetime date[];
  double   price[];
//--- メモリ割り当て
  ArrayResize(date,bars);
  ArrayResize(price,accuracy);
//--- 日付配列に書き込む
  ResetLastError();
  if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
    {
    Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());
    return;
    }
//--- 価格配列に書き込む
//--- チャートの最高値と最安値を見つける
  double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
  double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 価格の変更ステップを定義し、配列に書き込む
  double step=(max_price-min_price)/accuracy;
  for(int i=0;i<accuracy;i++)
     price[i]=min_price+i*step;
//--- 線を描画するポイントを定義する
  int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
  int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- 傾向線を作成する
  if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,
    InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
    {
    return;
    }
//--- チャートを再描画して 1 秒待つ
  ChartRedraw();
  Sleep(1000);
//--- 線を移動して回転させる
//--- ループカウンタ
  int v_steps=accuracy/2;
//--- アンカーポイントを移動してラインの傾斜角度を変更する
  for(int i=0;i<v_steps;i++)
    {
    //--- 次の値を使用する
    if(p1>1)
        p1-=1;
    //--- ポイントを移動する
    if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))
        return;
    if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))
        return;
    //--- スクリプトの動作が強制的に無効にされているかどうかをチェックする
    if(IsStopped())
        return;
    //--- チャートを再描画する
    ChartRedraw();
    }
//--- 1 秒の遅れ
  Sleep(1000);
//--- チャートから削除する
  TrendDelete(0,InpName);
  ChartRedraw();
//--- 1 秒の遅れ
  Sleep(1000);
//---
 }