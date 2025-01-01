|
//--- 説明
#property description "Script creates a random arrow in the chart window."
#property description "Anchor point coordinate is set in"
#property description "percentage of the chart window size."
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
#property script_show_inputs
//--- スクリプト入力パラメータ
input string InpName="Arrow"; // 矢印名
input int InpDate=50; // アンカーポイントの日付（ % ）
input int InpPrice=50; // アンカーポイントの価格（ % ）
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP; // アンカーの種類
input color InpColor=clrDodgerBlue; // 矢印の色
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // 境界線のスタイル
input int InpWidth=10; // 矢印のサイズ
input bool InpBack=false; // 背景の→
input bool InpSelection=false; // 強調表示して移動
input bool InpHidden=true; // オブジェクトリストに隠す
input long InpZOrder=0; // マウスクリックの優先順位
//+------------------------------------------------------------------+
//| 矢印の作成 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCreate(const long chart_ID=0, // チャート識別子
const string name="Arrow", // 矢印名
const int sub_window=0, // サブウィンドウ番号
datetime time=0, // アンカーポイントの時刻
double price=0, // アンカーポイントの価格
const uchar arrow_code=252, // 矢印コード
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // アンカーポイント位置
const color clr=clrRed, // 矢印の色
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // 境界線のスタイル
const int width=3, // 矢印のサイズ
const bool back=false, // 背景で表示する
const bool selection=true, // 強調表示して移動
const bool hidden=true, // オブジェクトリストに隠す
const long z_order=0) // マウスクリックの優先順位
{
//--- 設定されてない場合アンカーポイントの座標を設定する
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- エラー値をリセットする
ResetLastError();
//--- 矢印を作成
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to create an arrow! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 矢印コードを設定
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,arrow_code);
//--- アンカーの種類を設定
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- 矢印の色を設定
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 境界線のスタイルを設定
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 矢印のサイズを設定
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 前景（false）または背景（true）に表示
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- マウスで矢印を移動させるモードを有効（true）か無効（false）にする
//--- ObjectCreate 関数を使用してグラフィックオブジェクトを作成する際、オブジェクトは
//--- デフォルトではハイライトされたり動かされたり出来ない。このメソッド内では、選択パラメータは
//--- デフォルトでは true でハイライトと移動を可能にする。
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- オブジェクトリストのグラフィックオブジェクトを非表示（true）か表示（false）にする
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- チャートのマウスクリックのイベントを受信するための優先順位を設定する
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 実行成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| アンカーポイントを移動する |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowMove(const long chart_ID=0, // チャート識別子
const string name="Arrow", // オブジェクト名
datetime time=0, // アンカーポイントの時間座標
double price=0) // アンカーポイントの価格座標
{
//--- ポイントの位置が設定されていない場合、売値を有する現在足に移動する
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- エラー値をリセットする
ResetLastError();
//--- アンカーポイントを移動する
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to move the anchor point! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 実行成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 矢印コードを変更 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCodeChange(const long chart_ID=0, // チャート識別子
const string name="Arrow", // オブジェクト名
const uchar code=252) // 矢印コード
{
//--- エラー値をリセットする
ResetLastError();
//--- 矢印コードを変更する
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,code))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to change the arrow code! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 実行成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| アンカーの種類を変更する |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowAnchorChange(const long chart_ID=0, // チャート識別子
const string name="Arrow", // オブジェクト名
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // アンカーの種類
{
//--- エラー値をリセットする
ResetLastError();
//--- アンカーの種類を変更する
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to change anchor type! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 実行成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 矢印を削除する |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowDelete(const long chart_ID=0, // チャート識別子
const string name="Arrow") // 矢印名
{
//--- エラー値をリセットする
ResetLastError();
//--- 矢印を削除する
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to delete an arrow! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 実行成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| アンカーポイントの値をチェックして |
//| 空の物には初期値を設定する |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- ポイントの時間が設定されていない場合、現在足になる
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- ポイントの価格が設定されていない場合、売値になる
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 入力パラメータの正しさをチェックする
if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("Error! Incorrect values of input parameters!");
return;
}
//--- チャートウィンドウで表示されているバーの数
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 価格配列サイズ
int accuracy=1000;
//--- アンカーポイントの座標の設定と変更に使用される日付と
//--- 価格の値を格納するための配列
datetime date[];
double price[];
//--- メモリ割り当て
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- 日付配列に書き込む
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- 価格配列に書き込む
//--- チャートの最高値と最安値を見つける
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 価格の変更ステップを定義し、配列に書き込む
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- 矢印描画のポイントを定義する
int d=InpDate*(bars-1)/100;
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- チャートに矢印を作成する
if(!ArrowCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],32,InpAnchor,InpColor,
InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- チャートを再描画する
ChartRedraw();
//--- ループ内での矢印作成の全てのケースを検討する
for(int i=33;i<256;i++)
{
if(!ArrowCodeChange(0,InpName,(uchar)i))
return;
//--- スクリプトの動作が強制的に無効にされているかどうかをチェックする
if(IsStopped())
return;
//--- チャートを再描画する
ChartRedraw();
// 半秒の遅れ
Sleep(500);
}
//--- 1 秒の遅れ
Sleep(1000);
//--- チャートから矢印を削除する
ArrowDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 秒の遅れ
Sleep(1000);
//---
}