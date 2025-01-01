約定プロパティ

約定は取引リクエストを含む注文に基づいた取引操作の実行の事実を反映しています。 各取引は、関係した情報取得を可能にするプロパティによって記述されます。プロパティ値の読み込みには対応する列挙からの値を返す HistoryDealGet...() 型の関数が使用されます。

HistoryDealGetInteger() 関数

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

識別子 説明 Type DEAL_TICKET 取引チケット。各取引に割り当てられる固有の番号です。 long DEAL_ORDER 約定の注文番号。 long DEAL_TIME 約定時刻。 datetime DEAL_TIME_MSC 01.01.1970 から経過したミリ秒数で表された 約定実行時刻。 long DEAL_TYPE 約定の種類。 ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY 約定エントリー （エントリーイン、エントリーアウト、リバース）。 ENUM_DEAL_ENTRY DEAL_MAGIC 約定マジックナンバー（ORDER_MAGIC を参照）。 long DEAL_REASON 約定実行のソースまたは理由。 ENUM_DEAL_REASON DEAL_POSITION_ID 約定の開始、変更や変化が起きたポジションのポジション識別子。ポジションは、ライフタイムを通して、シンボルに実行された全ての約定に割り当てられている固有の識別子を持ちます。 long

HistoryDealGetDouble()関数には

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

識別子 説明 Type DEAL_VOLUME 約定量。 double DEAL_PRICE 約定値。 double DEAL_COMMISSION 約定手数料。 double DEAL_SWAP 終了時の累積スワップ。 double DEAL_PROFIT 約定の利益。 double DEAL_FEE 約定直後に請求される約定料金 double DEAL_SL 決済逆指値レベル エントリおよびリバースの約定は、ポジションが開かれたまたは反転された元の注文の決済逆指値を使用します。

エグジットの約定はポジション決済時のようにポジションの決済逆指値を使用します。 double DEAL_TP 決済指値レベル エントリおよびリバースの約定は、ポジションが開かれたまたは反転された元の注文の 済逆指値 を使用します。

エグジットの約定はポジション決済時のようにポジションの 決済逆指値 を使用します。 double

HistoryDealGetString() 関数には

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

識別子 説明 Type DEAL_SYMBOL 約定シンボル。 string DEAL_COMMENT 約定コメント。 string

各 約定は種類によって特徴づけされ、可能な値は ENUM_DEAL_TYPE にみられます。 約定の種類について情報を取得するには HistoryDealGetInteger() を DEAL_TYPE 修飾子で使用します。

ENUM_DEAL_TYPE

識別子 説明 DEAL_TYPE_BUY 買い。 DEAL_TYPE_SELL 売り。 DEAL_TYPE_BALANCE 残高。 DEAL_TYPE_CREDIT クレジット。 DEAL_TYPE_CHARGE 追加料金。 DEAL_TYPE_CORRECTION 修正。 DEAL_TYPE_BONUS ボーナス。 DEAL_TYPE_COMMISSION 追加手数料。 DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY 日ごとの手数料。 DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY 月ごとの手数料。 DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY 日ごとの仲介手数料。 DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY 月ごとの仲介手数料。 DEAL_TYPE_INTEREST 金利。 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED 取り消しされた買い。以前に実行された買い約定が取り消しされる場合があります。この場合には、以前に実行された約定（DEAL_TYPE_BUY） が DEAL_TYPE_BUY_CANCELED に変更され、その利益/損失はゼロ化されます。先に取得された利益/損失は、別の残高操作で実行されます。 DEAL_TYPE_SELL_CANCELED 取り消しされた売り。以前に実行された売り約定が取り消しされる場合があります。この場合には、以前に実行された約定（DEAL_TYPE_SELL） が DEAL_TYPE_SELL_CANCELED に変更され、その利益/損失はゼロ化されます。先に取得された利益/損失は、別の残高操作で実行されます。 DEAL_DIVIDEND 配当操作 DEAL_DIVIDEND_FRANKED フランク（非課税）配当操作 DEAL_TAX 税

約定は ENUM_DEAL_TYPE に設定された種類のみではなく、ポジション変更方法においても異なります。これは単純なポジションオープン、または既にオープンされたポジションの蓄積（市場に参入）、同じボリュームの反対方向の約定によるポジション決済（市場から退出）、または、反対方向約定が建玉の蓄積をカバーする場合のポジションの逆転になりえます。

これらの状況の全ては ENUM_DEAL_ENTRY 列挙からの値によって記述されています。約定について情報を取得するには HistoryDealGetInteger()関数を DEAL_ENTRY 修飾子で使用します。

ENUM_DEAL_ENTRY

識別子 説明 DEAL_ENTRY_IN エントリーイン。 DEAL_ENTRY_OUT エントリーアウト。 DEAL_ENTRY_INOUT リバース。 DEAL_ENTRY_OUT_BY 反対ポジションの決済。

DEAL_REASONプロパティには約定実行の理由が含まれます。約定は、モバイルアプリケーションまたはMQL5プログラムから出された注文のトリガ、ストップアウトイベント、変動証拠金計算の結果として実行されます。DEAL_REASONの可能な値は、ENUM_DEAL_REASON列挙体に記述されています。バランス、クレジット、手数料などの取引以外の約定理由はDEAL_REASON_CLIENTとして表示されます。

ENUM_DEAL_REASON