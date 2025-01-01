約定プロパティ
約定は取引リクエストを含む注文に基づいた取引操作の実行の事実を反映しています。 各取引は、関係した情報取得を可能にするプロパティによって記述されます。プロパティ値の読み込みには対応する列挙からの値を返す HistoryDealGet...() 型の関数が使用されます。
|
識別子
|
説明
|
Type
|
DEAL_TICKET
|
取引チケット。各取引に割り当てられる固有の番号です。
|
long
|
DEAL_ORDER
|
約定の注文番号。
|
long
|
DEAL_TIME
|
約定時刻。
|
datetime
|
DEAL_TIME_MSC
|
01.01.1970 から経過したミリ秒数で表された 約定実行時刻。
|
long
|
DEAL_TYPE
|
約定の種類。
|
DEAL_ENTRY
|
約定エントリー （エントリーイン、エントリーアウト、リバース）。
|
DEAL_MAGIC
|
約定マジックナンバー（ORDER_MAGIC を参照）。
|
long
|
DEAL_REASON
|
約定実行のソースまたは理由。
|
DEAL_POSITION_ID
|
約定の開始、変更や変化が起きたポジションのポジション識別子。ポジションは、ライフタイムを通して、シンボルに実行された全ての約定に割り当てられている固有の識別子を持ちます。
|
long
|
識別子
|
説明
|
Type
|
DEAL_VOLUME
|
約定量。
|
double
|
DEAL_PRICE
|
約定値。
|
double
|
DEAL_COMMISSION
|
約定手数料。
|
double
|
DEAL_SWAP
|
終了時の累積スワップ。
|
double
|
DEAL_PROFIT
|
約定の利益。
|
double
|
DEAL_FEE
|
約定直後に請求される約定料金
|
double
|
DEAL_SL
|
決済逆指値レベル
|
double
|
DEAL_TP
|
決済指値レベル
|
double
|
識別子
|
説明
|
Type
|
DEAL_SYMBOL
|
約定シンボル。
|
string
|
DEAL_COMMENT
|
約定コメント。
|
string
各 約定は種類によって特徴づけされ、可能な値は ENUM_DEAL_TYPE にみられます。 約定の種類について情報を取得するには HistoryDealGetInteger() を DEAL_TYPE 修飾子で使用します。
|
識別子
|
説明
|
DEAL_TYPE_BUY
|
買い。
|
DEAL_TYPE_SELL
|
売り。
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
残高。
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
クレジット。
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
追加料金。
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
修正。
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
ボーナス。
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
追加手数料。
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
日ごとの手数料。
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
月ごとの手数料。
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
日ごとの仲介手数料。
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
月ごとの仲介手数料。
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
金利。
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
取り消しされた買い。以前に実行された買い約定が取り消しされる場合があります。この場合には、以前に実行された約定（DEAL_TYPE_BUY） が DEAL_TYPE_BUY_CANCELED に変更され、その利益/損失はゼロ化されます。先に取得された利益/損失は、別の残高操作で実行されます。
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
取り消しされた売り。以前に実行された売り約定が取り消しされる場合があります。この場合には、以前に実行された約定（DEAL_TYPE_SELL） が DEAL_TYPE_SELL_CANCELED に変更され、その利益/損失はゼロ化されます。先に取得された利益/損失は、別の残高操作で実行されます。
|
DEAL_DIVIDEND
|
配当操作
|
DEAL_DIVIDEND_FRANKED
|
フランク（非課税）配当操作
|
DEAL_TAX
|
税
約定は ENUM_DEAL_TYPE に設定された種類のみではなく、ポジション変更方法においても異なります。これは単純なポジションオープン、または既にオープンされたポジションの蓄積（市場に参入）、同じボリュームの反対方向の約定によるポジション決済（市場から退出）、または、反対方向約定が建玉の蓄積をカバーする場合のポジションの逆転になりえます。
これらの状況の全ては ENUM_DEAL_ENTRY 列挙からの値によって記述されています。約定について情報を取得するには HistoryDealGetInteger()関数を DEAL_ENTRY 修飾子で使用します。
|
識別子
|
説明
|
DEAL_ENTRY_IN
|
エントリーイン。
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
エントリーアウト。
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
リバース。
|
DEAL_ENTRY_OUT_BY
|
反対ポジションの決済。
DEAL_REASONプロパティには約定実行の理由が含まれます。約定は、モバイルアプリケーションまたはMQL5プログラムから出された注文のトリガ、ストップアウトイベント、変動証拠金計算の結果として実行されます。DEAL_REASONの可能な値は、ENUM_DEAL_REASON列挙体に記述されています。バランス、クレジット、手数料などの取引以外の約定理由はDEAL_REASON_CLIENTとして表示されます。
|
識別子
|
説明
|
DEAL_REASON_CLIENT
|
約定は、デスクトップターミナルから出された注文のアクティブ化の結果として実行された
|
DEAL_REASON_MOBILE
|
約定は、モバイルアプリケーションから出された注文のアクティブ化の結果として実行された
|
DEAL_REASON_WEB
|
約定は、webプラットフォームから出された注文のアクティブ化の結果として実行された
|
DEAL_REASON_EXPERT
|
約定は、MQL5プログラム（エキスパートアドバイザーまたはスクリプト）から出された注文のアクティブ化の結果として実行された
|
DEAL_REASON_SL
|
約定は、ストップロスのアクティブ化の結果として実行された
|
DEAL_REASON_TP
|
約定は、テイクプロフィットのアクティブ化の結果として実行された
|
DEAL_REASON_SO
|
約定は、ストップアウトイベントの結果として実行された
|
DEAL_REASON_ROLLOVER
|
約定は、ロールオーバーの結果として実行された
|
DEAL_REASON_VMARGIN
|
約定は、変動証拠金の課金の後で実行された
|
DEAL_REASON_SPLIT
|
約定は、スプリット（価格低下）の発表時にポジションを持っていた製品のスプリットによって実行された
|
DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION
|
この取引は、証券の統合または名前変更、顧客の別の口座への移管などの企業行動の結果として実行されました。