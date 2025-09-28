TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics)
Sektör:
Fiyatlar
Müşteri Fiyat Endeksi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), belirtilen ayda bir tüketici mal ve hizmet sepetinin fiyatlarındaki değişiklikleri yansıtır. Endeks, tüketicinin bakış açısıyla fiyat değişikliklerini gösterir. Endeks hesaplaması mevsimsel olarak ayarlanmamıştır, yani yaklaşık olarak aynı zamanda meydana gelen ve yaklaşık olarak eşit büyüklükte olan yıllık değişimleri yansıtmaz. Bu gibi düzenlemeler tatiller, hava durumu, üretim döngüleri vb. Içerebilir.

The index is calculated in comparison with the reference period prices. TÜFE hesaplamasında referans dönemi 1982'dir.

Tüketici Fiyat Endeksi enflasyon dinamiklerini karakterize eder.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
324.132
323.048
Tem 2025
323.048
323.398
322.561
Haz 2025
322.561
321.516
321.465
May 2025
321.465
320.235
320.795
Nis 2025
320.795
320.465
319.799
Mar 2025
319.799
320.070
319.082
Şub 2025
319.082
318.113
317.671
Oca 2025
317.671
316.324
315.605
Ara 2024
315.605
315.827
315.493
Kas 2024
315.493
315.737
315.664
Eki 2024
315.664
315.360
315.301
Eyl 2024
315.301
315.277
314.796
Ağu 2024
314.796
315.097
314.540
Tem 2024
314.540
314.777
314.175
Haz 2024
314.175
314.445
314.069
May 2024
314.069
314.186
313.548
Nis 2024
313.548
314.340
312.332
Mar 2024
312.332
312.039
310.326
Şub 2024
310.326
307.888
308.417
Oca 2024
308.417
307.211
306.746
Ara 2023
306.746
306.561
307.051
Kas 2023
307.051
307.922
307.671
Eki 2023
307.671
308.895
307.789
Eyl 2023
307.789
307.403
307.026
Ağu 2023
307.026
307.025
305.691
Tem 2023
305.691
302.912
305.109
Haz 2023
305.109
303.865
304.127
May 2023
304.127
305.705
303.363
Nis 2023
303.363
304.117
301.836
Mar 2023
301.836
300.790
300.840
Şub 2023
300.840
301.446
299.170
Oca 2023
299.170
299.073
296.797
Ara 2022
296.797
297.568
297.711
Kas 2022
297.711
299.204
298.012
Eki 2022
298.012
298.973
296.808
Eyl 2022
296.808
296.291
296.171
Ağu 2022
296.171
294.596
296.276
Tem 2022
296.276
298.198
296.311
Haz 2022
296.311
294.183
292.296
May 2022
292.296
290.885
289.109
Nis 2022
289.109
289.270
287.504
Mar 2022
287.504
285.198
283.716
Şub 2022
283.716
282.720
281.148
Oca 2022
281.148
278.369
278.802
Ara 2021
278.802
277.659
277.948
Kas 2021
277.948
278.073
276.589
Eki 2021
276.589
275.007
274.310
Eyl 2021
274.310
273.240
273.567
Ağu 2021
273.567
273.477
273.003
Tem 2021
273.003
273.122
271.696
