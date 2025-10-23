Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri 5 Yıllık Enflasyon Korumalı Hazine Tahvili (TIPS) İhalesi (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)
|Orta
|1.182%
|
1.650%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
1.182%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
5 Yıllık TIPS İhalesi, beş yıl içerisindeki Enflasyon Korumalı Hazine Senetlerinin net getirisini yüzde olarak yansıtır. TIPS ile standart Hazine tahvilleri getirilerinin arasındaki fark, enflasyon seviyesine ilişkin yatırımcı tahmininin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Amerika Birleşik Devletleri 5 Yıllık Enflasyon Korumalı Hazine Tahvili (TIPS) İhalesi (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın