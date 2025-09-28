TakvimBölümler

Michigan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Mevcut Koşullar (University of Michigan United States Current Conditions)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Michigan Üniversitesi (University of Michigan)
Sektör:
Tüketici
Düşük 60.4 61.2
61.2
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
58.8
60.4
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Michigan Güncel Durumlar endeksi, ABD'li tüketicilerin son 12 aydaki ekonomik koşullardaki değişiklikleri nasıl tahmin ettiklerini gösteriyor: eğer iyileştiyse, kötüleştiyse veya aynı kaldıysa. Endeks, en az 500 ABD hanesi ile yapılan bir telefon anketine göre aylık olarak hesaplanmaktadır.

Uzmanlar, tüketici endeksini, niyetlerini ve ulusal ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için Michigan Indexleri analiz eder.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Michigan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Mevcut Koşullar (University of Michigan United States Current Conditions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
60.4
61.2
61.2
Eyl 2025 başlangıç
61.2
61.3
61.7
Ağu 2025
61.7
60.9
60.9
Ağu 2025 başlangıç
60.9
67.9
68.0
Tem 2025
68.0
66.8
66.8
Tem 2025 başlangıç
66.8
61.1
64.8
Haz 2025
64.8
63.7
63.7
Haz 2025 başlangıç
63.7
62.2
58.9
May 2025
58.9
57.6
57.6
May 2025 başlangıç
57.6
57.4
59.8
Nis 2025
59.8
56.5
56.5
Nis 2025 başlangıç
56.5
62.9
63.8
Mar 2025
63.8
63.5
63.5
Mar 2025 başlangıç
63.5
72.3
65.7
Şub 2025
65.7
68.7
68.7
Şub 2025 başlangıç
68.7
76.4
74.0
Oca 2025
74.0
77.9
77.9
Oca 2025 başlangıç
77.9
77.6
75.1
Ara 2024
75.1
77.7
77.7
Ara 2024 başlangıç
77.7
65.7
63.9
Kas 2024
63.9
64.4
64.4
Kas 2024 başlangıç
64.4
63.0
64.9
Eki 2024
64.9
62.7
62.7
Eki 2024 başlangıç
62.7
64.8
63.3
Eyl 2024
63.3
62.9
62.9
Eyl 2024 başlangıç
62.9
61.6
61.3
Ağu 2024
61.3
60.9
60.9
Ağu 2024 başlangıç
60.9
61.9
62.7
Tem 2024
62.7
64.1
64.1
Tem 2024 başlangıç
64.1
69.2
65.9
Haz 2024
65.9
62.5
62.5
Haz 2024 başlangıç
62.5
67.1
69.6
May 2024
69.6
68.8
68.8
May 2024 başlangıç
68.8
76.3
79.0
Nis 2024
79.0
79.3
79.3
Nis 2024 başlangıç
79.3
84.0
82.5
Mar 2024
82.5
79.4
79.4
Mar 2024 başlangıç
79.4
75.3
79.4
Şub 2024
79.4
81.5
81.5
Şub 2024 başlangıç
81.5
83.1
81.9
Oca 2024
81.9
83.3
83.3
Oca 2024 başlangıç
83.3
76.2
73.3
Ara 2023
73.3
74.0
74.0
Ara 2023 başlangıç
74.0
67.4
68.3
Kas 2023
68.3
65.7
65.7
Kas 2023 başlangıç
65.7
69.6
70.6
Eki 2023
70.6
66.7
66.7
Eki 2023 başlangıç
66.7
71.6
71.4
Eyl 2023
71.4
69.8
69.8
Eyl 2023 başlangıç
69.8
72.4
75.7
