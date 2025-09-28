Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri TIC Yabancılar Tarafından Net Yurt İçi Bono ve Hazine Tahvili Satın Alımları (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)
|Düşük
|$58.2 B
|$-0.8 B
|
$-5.1 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|$30.9 B
|
$58.2 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
TIC Yurt İçi Hazine Bonoları & Tahvillerinin Net Yabancı Alımları, yabancı özel yatırımcılar ve devlet kurumları tarafından satın alınan ve satılan uzun vadeli menkul kıymetlerin miktarı arasındaki farkı yansıtmaktadır. Beklenenden yüksek değerler, beklenen bir yatırım girişi anlamına geldiğinden, ABD doları için olumlu olarak görülmekte, daha düşük değerler ise olumsuz olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri TIC Yabancılar Tarafından Net Yurt İçi Bono ve Hazine Tahvili Satın Alımları (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
