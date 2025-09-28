Philadelphia Fed Fiyatları Ödenmiş Endeksi, Philadelphia bölgesindeki üretim şirketlerinin ürünleri için ödenen fiyatlarda bir değişikliği gösterir. Bu bölge Pennsylvania, New Jersey ve Delaware'i, yani yüksek ekonomik aktiviteye sahip devletleri içerir. Endeks, tüm ülkenin ekonomik kalkınmasının dolaylı bir görünümünü sunmaktadır.

Philadelphia Fed Üretim Aktivitesi endeksinin bir bileşenidir. Gösterge, bölgedeki sınai işletmelerin temsilcilerinin, ödenen fiyatların artmış, azalmış veya aynı seviyede kaldığını tahmin eden anketlere dayanarak hesaplanmıştır.

0'ın üzerindeki değer, durum iyileştirmesini gösterir.

Son değerler: