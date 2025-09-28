TakvimBölümler

Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) Fiyat Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sektör:
İş
Düşük 46.8 58.0
66.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
53.4
46.8
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Philadelphia Fed Fiyatları Ödenmiş Endeksi, Philadelphia bölgesindeki üretim şirketlerinin ürünleri için ödenen fiyatlarda bir değişikliği gösterir. Bu bölge Pennsylvania, New Jersey ve Delaware'i, yani yüksek ekonomik aktiviteye sahip devletleri içerir. Endeks, tüm ülkenin ekonomik kalkınmasının dolaylı bir görünümünü sunmaktadır.

Philadelphia Fed Üretim Aktivitesi endeksinin bir bileşenidir. Gösterge, bölgedeki sınai işletmelerin temsilcilerinin, ödenen fiyatların artmış, azalmış veya aynı seviyede kaldığını tahmin eden anketlere dayanarak hesaplanmıştır.

0'ın üzerindeki değer, durum iyileştirmesini gösterir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) Fiyat Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
46.8
58.0
66.8
Ağu 2025
66.8
49.7
58.8
Tem 2025
58.8
52.9
41.4
Haz 2025
41.4
65.7
59.8
May 2025
59.8
51.0
51.0
Nis 2025
51.0
42.3
48.3
Mar 2025
48.3
40.5
40.5
Şub 2025
40.5
37.9
31.9
Oca 2025
31.9
33.0
26.6
Ara 2024
31.2
19.8
26.6
Kas 2024
26.6
18.7
29.7
Eki 2024
29.7
26.5
34.0
Eyl 2024
34.0
17.1
24.0
Ağu 2024
24.0
16.8
19.8
Tem 2024
19.8
22.2
22.5
Haz 2024
22.5
25.5
18.7
May 2024
18.7
20.8
23.0
Nis 2024
23.0
5.7
3.7
Mar 2024
3.7
11.5
16.6
Şub 2024
16.6
12.0
11.3
Oca 2024
11.3
16.5
24.3
Ara 2023
25.1
15.7
14.8
Kas 2023
14.8
29.7
23.1
Eki 2023
23.1
29.9
25.7
Eyl 2023
25.7
19.4
20.8
Ağu 2023
20.8
10.1
9.5
Tem 2023
9.5
10.7
10.5
Haz 2023
10.5
9.5
10.9
May 2023
10.9
8.1
8.2
Nis 2023
8.2
28.0
23.5
Mar 2023
23.5
29.4
26.5
Şub 2023
26.5
14.0
24.5
Oca 2023
24.5
16.9
36.3
Ara 2022
26.4
36.0
35.3
Kas 2022
35.3
33.2
36.3
Eki 2022
36.3
14.7
29.8
Eyl 2022
29.8
48.3
43.6
Ağu 2022
43.6
59.1
52.2
Tem 2022
52.2
73.1
64.5
Haz 2022
64.5
84.4
78.9
May 2022
78.9
86.1
84.6
Nis 2022
84.6
78.1
81.0
Mar 2022
81.0
72.9
69.3
Şub 2022
69.3
71.6
72.5
Oca 2022
72.5
75.0
66.1
Ara 2021
66.1
78.5
80.0
Kas 2021
80.0
71.2
70.3
Eki 2021
70.3
71.6
67.3
Eyl 2021
67.3
75.6
71.2
Ağu 2021
71.2
83.8
69.7
123
