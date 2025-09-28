Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Perakende Satışlar (Yıllık) (United States Retail Sales y/y)
|Düşük
|5.0%
|3.9%
|
4.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|4.4%
|
5.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Perakende Satışlar (Yıllık), söz konusu aydaki ABD perakende satışlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini gösterir. Hesaplama enflasyona göre ayarlanır. Endeks, genellikle tüketici harcamaları göstergesi olarak adlandırılır ve ABD'nin enflasyonunun değerlendirilmesine olanak sağlar. Göstergede artış ABD doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Perakende Satışlar (Yıllık) (United States Retail Sales y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın